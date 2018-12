LIVE TMW - Gravina: "Lavoriamo su 5 temi per cambiare il calcio italiano"

Fonte: Dal nostro inviato a Coverciano, Raimondo De Magistris

11.49 - Concluso l'intervento del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

11.43 - Ancora Gravina su 2 riforme: Settore Giovanile e Infrastrutture "Vogliamo favorire la politica per i settori giovanili e quello per la costruzione delle infrastrutture. Abbiamo 50 centri federali molto radicati sul territorio ma adesso dobbiamo dargli dei contenuti. I ragazzi non devono far parte dei centri Federali solo per imparare una tattica, ma devono questi centri essere utili per farli studiare, questi ragazzi devono avere un futuro diverso. I centri Federali non devono essere fabbriche di sogni. C'è grande attenzione sui Settori Giovanili e in questo senso Mancini ha il compito di lanciare e formare i giovani talenti affinché diventino dei campioni. Però al Ct dobbiamo aiutarlo anche noi come Federazione portando avanti una politica dei giovani in cui tutti giocano a calcio e si formano allo stesso tempo".

11.30 - Quali sono stati i provvedimenti nei primi 50 giorni? "Questi 50 giorni sono stati contraddistinti da una esigenza fondamentale: quella di dare fiducia e speranza a un mondo che aveva perso alcuni riferimenti fondamentali. Questo è stato il primo impegno, la prima attività di grande sensibilità. Abbiamo generato un sindrome di risveglio in tutte le componenti della Federazione. C'è voglia ed entusiasmo nel voler centrare in tempi rapidi obiettivi importanti e noi questo entusiasmo vogliamo alimentarlo. Poi abbiamo cercato di tracciare priorità e tempistiche: abbiamo capito subito che l'ultima è stata una estate rovente, determinata da forti strappi e tensioni. Mi riferisco al mutamento dei format, una piaga che ancora oggi lascia tensioni tra le varie componenti. Questa estate ha fatto capire quanto deboli fossero alcune norme e subito è stato avviato un tavolo sulla riforma per la Giustizia Sportiva e al Codice di Giustizia Sportiva. Lavoriamo a un massimario che raccoglierà tutte le decisioni della Giustizia Sportiva. Poi lavoriamo su altre 5 aree: infrastrutture, marketing, governance e riforma dei campionati, oltre alle licenze nazionali. Noi per la prima volta nella storia abbiamo approvato linee guida molto significative per la gestione della società e il Consiglio Federale del 18 dicembre dovrebbe uscire col primo comunicato ufficiale con le norme relative all'iscrizione ai campionati, ben sei mesi prima, non a maggio come sempre accadeva. Vogliamo fare in modo che il 12 luglio avremo le liste definitive su chi parteciperà ai prossimi campionati".

11.18 - Inizia a parlare il presidente Gravina::"E' motivo di orgoglio ritrovare questo seminario a Coverciano. E' in linea con il nostro modo di lanciare una sfida col mondo della partecipazione e della formazione. Vogliamo intendere in un modo nuovo il calcio italiano, dobbiamo venire fuori da un periodo di crisi, un termine che racchiude in sé come significato quello di transizione. Da questa crisi dobbiamo avere la possibilità di cogliere delle opportunità da questa crisi. C'è bisogno di una rivoluzione culturale, noi questa crisi vogliamo trasformarla nell'occasione per cambiare radicalmente registro. Vogliamo favorire rapporti di conversazione tra tutte le componenti, dobbiamo scoprire il vero senso del dialogo. Il nostro calcio deve scoprire il senso di essere community. Tre-quattro azioni hanno dato una forza diversa al calcio italiano in questi 50 giorni, come la compattezza delle componenti e il dialogo tra le parti".

11.13 - Arrivato nell'Aula Magna di Coverciano il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, aprirà questa mattina a Coverciano la due giorni di aggiornamento professionale ‘Il Calcio e chi lo racconta’, promosso da FIGC e Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti.