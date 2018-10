LIVE TMW - Handanovic: "Siamo tutti importanti. Il gruppo prima di tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato in conferenza stampa insieme a Luciano Spalletti, alla vigilia della seconda gara della fase a gironi di Champions League contro il PSV, in programma per domani sera alle 21 al Phillips Stadium di Eindhoven. Queste le sue parole:

Quanto sarebbe importante vincere domani in chiave qualificazione?

"Non lo so ma dobbiamo fare una grande partita. Pensiamo a una gara alla volta e vincere qui sarebbe molto importante".

Quanto sono importanti le rotazioni che sta facendo Spalletti in campionato?

"E' importante che giochino tanti giocatori, quando si viene chiamati in causa dobbiamo essere pronti e quando si riposa dobbiamo tifare per i compagni che sono in campo".

Sarà decisiva la gara di domani?

"No perché ne restano altre quattro da giocare. Qualsiasi risultato ci sarà domani non sarà decisivo".

Cosa pensa della Champions League?

"L'ho affrontata come le altre partite. La cosa che mi ha colpito è stato lo stadio al nostro secondo gol. E' stata una gioia immensa e una grandissima emozione. Ma per il resto non c'è stata nessuna differenza".

Come giudica il suo inizio di stagione?

"E' troppo presto. Arriviamo a metà stagione e poi diamo i primi giudizi".

Cosa pensa di Lozano? Ha studiato le sue caratteristiche?

"Non c'è solo lui. Anche gli altri attaccanti sono pericolosi e l'altro esterno è molto simile a lui (Bergwijn ndr). Sono veloci, giovani e pressano molto. Nei prossimi anni sentiremo molto parlare di lui e anche in Nazionale ha fatto molto bene. Siamo comunque preparati".

Si sente più protetto dalla difesa rispetto agli anni scorsi?

"Non so ancora rispondere a questa domanda ma devo dire che in alcune gare non mi sono arrivati tiri in porta. Quelle gare non sono semplici comunque per un portiere. Ancora comunque non so dire se sono più protetto".