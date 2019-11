LIVE TMW - Gladbach, Rose: "Gol nel finale? Ci crediamo sempre"

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE!

Il tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose interviene al termine della vittoria contro la Roma per 2-1:

23.35 - Inizia la conferenza stampa.

E' la terza volta che vincete nel recupero, è una coincidenza?

"Noi ci crediamo sempre. Non si può allenare questo. Noi scendiamo sempre in campo con la voglia di vincere e ci crediamo sempre fino alla fine. Ce la giochiamo sempre fino in fondo".

Questi gol nel recupero è bello o pesa perché deve aspettare fino alla fine per esultare?

"Io sono contento come tutta la squadra, è importante vincere, anche nel finale".

Dove può migliorare ancora Thuram?

"Lui è sempre pericoloso ed è un grandissimo giocatore. Quello che può migliorare ma oggi l'ha fatto, è quello di fare gol anche di testa. Ma non è un problema per oggi".

Plea è entrato e ha fatto l'assist, quanto è importante per la squadra?

"Tutti i nostri giocatori sono importanti. Lui può essere spesso decisivo. Oggi abbiamo avuto questa opzione in più di mandarlo in campo stasera rispetto alla gara d'andata ed è stato decisivo anche stasera".

Ha cambiato spesso modulo nel corso della gara, ci può spiegare questi cambi in corsa?

"All'inizio della partita avevamo un'idea precisa che ha funzionato anche bene. Volevamo vincere molti scontri di gioco e fermare la costruzione di gioco della Roma. Poi abbiamo perso un po' la gestione della partita e abbiamo cercato di chiudere più gli spazi, ma quando vinci penso che fai tutto bene".

Lei come valuta la situazione del girone?

"Io in matematica non sono mai stato bravo ma penso che con due vittorie possiamo qualificarci per i sedicesimi. Siamo ancora in gioco ed è una buona cosa. Adesso però dobbiamo pensare al Wolfsberger e dovremo fare una partita molto più buona rispetto alla gara d'andata".