LIVE TMW - Gravina: "Calcio viveva mali del paese. Serviva presa coscienza"

Fonte: dal nostro inviato a Coverciano

12.30 - Oggi la presentazione delle progettualità formative FIGC-MIUR a Coverciano Si tiene oggi la presentazione delle progettualità formative sviluppate in collaborazione tra FIGC e MIUR per l’anno scolastico 2019/2020. Durante l’evento sarà illustrato ai media anche il nuovo progetto di calcio misto ‘Tutti in goal’, poi seguiranno delle attività ludiche di calcio integrato sul campo Bearzot. Interverranno il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Ct della Nazionale Roberto Mancini.

13.30 - Prende il via l'evento a Coverciano Con qualche minuto di ritardo, si riempie l'aula magna di Coverciano e prende il via l'evento con la conferenza stampa di Roberto Mancini, del Presidente Gabriele Gravina, del Ministro Lorenzo Fioramonti e della viceministra Anna Ascani.

Apre il Ministro Lorenzo Fioramonti: "E' un piacere essere qui per celebrare questa ottima relazione che intercorre tra istruzione, ricerca e calcio. Celebriamo una relazione che fa parte della spina dorsale della società. Il calcio e la scuola possono essere fattori di una società responsabile e del benessere. Vogliamo realizzare in questo paese quella che è un'aspirazione: che le scuole diventino laboratori dove si faccia sport a ogni livello. Polisportive e palestre non possono essere l'unico modo per fare sport, la scuola deve essere il luogo per dare a tutti accesso all'attività sportiva. Potremmo avere grandi atleti che non diventeranno tali perché non hanno la chance di scoprire il proprio talento. E' sbagliato dal punto di vista morale e inefficiente da quello economico. Preserviamo la bellezza del calcio, deve essere un passepartout: ci invidiano ovunque il nostro know how, sono tornato dalla Cina dove è così".

Interviene la Viceministra Anna Ascani. "Il calcio è per tutti e di tutti, tramite le collaborazioni tra Ministero dell'Istruzione e FIGC vogliamo dire questo. Tramite il calcio si crea quella comunità che cerchiamo di far crescere. Quando la FIGC mi ha presentato Tutti in Goal, devo dire che è un progetto che riguarda tutta la classe. Come si costruisce una squadra, come si tiene insieme una squadra, tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, cos'è una società sportiva".

Parla ora Roberto Mancini, ct dell'Italia. "Essere qui è un piacere. Ai ragazzi dico che oggi sono il ct della Nazionale, ho allenato grandi club, ma mi manca avere la vostra età. Mi manca la scuola, le partite con gli amici, con la squadra della scuola. Insieme alla famiglia sono state le componenti per crescere bene. Non escludete nessuno, aiutate chi è in difficoltà e divertitevi".

Chiude gli interventi Gabriele Gravina, numero uno FIGC. "E' una giornata speciale, che abbiamo inseguito per diverso tempo con grande attenzione alla ricerca e alla valorizzazione della formazione e all'interscambiabilità dei mondi scuola-sport-vita sociale e politica. Abbiamo preso coscienza che il calcio italiano stava vivendo gli stessi malesseri della vita economica del nostro paese. Questo ha fatto perdere quelle connotazioni costitutive e fondanti del gioco e della festa, c'erano attacchi contro questi valori nativi per una forte pressione economica. Urgeva una presa di coscienza per riavvicinare i mondi e i ragazzi, il disagio giovanile è dovuto alla crisi dei valori ma anche all'esempio degli adulti".

Termina qui l'evento a Coverciano. Adesso, dopo la Conferenza Stampa, tutti sul campo Bearzot per ulteriori dichiarazioni sui temi d'attualità coi protagonisti.