LIVE TMW - Golden Boy 2018: vince De Ligt. Marotta e Nedved, è pace fatta

Dall'inviato a Torino

20.37 - TERMINA LA CERIMONIA DEL GOLDEN BOY 2018

20.26 - FINALMENTE E' IL MOMENTO DI MATTHIJS DE LIGT, IL VINCITORE DEL GOLDEN BOY 2018 - "Sono onorato per questo riconoscimento - le parole del difensore olandese -. La mia famiglia è molto importante per me, sono tutti qui con me, mi aiutano molto durante la stagione: genitori, fidanzata, fratelli e nonni tutti insieme. Chi mi ha comunicato la vittoria del premio? Il mio agente, Mino Raiola".

FUTURO JUVE - "La Juventus è un grande club - le parole di Matthijs De Ligt -. E' bello essere accostati a grandi club. Ora sono all'Ajax, non sto pensando ad altre squadra e non voglio parlare di mercato. Sono già stato qui a Torino, la cosa non vuol dire che verrò alla Juve (sorride, ndr). Ronaldo? E' un grande campione e professionista, che lavora duro tutti e giorni ed è uno dei più forti giocatori al mondo. Oggi sono all'Ajax, dove sono cresciuto. E oggi sono capitano, è un'ottimo posto dove giocare e crescere".

20.21 - SUL PALCO MAROTTA - "Ora sono all'Inter, per me non è un'impresa facile dopo molti anni alla Juve. Con Pavel diventiamo nemici calcisticamente, ma il percorso della vita continua. Ora tocca a me lanciare una squadra che nel recente passato non è stata al top".

NEDVED: "MAROTTA ALL'INTER FA MALE" - "Il mio poteva sembrare un attacco a Marotta. Per noi è stato un grande maestro. Devo dire che sono rimasto un po' male, che Marotta sia andato all'Inter, nostro avversario da sempre. E la cosa mi ha fatto un po' male, tutto qui".

20.15 - SUL PALCO JORGE MENDES, BEST EUROPEAN PLAYER MANAGER - "Cristiano Ronaldo alla Juve? Il merito è del presidente Agnelli, che ha preso la decisione di prendere Cristiano. Florentino Perez? E' una situazione normale, le parti volevano l'accordo... facile trovare l'accordo quando è così. E' stato lui a chiedermi, sette mesi prima, a gennaio, di volere giocare nella Juve. E la cosa sembrava quasi impossibile. La prima riunione con Nedved e Paratici, nell'albergo del ritiro del Real Madrid in Spagna. Lì è cominciata la trattativa. Poi le cose si sono evolute, l'intervento di Andrea Agnelli è stato poi decisivo. La trattativa è durata circa tre mesi. E alla fine sappiamo come sia andata.

20.10 - PARLA MASSIMO FRANCHI, INVENTORE DEL PREMIO - "Mancava un premio del genere. Questo Pallone d'oro Under 21, credo che un giorno diventerà pari o supererà il Pallone d'oro di France Football". Iacobelli: "Siamo contenti di aver portato fortuna a Mbappé, così come a Pogba: entrambi vincitori del Golden Boy, tutti e due campioni del mondo la scorsa estate".

20.03 - GOLDEN GIRL: BENEDETTA GLIONNA, BEST ITALIAN PLAYER UNDER 21 - "Sono tanto felice ed emozionata - le parole della giocatrice della Juventus, che vince la prima edizione del Golden Girl -. Per me è un onore essere la prima a essere premiata, ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, la mia famiglia, le mie compagne e la società Juventus che mi sta dando modo di crescere. Poi i miei allenatori, Rita, che ha sempre creduto in me. Sono felice".

19.57 - PATRICK CUTRONE, BEST ITALIAN PLAYER UNDER 21- Premiato da Walter Mazzarri, l'attaccante del Milan commenta il riconoscimento: Best Italian Player Under 21: "Cosa si impara da certi campioni? Sicuramente avere ad esempio Higuain accanto ti aiuta tanto. Io lo guardo sempre in allenamento, cerco di imparare qualcosa e migliorarmi ogni giorno che passa. Ringrazio mister Gattuso e lo staff, cercherò di migliorare sempre di più".

Premia Cutrone l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri: "C'è la tendenza a fare le rose non pensando di poter valorizzare, ad esempio i migliori delle varie Primavera. Noi per esempio ci siamo trovati a dover far allenare in ritiro giocatori in prestito e hanno chiuso la strada a quei tre quattro ragazzi che avrei voluto far stare con noi. A volte quando ci sono questi nuovi corsi e nuovi cicli non si tiene in considerazione questo fattore. Secondo me bisognerebbe fare una rosa di 22 composta da 4-5 Primavera che stando con la prima squadra possano crescere e allenarsi con campioni. Sicuramente è da stimolo e noi allenatori possiamo dargli qualcosa in più di quello che possono imparare dal settore giovanile".

19.53 - PARLA DI BIAGIO - Sul girone dell'U21 all'Europeo: "Difficile, ma sarà uno dei più belli Europei degli ultimi 20 anni. Passerà solo la prima e la migliore seconda, ma ci faremo trovare pronti, pensando di dover arrivare primi. Spagna Belgio e Polonia sono avversarie difficili". Sui talenti dell'Under 21: "Qualcosa si sta muovendo e tanti ragazzi devono continuare così. Non vedo nella grafica Tonali o Kean, che sono andati in Nazionale A ma sono Under 19. La conferma per questi ragazzi è la cosa più difficile e mi auguro possano confermarsi".

19.50 - IL GOLDEN BOY - Nato da un'idea di Massimo Franchi, il Golden Foot di Tuttosport: "È l'Oscar per il miglior giocatore europeo Under 21 - le parole di Iacobelli -. L'albo d'oro testimonia anche la preparazione della giuria internazionale composta da 35 giornalisti in rappresentanza delle principali testate. Da quest'anno, oltre al premio assegnato a de Ligt, c'è stato anche il Golden Boy assegnato dalla guida del web vinto da Justin Kluvert, attaccante della Roma. Ci Patrick Cutrone, che si collegherà in diretta da Bologna. Poi ci sarà il premio per il miglior agente, andato a Jorge Mendes e poi per il primo anno, la consigliera Fifa ne sarà molto lieta, premieremo Benedetta Glionna, attaccnate 19enne della Juve e della Nazionale. È il primo Golden Girl che assegnamo".

19.45 - Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, presenta l'evento: sul palco per parlare dell'importanza del calcio giovanile Ivan Zazzaroni, Gigi Di Biagio ed Evelina Christillin. Collegato in video il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

19.30 - Alle Ogr, le Officine Grandi Riparazioni di Torino, va in scena la serata dedicata al Golden Boy 2018. Presente ovviamente il vincitore Matthijs De Ligt. Presente anche Beppe Marotta: è già pace fatta tra l'ex direttore generale della Juventus, che torna a Torino e abbraccia Nedved e Paratici. Presenti anche l'allenatore granata Mazzarri e l'ex Juve Van Der Sar. Verrà premiata anche Benedetta Glionna, attaccante classe '99 della Juventus.