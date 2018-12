LIVE TMW - Gran Galà del Calcio, ecco la Top 11. Juve miglior squadra

Fonte: Con la collaborazione dei nostri inviati a Milano: Antonio Vitiello, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

22.36 Boban: "Era difficile fermare Nedved" -

A premiare Nedved e la Juve, è stato Boban: "Riabbraccio la mia seconda patria, i miei amici, è un grande piacere stare qui. Era difficile fermare Nedved sul campo".

22.31 Juventus miglior squadra -

C'erano pochi dubbi su quale potesse essere la miglior squadra. Fresca del settimo scudetto consecutivo, è la Juventus a incassare il premio, ritirato dal vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "La cosa trainante sono i giocatori e l'allenatore, sono orgoglioso di essere qui, siamo tutti orgogliosi in società di questo premio. Sono stato fortunato perché ho vissuto epoca di grandi campioni in Italia, sta tornando la voglia di venire in Italia e riportare il nostro campionato al top del mondo".

22.25 Miglior allenatore ad Allegri -

Dopo la Panchina d'Oro, Massimiliano Allegri incassa anche il premio come miglior allenatore della Serie A 2017/2018 al Gran Galà del Calcio in corso di svolgimento questa sera.

22.21 Rocchi miglior arbitro -

Gli errori di Roma-Inter sono il recente passato, ma la stagione 2017/2018 è stata da incorniciare per Gianluca Rocchi. Il fischietto fiorentino è stato premiato come miglior arbitro.

22.19 Guagni miglior calciatrice -

È Alia Guagni, difensore della Fiorentina Women's, la miglior calciatrice dello scorso campionato: "Premio inaspettato. C'è stato un grande sviluppo negli ultimi anni del calcio femminile, speriamo di essere solo all'inizio".

22.16 Tonali miglior giovane di B -

La qualificazione con Mancini, ma prima ancora un gran campionato col Brescia. Sandro Tonali, che non potrà ritirare il premio perché febbricitante, è stato premiato come miglior giovane della Serie B.

22.09 - Svelata la top 11 -

Ecco la Top 11 della Serie A 2017/2018 scelta al Gran Galà del Calcio. Modulo 4-3-1-2, in porta Alisson, difesa con Cancelo e Alex Sandro terzini, Koulibaly e Chiellini centrali. Mediana a tre composta da Pjanic, Milinkovic-Savic e Nainggolan. In attacco Dybala dietro a Icardi e Immobile.

21.42 Miglior portiere: Alisson batte Buffon -

Il miglior portiere della Serie A 2017/2018 è invece Alisson Becker. Dal palco, l'ex estremo difensore della Roma commenta così il premio: "È un grandissimo piacere ritrovare i miei compagni, grazie alla Roma che mi ha portato qui, a mister Savorani che mi ha fatto diventare ciò che sono oggi. Prima stagione non giocavo tanto perché c'era un altro grande portiere: Szczęsny. L'Italia manca tanto anche alla mia famiglia, magari un giorno tornerò. Liverpool? Mi trovo bene, la Premier è un grandissimo campionato. Per me professionalmente parlando è stato uno step importante. Tutti i grandi portieri brasiliani sono però passati dall'Italia. È stato determinante anche per me".

21.36 Icardi vince il miglior gol -

È di Mauro Icardi contro la Sampdoria il gol più bello della Serie A 2017/2018. Anche se il capitano dell'Inter non è d'accordo: "Secondo me il gol piu bello fatto l'anno scorso è stato quello contro il Milan, grazie a chi mi ha votato".

21.25 Totti su Roma-Inter: "Sto zitto sennò mi radiano" -

"No, sto zitto sennò mi radiano oggi". Francesco Totti, presente e insignito di un premio speciale al Gran Galà del Calcio, ha risposto così a chi gli chiedeva un commento sull'arbitraggio di Roma-Inter di ieri sera.

