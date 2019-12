LIVE TMW - Gran Galà del Calcio, Gasperini miglior tecnico. Atalanta miglior squadra

Fonte: Con la collaborazione dei nostri inviati, Alessandro Rimi, Antonio Vitiello e Lorenzo Marucci

22.28 - Atalanta miglior squadra - La qualificazione in Champions League vale all'Atalanta il premio come miglior squadra. "Esagerato", commenta il presidente Antonio Percassi nel salire sul palco: "Il mister ha fatto un gran lavoro, speriamo duri per sempre. La soddisfazione più grande? I conti in ordine. Non è un dettaglio. E facciamo investimenti e programmazione sulle cose che possiamo fare. Siamo sulla buona strada, siamo contenti. E c'è ancora da fare".

22.25 - Gasp: "Grazie a Bergamo" - "Voglio ringraziare l'Atalanta, i miei giocatori, il mio staff, tutto l'ambiente di Bergamo". Così Gasperini commenta il premio ricevuto. Sul palco, come scritto, anche il ct Mancini, che commenta il sorteggio di Euro2020: "Io penso che il gruppo sia abbastanza insidioso. È bello vedere che tanti si stanno riavvicinando alla Nazionale. Portogallo? Beh, loro hanno un girone insidioso". Torna a parlare Gasperini: "La nostra forza è quella di essere riusciti a identificarci nei nostri tifosi, abbiamo sempre cercato di interpretare lo spirito della nostra gente nel giocare le partite". Complimenti dal Mancio: "Stanno facendo un grande lavoro da anni. Noi siamo partiti da una situazione abbastanza difficile, però in poco tempo siamo diventati una squadra e questa credo sia la cosa migliore".

22.23 - Gasperini miglior allenatore - È Gian Piero Gasperini il miglior allenatore dell'ultima Serie A. Il tecnico dell'Atalanta, premiato dal ct Mancini, succede ad Allegri.

22.20 - Rocchi miglior arbitro - Un'altra seconda vittoria di fila. È quella di Gianluca Rocchi, premiato come miglior arbitro per il secondo anno consecutivo: "Il futuro? Spero di finire al meglio".

22.16 - Tonali miglior giovane della B - La cerimonia riparte con il premio al miglior giovane della Serie B. Vince Sandro Tonali, battendo Castrovilli e Bisoli. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per il regista del Brescia, che però l'anno scorso non poté presenziare, bloccato a causa dalla febbre: "È sempre un'emozione ricevere un premio, voglio ringraziare la mia famiglia e il mio club. Somiglianza a Pirlo? Me lo dicono più di una volta al giorno. Ci sono stati periodi in cui mi svegliavo al mattino ed era l'argomento del momento. Dopo un po' passa, forse è meglio così. Lasciamo andare tutto avanti. Sognare all'Europeo grazie a noi giovani? Diciamo che i giovani sono al calcio, mi auguro che giochino più spesso, a partire dalla Serie B che è una categoria totalmente diversa dalla A e forse anche più difficile. La B è da uomo, devi essere un vecchio dentro, secondo me sono stati gli anni che mi faranno crescere di più".

21.35 - Il retroscena di Ferrero - Proprio Ferrero, dal palco, ha svelato un retroscena sull'arrivo di Quagliarella alla Sampdoria. "Ricordo quando l'ho portato, erano lì Romei e Bozzo (agente del bomber napoletano, ndr) a trattare. Gli ho detto che non ce lo davano, poi ho chiamato Cairo e ho passato la giornata a litigare con lui, alla fine (urla, ndr) ho portato qui Quagliarella". Thaisa, che nel frattempo non gioca più per il Milan, ha invece mandato un breve messaggio video.

21.33 - Di Quagliarella e Thaisa i gol più belli - Sono Fabio Quagliarella (di tacco al Napoli) e Thaisa (botta da fuori contro la Juventus) gli autori degli ultimi gol più belli delle ultime Serie A, maschile e femminile. Entrambi sono assenti (Quagliarella in particolare è in campo con la Sampdoria), a raccogliere i premi saranno Massimo Ferrero (presidente Samp) e Ricky Massara (ds Milan).

21.28 - Giugliano miglior calciatrice - Nella top 11 c'è ovviamente anche la miglior calciatrice dell'ultima Serie A femminile. A vincere è Manuela Giugliano, centrocampista classe '97 della Roma, lo scorso anno al Milan: "Sta andando tutto bene, sto riprendendo piano piano dall'infortunio. Non voglio accelerare i tempi. La 10 della Roma? Sono onorata, in quella società vuol dire davvero tanto. A chi mi ispiro? Pjanic".

21.25 - Serra, Mantovani e Zambrotta premiano le ragazze - Sul palco, ecco Gianluca Zambrotta, Ludovica Mantovani e Katia Serra, che premieranno le 11 migliori calciatrici dell'ultima edizione della Serie A.

21.24 - Guagni: "Crediamo all'Europeo" - Anche Alia Guagni parla dal palco, in particolare dell'obiettivo Euro 2021: "Dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare tanto. Però il mondiale ci ha insegnato che se ci crediamo possiamo raggiungere qualsiasi cosa".

21.21 - Gama: "Ora c'è più attenzione su di noi" - Tra i commenti dal palco, quelli di Sara Gama: "C'è più attenzione, abbiamo molto da fare ed è positivo perché stiamo raccogliendo delle soddisfazioni. Poi un calciatore o una calciatrice si deve allenare e deve giocare, tutto rimane ancorato a quello. La Barbie? Sono venuti dalla MATTEL e a me un po' sembrava strano. La loro campagna vuole dimostrare che le bambine possono diventare quello che vogliono. Ora la Barbie diventa un oggetto che può ispirare le bambine nel futuro".

