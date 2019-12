LIVE TMW - Globe Soccer Awards, ci siamo! Berta miglior ds del 2019

Premi F5 per aggiornare la pagina.

Il grande giorno è arrivato: oggi, a Dubai, si terrà l'undicesima edizione dei Globe Soccer Awards. Un riconoscimento più che ambito, che negli ultimi anni ha visto progressivamente crescere la sua importanza. Segui il LIVE di TMW dell'evento in programma alle 17:30 (ore italiane), con la stella della Juventus Cristiano Ronaldo a caccia del suo quarto titolo consecutivo di miglior giocatore!

17.54 - Abderrazak Hamdallah Best Arab Player - Abderrazak Hamdallahè il miglior calciatore arabo dell'anno. L'attaccante marocchino, classe 1990 dell'Al-Nasr, è stato premiato da mister Fabio Capello.

🏆🇲🇦 ABDERRAZAK HAMDALLAH presented with ⁣KOOORA - BEST ARAB PLAYER AWARD by legendary Italian manager Fabio Capello#HamdallahAbderrazzak #globesoccer @DubaiSC @kooora pic.twitter.com/B9tsIpm9Jn — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019

17.45 - Andrea Berta Best Sporting Director - L'italiano Andrea Berta vince il premio come miglior direttore sportivo del 2019. Berta è all'Atletico Madrid dal 2013. "Sono davvero felice di lavorare per l'Atletico, per me è il miglior club del mondo. Grazie a tutti: alla mia famiglia e alla società", le sue parole dal palco.

17.41 - Stephanie Frappart Best Referee - La francese Stephanie Frappart, primo arbitro donna a dirigere una finale di Supercoppa europea di calcio maschile, vince il premio come Best Referee del 2019. Il riconoscimento le viene assegnato dalla leggenda del mondo arbitrale Pierluigi Collina.

🏆🇫🇷 STÉPHANIE FRAPPART presented with ⁣BEST REFEREE OF THE YEAR⁣ Award by Italian legend Pierluigi Collina ⁣⁣⁣⁣#StephanieFrappart #globesoccer @DubaiSC pic.twitter.com/uql6hLj7HK — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019

17.30 - Ci siamo! - Al Madinat Jumeirah di Dubai ha puntualmente inizio la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards.

17.23 - Parata di stelle - Tanti campioni sul red carpet del Madinat Jumeirah, dai grandi di ieri alle stelle di oggi. Presenti, tra gli altri, anche il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, la leggenda portoghese Manuel Rui Costa e la leggenda spagnola Michel Salgado. Queste le foto:

👀 Real Madrid legend Michel Salgado #globesoccer pic.twitter.com/LAPajQrnEz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019

17.19 - Cristiano Ronaldo insaziabile - L'attaccante della Juventus oggi è a caccia del quarto titolo consecutivo di miglior giocatore, che sarebbe il sesto in carriera per quanto riguarda i Globe Soccer Awards.

17.06 - Giuria di livello - A stabilire i vincitori sarà una giuria internazionale composta, tra gli altri, da Fabio Capello e Antonio Conte, Eric Abidal e Luis Figo.

16.51 - I candidati delle sette categorie - Non solo i soliti Messi e Ronaldo, sono tanti i protagonisti del mondo del calcio che oggi pomeriggio a Dubai saranno in lizza per i Globe Soccer Awards. Vediamo, nel dettaglio, tutti i candidati delle sette principali categorie di premiazione:

Best Men's Player: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcellona), Virgil van Dijk (Liverpool), Mohamed Salah (Liverpool).

Best Women's Player: Lucy Bronze (Olympique Lione), Amandine Henry (Olympique Lione), Alex Morgan (Orlando Pride), Megan Rapinoe (Reign).

Best Coach: Erik ten Hag (Ajax), Fernando Santos (Portogallo), Jurgen Klopp (Liverpool).

Best Club: Liverpool, Ajax, Olympique Lione femminile.

Best Revelation Player: Joao Felix (Atletico Madrid), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Erling Haaland (RB Salisburgo, dal 1° gennaio Borussia Dortmund), Ansu Fati (Barcellona).

Best Agent: Jorge Mendes, Mino Raiola, Federico Pastorello.

Best Sporting Director: Igli Tare (Lazio), Andrea Berta (Atletico Madrid), Eric Abidal (Barcellona), Marc Overmars (Ajax).