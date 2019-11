LIVE TMW - 'Gladbach, Rose: "Rigore a Roma non c'era ma pensiamo a domani"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

E' prevista per le ore 16 la conferenza stampa del tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose in vista della sfida di domani contro la Roma valida per la quarta giornata del Gruppo J di Europa League. Segui su TMW la diretta testuale della conferenza dal Borussia Park!

16.03 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto è importante questa gara per il Gladbach?

"Tutte le partite sono importanti per noi. Dopo la partita di domani, faremo delle valutazioni sulla gara in base a come andrà, ma è importante come tutte le altre".

Quale sarà l'approccio per vincere la partita?

"Dobbiamo confermare le prestazioni delle ultime settimane. Abbiamo fatto delle buone partite e superato dei momenti difficili. Conosciamo le qualità della Roma, stanno facendo bene in campionato e hanno vinto le ultime due gare dopo l'Europa. Dovremo difendere bene ma con i nostri tifosi vogliamo essere protagonisti e padroni del campo".

Come sta Embolo e Thuram potrà giocare prima punta?

"Domani Embolo non potrà scendere in campo pur stando bene. Thuram lo stiamo mettendo sempre più in una zona centrale, come centravanti, e sarà molto importante la sua prestazione in vista di domani".

Sarà una partita diversa rispetto all'andata?

"Il rigore dell'andata non c'era, lo confermo. Abbiamo preso la partita d'andata come lezione per mettere in campo delle idee specifiche, che non vi dirò, in vista di domani".

Qual è stata la scintilla che l'ha spinta a diventare allenatore e se ha avuto qualche modello?

"Io ho iniziato a giocare a calcio e poi durante la carriera ho sempre pensato che sarei diventato un allenatore. Mi è piaciuto ogni giorno di più e il calcio è la mia vita. Klopp è uno dei miei idoli e mi è servito per diventare allenatore".

Come stanno gli infortunati?

"Stiamo migliorando. Piano piano stanno tornando tutti. Domani Zakaria ci sarà. Vedremo la rifinitura come va, potremmo scegliere i giocatori che andranno in campo anche all'ultimo minuto".