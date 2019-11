LIVE TMW - Guardiola: "Giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

23.20 - Dopo la sfida contro l'Atalanta, pareggiata 1-1, fra poco sarà il tecnico del Manchester City, Josep Guardiola, a parlare nel ventre di San Siro.

Inizia la conferenza stampa di Guardiola. "Ederson? Sinceramente non lo so, si tratta di un infortunio muscolare, non è grave. Abbiamo voluto evitare di aggravare questo problema, non si è sentito a suo agio durante gli ultimi minuti del primo tempo. Non abbiamo preso il rischio, vedremo domani".

Walker è andato in porta... "Ne abbiamo parlato a caldo, con il preparatore dei portieri, suggerendo Walker per il coraggio e la velocità. Per fortuna ha avuto solo un tiro, tanto di cappello a lui".

Avete controllato il primo tempo, non è frustrante pareggiare così? "È Champions League, ci sono 90 minuti. Abbiamo giocato un incredibile primo tempo, tutti sanno quanto è talentuosa l'Atalanta. Questa competizione va a momenti, bisogna prenderli come vengono. Non abbiamo chiuso la partita, ma al di là del rigore dovevamo chiudere la partita. Bisogna sapere soffrire, difendere".

Il secondo tempo di chi è merito? "Dell'Atalanta, lo vedete ogni settimana. Voi sapete cosa significa giocare contro l'Atalanta, fare quattro punti è un grande successo di noi. Abbiamo tante difficoltà, tanti infortuni. Grande prestazione in tutti i sensi".

Claudio Bravo è stato espulso... "Per me è espulsione. Non ci sono problemi con lui, è prontissimo dovesse giocare domenica, se non potrà andare in campo Ederson ci sarà lui. Abbiamo molti infortuni, speriamo di recuperare qualche elemento ma stasera abbiamo avuto due giocatori del settore giovanile in panchina".

Finora l'Atalanta aveva zero punto. Era un po' sorpreso? "A essere onesto sì. Lo Shakhtar è una squadra che gioca sempre la Champions League, ma ci ha perso all'ultimo minuto. La Dinamo è una squadra tostissima. Andare all'Atalanta è come andare dal dentista. La partita in casa fino al 3-1 era un possibile pareggio. Nel primo tempo, al di là del rigore, potevamo fare la partita che volevamo. Non siamo stati così precisi nello stare dove volevamo. A questo punto le do tantissimo credito. Siamo vicinissimi ad arrivare primi, è il nostro obiettivo".

Le grandi hanno problemi in Europa. È questa la giusta stagione per la Champions? "Tutti i colleghi in Inghilterra mi chiedono questo. Vorrei dire "sì sì sì, vinceremo", ma non posso farlo. Siamo vicini alla qualificazione".

23.40 - Fine della conferenza stampa di Guardiola.