21.19 Mendes al tavolo Juve -

La Juve a cena con Jorge Mendes, nella serata del Gran Galà del Calcio AIC. Come riportano i nostri inviati, il potente super-agente sta infatti cenando allo stesso tavolo di Fabio Paratici, Pavel Nedved e Massimiliano Allegri.

21.13 Tanti campioni presenti -

Sono tanti i protagonisti del calcio di oggi e di ieri oggi presenti al Gran Galà del Calcio AIC. Tra gli altri, Luis Figo e Andrea Pirlo, Gianluca Zambrotta, Demetrio Albertini e tanti altri. In calce le foto dei nostri inviati.

21.07 Inizia la cerimonia -

Inizia adesso la cerimonia di premiazione.

21.03 Tommasi: "CR7? Oltre all'interesse, è cresciuto il divario" -

Anche Damiano Tommasi ha commentato lo spettacolo di Roma-Inter: "La cosa bella è che tentavano di vincere entrambe pur rischiando di perdere".

La Serie A sta crescendo dopo l'arrivo di Ronaldo?

"Quanto a interesse sicuramente, se guardiamo i punti della Juve, è cresciuto anche il divario".

Fermarsi sarebbe una soluzione in caso di cori offensivi?

"Sicuramente bisogna alzare il livello dell'attenzione e dire basta a certi comportamenti. Poi bisogna capire se questa modalità possa portare beneficio o sia meglio trovare altre modalità".

20.59 Boban: "Modric Pallone d'Oro? Piangerei ancora" -

Tra gli ospiti d'eccezione della serata, anche Zvonimir Boban. Che ha commentato così le indiscrezioni sul Pallone d'Oro a Modric: "Se fosse così sarebbe una cosa bellissima, spero che sia così. Dopo il FIFA The Best, avere anche la valutazione dei giornalisti e della storia, speriamo che sia di Luka. Piangerò di nuovo".

River-Boca a Madrid.

"Personalmente, mi dispiace. Credo che tanti cuori sudamericani, una cultura simile alla mia balcanica, siano stati infranti. Credo che sia stata una scelta molto dolorosa anche per la CONMEBOL, ma non è una decisione FIFA".

Come hai trovato Leonardo e Maldini?

"Benissimo, molto in forma".

Ancora su Modric.

"Giocatore straordinario, legge prima le situazioni di gioco. È uno dei rari playmaker al mondo, ha fatto tanto per la Croazia e per il Real Madrid".

20.54 Ausilio: "Polemiche? Pensiamo al campo" -

"Arriviamo benissimo a Juve-Inter". Parola di Piero Ausilio, ds nerazzurro.

Sulle polemiche della gara contro la Roma.

"Ci interessa solo il campo. Abbiamo visto una bella Inter e una bella partita. Bisogna riconoscere il valore della Roma, noi tra l'altro eravamo fuori casa. Siamo andati con il giusto atteggiamento su un campo difficile e ne è venuto fuori uno spettacolo bello per il calcio italiano".

Il caso Lautaro è rientrato?

"Non c'è mai stato un caso, quindi non è rientrato nulla".

Sullo sfogo del padre.

"Spalletti ha detto benissimo, ha detto che ha parlato col ragazzo e si sono chiariti in un secondo. È stato qualcosa di passionale da parte di un papà che ama il figlio, chiuso in pochi secondi".

Ritorno di fiamma per Modric?

"Io penso che a gennaio l'Inter sarà più o meno questa. Stiamo già pianificando l'Inter della prossima stagione, con un certo anticipo".

Perisic?

"Sta mantenendo le aspettative, come tutti i propri compagni. Dà un contributo ogni domenica e anche in settimana, è normale che ci si aspetti sempre qualcosa in più. Abbiamo progetti importanti e ambizioni di fare bene sia in campionato che in Champions League".

Chiellini ha detto che sarà la partita dell'anno.

"Noi ne abbiamo 38, valgono tutte tre punti. È normale che sia importante per il valore e il prestigio dell'avversario, ma i tre punti sono gli stessi contro l'Udinese o il Chievo. Dovremo affrontare la più forte d'Italia e forse d'Europa, con l'idea di rendergli difficile la gara".

