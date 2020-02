LIVE TMW - Hellas, Dimarco: "Che esordio con la Juve. Conte e Juric diversi"

vedi letture

live Hellas, Dimarco: "Che esordio con la Juve. Conte e Juric diversi"

Dopo aver messo insieme i primi minuti in maglia gialloblù nel successo in rimonta sulla Juventus, il neo-acquisto dell'Hellas Verona Federico Dimarco si presenta alla stampa nel Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda.

15.00 - Inizia la conferenza stampa.

Sei stato il primo nome associato al Verona. Perché sei arrivato alla fine?

"Era da tempo che dovevo venire, si era iniziato a parlarne a inizio gennaio. Poi ci sono stati degli infortuni all'Inter, in attesa dei rinforzi a gennaio ho dovuto aspettare l'ok della società".

Che impressione ti ha fatto l'ambiente?

"Bella, qua si lavora forte. Ci sono ragazzi giovani, che hanno voglia di esprimersi. Non potevo chiedere un esordio migliore contro la Juve".

Conte e Juric sono paragonabili?

"Nel lavoro sul campo, ma hanno metodi diversi su come stare in campo. Sono difficili da paragonare, con Conte giocavamo ogni tre giorni, ci sono state poche settimane lunghe".

Vuoi rimanere a Verona?

"Certo, penso che quattro mesi non siano moltissimi per lavorare. Me lo devo guadagnare sul campo, mi farebbe piacere restare un anno e mezzo".

Perché hai scelto Verona?

"Perché ha un mister preparato, forte. Penso sia tra i pochi in Italia a cui piace giocare con i giovani. Ho scelto Verona perché è una squadra contro cui mi piaceva giocare. Quando ci sono state altre squadre non le ho nemmeno tenute in considerazione".

Ti senti pronto per una partita da titolare?

"Non devo dirlo io, deve decidere il mister".

Che idea ti sei fatto di Verona?

"Da quando c'è stato l'interesse ho guardato sempre le partite quando potevo. Penso che sia il modulo adatto per me".

Come vivi il dualismo con Lazovic?

"Sapevo che la squadra andava bene, non è facile per il mister cambiare a stagione in corso. Sono venuto qua perché penso che il mister possa darmi qualcosa in più a livello tecnico, tattico e realizzativo".

Dovevi esordire già a Roma...

"Entrare a gara in corso contro le grandi squadre non è facile, ma come ho già detto non potevo sognare esordio migliore".

Sei arrivato in ottime condizioni.

"Con Conte all'Inter si lavorava forte, penso sia un bagaglio che mi porto dietro, e spero possa servirmi in questo finale di stagione".

I tifosi vi danno una grande mano.

"Fa piacere che i tifosi seguano la squadra, possono darci un supporto anche quando la squadra è in difficoltà".

Sei una persona carismatica.

"Sono giovane, sto crescendo, ma mi piace trascinare la squadra, tenere l'attenzione alta".

State meritando il sesto posto, e dimostrando di essere un gran gruppo.

"Domenica al gol di Pazzini si sono abbracciati tutti, qui c'è un grande gruppo".

Quali saranno le difficoltà di Udine?

"Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, non mollare di un centimetro perché ci aspettano tutti al varco. Alla prima disattenzione ci danno contro. Dobbiamo continuare a lavorare e sognare".

È lecito sognare?

"Certo, dopo aver raggiunto i quaranta punti".

Tornando a Udine?

"Giocare lì non è facile. Dovremo andare lì con grande attenzione e riuscire a portare a casa il risultato".

15.11 - Finisce la conferenza stampa.