LIVE TMW - Giampaolo: "Oggi abbiamo perso non da Samp"

Sconfitta consente per la Sampdoria. Dopo il 4-1 di Crotone, i blucerchiati sono stati travolti 5-0 dall'Inter al "Ferraris". Fra pochi istanti Marco Giampaolo analizzerà la sfida in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Cosa è successo dopo l'Udinese?

"In queste due partite abbiamo dimostrato di non essere all'altezza del compito. Le aspettative non sono all'altezza della tara. Queste due gare le abbiamo perse non da Samp ma da squadra raccattata qua e là".

La Samp ha patito l'Inter?

"L'Inter ha fatto una grande partita. La Samp ha contribuito".

Quando il gioco si fa duro...

"E' un problema mentale. Quando un mese fa nominavo l'aspetto ludico intendevo divertirsi senza mettere davanti l'obiettivo. Stiamo arrivando al dunque e il dunque pesa. Non lo dico con rassegnazione ma con rabbia. Oggi doveva essere la partita del riscatto. In questo momento, della Samp sottolineiamo i limiti".

La sosta arriva nel momento giusto?

"Io penso di sì, anche se in questo momento una decina di giocatori andranno via per le nazionali. Io giocherei anche domani".

Qualcuno può avere la distrazione del mondiale?

"Io non penso che il calciatore faccia le cose per far male. Non sto dietro a loro. Magari qualcuno può avere un problema personale, io prendo atto di quello che è stato il gioco collettivo nelle ultime partite. Oggi non siamo stati né quadrati, né organizzati e né collettivi".

Bereszynski?

"E' un problema fisico".

I tifosi che hanno cantato possono essere, fra virgolette, un limite per una squadra che non riesce ad autoresponsabilizzarsi?

"Non penso. C'è un momento in cui devi fare il salto di qualità. C'è un momento dove passi dall'adolescenza all'essere uomo. Se non lo fai sei destinato a rimanere nel limbo. Io non ho i favori del pronostico perchè ci sono squadre più attrezzate. Io devo giocare con leggerezza sfidandosi".