Cosa vi porterà Marotta?

"Esperienza, con tutti gli anni che ha passato alla Juve un uomo che fa calcio da tantissimi anni con passione e capacità. Ma troverà anche un club molto forte, fatto di persone e di storie".

20.46 Paratici: "Pogba? Siamo affezionati"

Arriva il ds della Juve, Fabio Paratici: "Il timone del mercato ce l'abbiamo io, il presidente e Pavel (Nedved, ndr), con l'aiuto del mister. Per migliorare la squadra siamo sempre attenti, poi comunque abbiamo grandi giocatori e ce li godiamo, non sarà facile averne sempre così tanti di forti".

Il ritorno di Pogba è possibile?

"L'abbiamo già detto tante volte. È un grande giocatore che abbiamo avuto e a cui siamo affezionati, ma ora gioca nel Manchester United, in questo momento ci godiamo i nostri giocatori che sono altrettanto bravi".

Ora c'è l'Inter.

"Noi guardiamo una gara per volta, cercando di fare la miglior prestazione possibile. Non guardiamo la classifica, è ancora troppo presto".

Un in bocca al lupo a Marotta.

"Certo. Siamo contenti che sia approdato in un grande club come l'Inter, saremo avversari ma umanamente e professionalmente gli devo tantissimo. Sarà un piacere rivederlo".

20.41 Aldair: "Serie A a senso unico" -

C'è anche Aldair, che dà un giudizio sul campionato: "È a senso unico, tutte le altre squadre oltre la Juve giocano per il secondo o terzo posto. L'anno scorso il Napoli si è opposto, quest'anno speriamo che possano farlo Roma o Inter".

Ti aspettavi qualcosa in più dalla Roma?

"Sì. Penso che giochino giocatori importanti e Di Francesco si trovi in difficoltà. Però il girone di andata non è ancora finito".

Monchi è stato molto criticato.

"A livello di singoli, hanno fatto una politica di portare in squadra dei ragazzi giovani, è chiaro che ci vuole un po' di tempo".

Cosa pensi dell'arrivo di Paqueta?

"Bene, è un ragazzo che sta facendo molto bene nel Flamengo. È chiaro che deve imparare a giocare in Europa, certamente è un ragazzo da seguire e che può diventare un grande calciatore".

Il miglior difensore della Serie A?

"Non saprei dirlo. Ce ne sono tanti di forti".

20.36 Chiellini: "Godiamoci l'anno scorso" -

Anche Giorgio Chiellini ha parlato a TMW e RMC Sport: "Abbiamo fatto bene in questi anni, adesso si festeggia una grande stagione come quella passata, anche se alla fine siamo già concentrati sul presente e sul mese che verrà. Però godiamoci stasera quanto fatto l'anno scorso. Finora abbiamo approcciato bene questo campionato, però ci sono tante partite e credo che le valutazioni si faranno a fine dicembre, come ha detto anche Ancelotti".

Ora c'è l'Inter.

"La prepareremo non guardando la classifica, ma sapendo che sarà uno scontro diretto da giocare in casa nostra. È un po' la partita dell'anno, dovremo stare attenti perché hanno grandissimi giocatori, dovremo essere bravi".

Ti ha colpito Mancini?

"Mi ha fatto una grande impressione, è stato bravo a ridare fiducia e serenità a un ambiente distrutto dopo la mancata qualificazione".

20.31 Balata: "Orribile quanto successo a Firenze" -

Ospite della serata anche il presidente di Lega B, Mauro Balata: "Il campionato di B è partito regolarmente come da programmi, farlo partire è un dovere del presidente e della Lega. Sta andando molto bene, siamo molto contenti di quello che stanno facendo tutte le squadre".

Tra cori e scritte offensive, come si affronta questo problema?

"Quanto successo a Firenze è un fatto orribile. Si può affrontare sul versante culturale, dando messaggi e facendo capire alla gente che certe cose sono contrarie al calcio e all'umanità. Laddove vi sia una rilevanza penale, anche intervenendo con sanzioni".

