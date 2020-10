live Gotti: "Lavorandoci risolveremo il problema del gol"

In conferenza stampa mister Luca Gotti commenta la sconfitta contro la Roma arrivata grazie a un gol di Pedro.

23.17 Inizia la conferenza stampa

Ancora una volta una buona Udinese con tante occasioni a cui manca però il gol:

"Ci portiamo dietro da tutta la settimana questo problema, una settimana in cui dal punto di vista della classifica tutto quello che poteva andare male è andato male. A differenza dell'ultima partita abbiamo visto una squadra che ha voluto giocarsela"

Si è vista qualità però, manca la finalizzazione:

"Ci siamo andati molto vicini e credo che lavorandoci riuscermo a risolvere".

Fisicamente però state bene:

"Abbiamo come tutte le altre squadre diversi giocatori che sono indietro rispetto ad altri, però tutti stanno dando tutto quello che hanno e penso che in campo questo si veda"

Adesso come si mette in campionato?

"Giocoforza ora il nostro campionato è fatto da 35 giornate, adesso lavoreremo in questa pausa per le nazionali in modo da recuperare anche alcuni degli elementi che sono ora fuori".

23.20 Fine conferenza stampa