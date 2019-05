LIVE TMW - Godin annuncia il suo futuro: "Sono i miei ultimi giorni all'Atletico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.54 - È il grande giorno di Diego Godin. Oggi alle 13 il capitano dell'Atletico Madrid parlerà infatti in conferenza stampa nella sala dedicata del Wanda Metropolitano per dare il suo addio ai colchoneros dopo ben nove stagioni e tantissimi titoli vinti, oltre a annunciare - molto probabilmente - anche il suo futuro all'Inter. Seguite come di consueto il LIVE di TMW!

13.06 - Inizia la conferenza stampa di Diego Godin, visibilmente commosso: "Mi sento un po' nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l'Atletico Madrid: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono i miei ultimi giorni coi colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo comunicarvelo io, in prima persona, perché sono un tifoso in più di questa squadra e perché rispetto questa maglia. L'Atletico per me non è stato solo un club, ma una famiglia, una forma di vivere la vita. Non avrei immaginato un momento come questo".

Sul suo cammino all'Atletico Madrid: "Sono cresciuto tantissimo come calciatore, ma soprattutto come persona. I valori che mi hanno trasmesso i miei genitori sono esattamente quelli che ho cercato di portare in questa mia esperienza: umiltà, sacrificio e rispetto".

Sui tifosi colchoneros: "Abbiamo condiviso tante esperienze, momenti belli e momenti meno belli. Credo di aver fatto abbastanza bene, sul campo ma soprattutto fuori, e voglio ringraziarvi tutti. Grazie, grazie a tutti".

13.12 - Prende la parola ora il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo: "Oggi ringraziamo un calciatore che ha dato tutto per questa maglia. Siamo tutti orgogliosissimi di Godin, ha dato tutto ogni volta che ha vestito i nostri colori. Coraggio e cuore sono le parole che definiscono l'Atleti, nessuno meglio di te è riuscito a trasmetterlo. Sei nella storia di un grande club come l'Atletico, ti sei battuto per te e per i tuoi compagni, indossando con orgoglio la fascia da capitano. A partire dalla prossima stagione giocherai in un altro club, ma sappiamo che vada come vada tu resterai sempre un nostro grande tifoso. L'Atletico è la tua famiglia, il Wanda la tua casa, ti auguriamo buona fortuna per il tuo futuro. Se dentro al campo sei un campione, fuori sei ancora più campione. Grazie".

13.19 - Torna a parlare Godin, da qualche minuto ormai scoppiato in lacrime: "Sono qui per ringraziarvi tutti, dal primo all'ultimo (piange emozionato, ndr)".

Sul perché del suo addio: "Mi sono riunito tante volte col club per parlare del rinnovo, ma com'è evidente non abbiamo trovato un accordo. Si chiude l'avventura più bella della mia carriera e della mia vita. Sono orgoglioso di essere nella storia dell'Atletico Madrid e voglio ringraziare tutti ancora una volta".

Ancora sull'addio: "Salutare l'Atletico mi fa tanto male, ma me ne vado a testa alta, consapevole di aver dato tutto con questa maglia. In passato ho ricevuto delle offerte, ma sono rimasto perché lo volevo e non me ne pento certo oggi. Rispetto questo club e le sue decisioni, gli auguro di continuare a crescere, lottare e vincere titoli".

Sull'offerta del Manchester City la scorsa estate: "Ho scelto di restare in quel momento, è stata una mia decisione e oggi non me ne pento. Rispetto alla scorsa estate non è cambiato niente, l'Atletico Madrid ha sempre avuto la mia priorità. Ho cercato di restare in questo club, ci siamo incontrati tante volte in questi mesi, ma chiaramente non abbiamo trovato un accordo per proseguire insieme".

Sulla sua prossima destinazione: "I cambiamenti ti fanno migliorare e crescere, non mi pento di niente. Sosterrò l'Atletico ovunque andrò".

Sulle prime persone a cui ha comunicato il suo addio: "Tantissime persone mi hanno detto di restare qui, persino la mia famiglia. Prendo sempre ogni decisione insieme ai miei cari e ai miei amici, c'è un confronto continuo. Le decisioni sono dure, però fanno parte della vita. Mi sarebbe piaciuto giocare qui fino a 40 anni".

13.29 - Finisce con una foto di famiglia la conferenza stampa di 'despedida' di Diego Godin. Nessun riferimento chiaro all'Inter, la sua prossima squadra, ma tanta emozione e commozione da parte del Faraón nel giorno del suo addio all'Atletico Madrid dopo ben nove stagioni. Grazie per aver seguito il LIVE di TMW!