Tonali convocato con l'Italia.

"Noi abbiamo l'orgoglio di Tonali, stimo molto Mancini. Ho seguito il suo lavoro, sta lavorando molto coi giovani e noi siamo il campionato dei giovani, ne abbiamo tantissimi che vanno sul campo e fanno grande esperienza per poi affermarsi a livelli più alti o nelle rappresentative nazionali".

Sta crescendo il dialogo con le altre Leghe?

"Il dialogo tra persone civili ci deve sempre essere, poi ognuno di noi ha le sue idee e bisogna trovare la migliore sintesi per far migliorare il movimento calcistico".

20.26 Casiraghi: "Derby d'Italia? Curioso di vedere l'Inter" -

Arriva il derby d'Italia, arriva Juventus-Inter. Pierluigi Casiraghi dà il suo pronostico: "Sarà una partita bella da vedere, sarà importante vedere quello che riuscirà a fare l'Inter. La Juve bene o male quest'anno ha sempre fatto benissimo e sono curioso di vedere cosa riusciranno a fare i nerazzurri. Dovranno cercare di non perdere e magari anche vincere. Non sarà facile, visto il livello della Juve".

Cosa l'ha stupita della Juve?

"La crescita di tutti i giocatori. Ronaldo credo che abbia fatto crescere notevolmente la squadra, soprattutto sotto il piano della consapevolezza. Sono cresciuti tutti, da Bernardeschi a Mandzukic. Credo che una buona parte sia merito suo".

La sua idea sulle seconde squadre.

"Sono favorevole, mi sembra che sia importante".

20.20 Nicchi: "Errore grave in Roma-Inter"

Il presidente dell'AIA Marcello Nicchi ha commentato le tante polemiche sul VAR: "Lo strumento c'è, è validissimo e bisogna cercare di fare di tutto per eliminare quei 5-6-10 errori che possono capitare. Ci sono centinaia di cose fatte bene e ogni tanto sfugge qualcosa".

In Roma-Inter un errore importante.

"Dispiace moltissimo perché si poteva evitare, non era neanche una delle situazioni più difficili mai viste. C'è stato questo errore e bisogna voltare pagina affinché non accadano di nuovo".

20.13 Tutti i candidati -

Da Buffon a Mertens, passando per Koulibaly, Milinkovic-Savic, Pjanic e Dybala, sono tanti i candidati. Eccoli nella grafica Twitter del premio, divisi per categorie.

20.11 Ag. Politano: "Contento per lui" -

Tra i primi ad arrivare, Davide Lippi: "Sono serate importanti, poi sarei ancora più contento se qualche mio atleta fosse premiato. Però c'è anche l'occasione di fissare qualche appuntamento".

Ottimo momento per Politano.

"Per quanto mi riguarda non avevo neanche mezzo dubbio che potesse andare così. Sono contento per lui, è un ragazzo fantastico e si sta ritagliando una parte importante in questa stagione, che però è ancora lunga. Lui lo sa, spera di conquistarsi un posto in Nazionale".

Avevi provato a portare Paquetà in Italia. Vale quella cifra?

"Lo vedremo. Secondo me è uno dei giovani più forti che c'è in Brasile e può essere giusto per le esigenze del Milan. Ha fisico, qualità e temperamento, potrà fare bene. Ovviamente bisognerà dargli 3-4 mesi di tempo, secondo me il Milan ha fatto bene perché poi avrà un po' di tempo in vista della prossima stagione".

20.04 Inizia la serata - Iniziano ad arrivare i primi ospiti del Gran Galà, a condurre la serata sarà Diletta Leotta.

20.01 Stasera il gran galà del calcio - Serata di gala, anzi di gran galà in quel di Milano. È in programma questa sera il Gran Galà del Calcio AIC, giunto alla sua ottava edizione, che premierà l'undici ideale della Serie A, con premi dedicati ai singoli e varie sezioni tra cui: allenatore, arbitro, squadra, giovane di Serie B e calciatrice.