21.19 - La top 11 femminile - Riparte la serata, ecco la top 11 femminile. Miglior portiere: Laura Giuliani. I migliori difensori: Alia Guagni, Sara Gama, Cecilia Salvai, Elisa Bartoli. Migliori centrocampiste: Aurora Galli, Manuela Giugliano, Valentina Cernoia. Migliori attaccanti: Valentina Giacinti, Ilaria Mauro, Barbara Bonansea.

21.06 - Mendes difende CR7 - Presente al Gran Galà del Calcio AIC, Jorge Mendes, agente di CR7, commenta il quarto posto del portoghese della Juventus nella classifica del Pallone d'Oro: "Cristiano assente a Parigi? Resta il miglior giocatore di sempre".

21.01 - Ferrero a Milano mentre gioca la Sampdoria - Arrivato al MegaWatt di Milano per il Gran Galà del Calcio, mentre la sua Sampdoria è in campo contro il Cagliari, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero evita commenti sulla gara in corso: "Non posso e non voglio parlare della partita, è in corso e mi auguro che i miei ragazzi spodestino quella fortezza che è Cagliari. Faccio un in bocca al lupo e che vinca il migliore. Hai visto mai San Culino?"

20.48 - Van Dijk pizzica CR7 - All'arrivo a Parigi, dove Virgil van Dijk è in lizza per il Pallone d'Oro, è stato riferito all'olandese: "Cristiano Ronaldo non ci sarà, un concorrente in meno". La risposta del difensore del Liverpool è stata piccante: "Perché, era in corsa per la vittoria?".

20.45 - Adesso la cena firmata Oldani - La serata riprenderà tra circa 30 minuti. Ora la prima parte della cena, curata dallo chef Davide Oldani. A innaffiare le portate, vini prodotti da ex calciatori, come ha spiegato la stessa Leotta.

20.44 - Tommasi sul palco - Primo a salire sul palco in compagnia di Diletta Leotta è Damiano Tommasi, presidente AIC, che ha parlato dell'importanza di aver coinvolto ancora una volta le calciatrici in questo progetto, con l'appoggio della FIGC guidata da Gabriele Gravina.

20.38 - Inizia la cerimonia - Mentre continueremo a raccontarvi tutte le voci arrivate da Milano, sta iniziando in questi minuti la cerimonia di premiazione.

20.35 - Paratici: "CR7 meritava il Pallone d'Oro" - Presente a Milano, il ds della Juve, Fabio Paratici, dice la sua sul quarto posto di Cristiano Ronaldo nella classifica del premio di France Football: "L'abbiamo sempre detto. Pensiamo che meritasse di vincere. Poi in questi premi le classifiche sono sempre opinabili".

20.26 - Gasperini in lizza per la vittoria - Candidato alla vittoria come allenatore dell'anno, Gian Piero Gasperini commenta a Sky la sua presenza: "È un premio molto prestigioso, anche per quelli che lo votano. Vediamo che succede questa sera, siamo qui e aspettiamo. Però devo dire che già essere qui è tanto".

20.17 - Cristiano Ronaldo preferisce Milano a Parigi - A far "rumore" sarà la presenza di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, che difficilmente vincerà il Pallone d'Oro, ha infatti preferito presenziare al Gran Galà del Calcio che alla cerimonia organizzata da France Football.

20.14 - Tutti i premi - Ecco l'elenco delle categorie e dei possibili vincitori e vincitrici.

MASCHILE

Portieri: Szczesny (Juventus), Handanovic (Inter), Sirigu (Torino).

Difensori: Chiellini (Juventus), Skriniar (Inter), Kolarov (Roma), Koulibaly (Napoli), Alex Sandro (Juventus), Cancelo (Juventus), Di Lorenzo (Empoli), Izzo (Torino)

Centrocampisti: Pjanic (Juventus), Zielinski (Napoli), Ilicic (Atalanta), Barella (Cagliari), Fabian Ruiz (Napoli)

Attaccanti: Ronaldo (Juventus), Zapata (Atalanta), Chiesa (Fiorentina), Gomez (Atalanta), Quagliarella (Sampdoria), Piatek (Genoa/Milan)

Allenatori: Gasperini (Atalanta), Mihajlovic (Bologna), Allegri (Juventus)

Arbitri: Rocchi, Orsato, Mazzoleni

Società: Atalanta, Juventus, Lazio

Giovane Serie B: Tonali (Brescia), Castrovilli (Cremonese), Bisoli (Brescia)

FEMMINILE

Portieri: Giuliani (Juventus), Marchitelli (Florentia), Thalmann (Sassuolo)

Difensori: Bartoli (Roma), Guagni (Fiorentina), Salvai (Juventus), Gama (Juventus), Tortelli (Fiorentina), Boattin (Juventus)

Centrocampisti: Giugliano (Milan), Cernoia (Juventus), Galli (Juventus), Bergamaschi (Milan), Greggi (Roma), Caruso (Juventus), Mascarello (Tavagnacco), Thaisa (Milan)

Attaccanti: Giacinti (Milan), Bonansea (Juventus), Mauro (Fiorentina), Girelli (Juventus), Bonetti (Fiorentina), Bonfantini (Roma)

20.05 - Benvenuti al Gran Galà del Calcio - Serata di premiazioni al MegaWatt Court di Milano, dove questa sera andrà in scena la nona edizione del Gran Galà del Calcio, organizzato dall'assocalciatori e condotto da Diletta Leotta. Saranno premiati nel corso della serata i protagonisti, sia maschili che femminili, del campionato 2018-2019. A sceglierli, una giuria d'eccezione.