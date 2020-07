LIVE TMW - Hellas, D'Amico: "A fine stagione ci lascerà Pazzini. Se tornerà, dalla porta principale"

live Hellas, D'Amico: "A fine stagione ci lascerà Pazzini. Se tornerà, dalla porta principale"

15.45 - Vigilia di campionato per l'Hellas Verona, che domani affronta la SPAL al Bentegodi. In via eccezionale, non sarà Ivan Juric a parlare in conferenza, bensì Giampaolo Pazzini e il d.s. D'Amico, che risponderanno alle domande dei giornalisti nella sede del club, in via Olanda a Verona. Vi riportiamo di seguito le parole le dirigente gialloblù.

16.03 - Inizia la conferenza stampa.

Prende la parola il d.s.: "Abbiamo convocato questa conferenza per comunicare che dopo cinque anni bellissimi, a fine stagione terminerà il rapporto con Giampaolo. Ci sembrava doveroso essere al suo fianco. Tutta la squadra avrebbe voluto essere presente, ma per le normative anti-Covid non è stato possibile".

C'è stata la possibilità che restasse?

"Penso che Giampaolo sia una persona molto intelligente, oltre ad essere un grande professionista. Credo che per le sue capacità potrà intraprendere la strada da grande che vuole percorrere. Per la sua struttura umana penso che dovrà entrare dalla porta principale, in qualsiasi veste che lui voglia intraprendere. Creare un ruolo di rappresentanza non sarebbe stato sufficiente".

Il momento di massima incomprensione è stato il prestito al Levante. L'avresti avallato?

"Non credo sia giusto rispondere, oggi sarebbe troppo semplice rispondere, e non sarebbe giusto".

16.32 - Finisce la conferenza stampa.