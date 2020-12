live Hellas, Juric: "Basta plusvalenze se vogliamo crescere. Favilli si è fatto male"

14.15 - Ad appena tre giorni dall'impresa dell'Olimpico, è di nuovo vigilia di campionato per l'Hellas Verona. In vista del match contro la Sampdoria, in programma domani sera al Bentegodi, Ivan Juric risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dalla sede del club. L'inizio della conferenza, che si svolgerà in forma telematica, è previsto per le 14:30. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

14.35 - Inizia la conferenza stampa.

Ha fermato tante big, ma dice che non siete ancora soddisfatti. Quando sarete davvero forti?

"Siamo consapevoli di non essere forti. In questo momento stiamo facendo risultati e stiamo migliorando il gioco a tratti, con disponibilità totale da parte di tutti. Stiamo mettendo un po' di gioco, ma non abbiamo ancora la sensazione dell'anno scorso, non ci siamo ancora vicini. Ciò non significa che non ci arriveremo, né il contrario: ci sono tanti nuovi che devono migliorare, adesso siamo in fase di costruzione".

Chi recupera per domani?

"Favilli si è fatto male durante la partita, mi dispiace molto per questo ragazzo e lo devo ringraziare, perché ci ha dato una mano sui piazzati. Lui sicuramente mancherà, poi abbiamo qualche giocatore che non recupera dopo lo sforzo, e in questo modo non trovi continuità e certezze. Queste sono le cose ancora da vedere domani".

Ha in mente altre sorprese per domani, dopo aver schierato Tameze davanti?

"Quando succedono queste cose entrano in gioco varie esigenze. Non è una situazione di emergenza come un mese fa, ma è un momento in cui non siamo ancora 'chiari'. Provi soluzioni che in questo momento stanno andando bene, anche se non è il massimo della vita, perché a un allenatore piacono le certezze. Io devo ringraziare i ragazzi, Tameze ha fatto tutti i ruoli al massimo delle sue possibilità. C'è grande disponibilità, e questo è importante. Poi ovvio che non voglia fare cazzate, voglio avere certezze, perché è così che si migliora il gioco".

Cosa deve succedere affinché in futuro si punti a qualcosa in più della salvezza?

"Non siamo al livello di Samp o Genoa, ma nemmeno vicini. Non è che i risultati nascondono tutto, non è così. Non è questa la strada, per me. Poi si sta creando un gruppo e stiamo facendo risultati, ma serve un'altra visione. Poi leggo delle plusvalenze, che secondo me non ci sono più, se vogliamo crescere. E se ci saranno non ci sarò più io. Adesso i risultati coprono tutte le cose, e ho sempre detto che sono contento, ma se vogliamo parlare di altre cose ci vuole un altro approccio".

E qual è?

"Non vendere i migliori giocatori, e che quando compri i giocatori li compri, come le altre società di Serie A. Quando ti manca un pezzo lo sostituisci. Noi siamo ad un livello leggermente superiore di due anni fa, ma non vicino alle altre squadre. Io magari sembro esagerato, perché stiamo facendo risultati fantastici, ma il concetto di crescita non è questo secondo me. D'altra parte c'è grande disponibilità da parte della società, non sto attaccando nessuno. Ma in questo mercato c'è stata una visione diversa dalla mia".

Come sta Veloso? Ilic può giocare?

"Miguel ha fatto allenamento e mi sembra stia bene. È stato fuori a lungo e ha tante energie dentro. Non mi riferivo a lui quando parlavo di giocatori che non hanno recuperato. Magari con la Fiorentina bisognerà prestare attenzione con lui. Mi aspettavo di trovare meglio qualche giocatore".

Quanto cambierà rispetto alla partita con la Lazio?

"Non posso dire tutto. Qualcosa cambieremo, ma vorrei cambiare il meno possibile perché dopo una vittoria così c'è grande autostima, vuoi dare continuità a chi ha giocato. Poi oggi mi son reso conto che qualcuno non ha recuperato e servirà fare qualche cambio. Quando un giocatore fa bene bisogna forzare, anche se è stanco. Poi per Firenze penseremo ad altre cose".

A Roma Kalinic avrebbe giocato?

"Non volevo dare profondità alla Lazio, perché Immobile e Correa sono devastanti in quello. Quando hai la punta centrale un po' di profondità la lasci. Ma con Favilli eravamo messi allo stesso modo. Quindi non rispondo alla domanda (ride, ndr)".

Gomez lo prenderebbe?

"Non voglio entrare in quella polemica".

È dura lasciare fuori Dimarco.

"Lui giocherà domani. È cresciuto, sta facendo molto bene e in questo momento sta davanti, perché sta facendo bene sia da terzo che da quinto. Ha una consapevolezza maggiore rispetto all'anno scorso, e si vede sia in termini di assist e gol che in termini di partecipazione. Con lavoro e sacrificio è migliorato molto".

Quante possibilità ha Di Carmine di giocare?

"Lui dovrebbe giocare, a livello tattico può fare bene. A Roma non ha giocato per motivi tattici, ero molto contento delle sue prestazioni, nonostante lui viva per il gol. Se tutto va bene giocherà".

L'obiettivo resta la salvezza?

"Non c'è differenza tra l'anno scorso e questo. Non voglio fare il finto umile, sono sensazioni personali. A Parma lo scorso anno non avevo la sensazione che la squadra fosse forte, è stata una partita di battaglia e concentrazione. Poi dopo, contro il Lecce ad esempio, ce l'avevo. Non mi accontento di niente, non so quale strada prenderemo. In questo momento siamo in fase di completa costruzione. Lotteremo fino alla fine per la salvezza, ed eventualmente ci toglieremo altre soddisfazioni, perché dobbiamo avere sempre fame. Poi se cresceremo diventeremo più forti, altrimenti andremo a dare battaglia".

Che Samp affronterete domani? E che effetto le fa trovarsi di fronte Verre?

"Loro stanno facendo meglio rispetto a quello che dicono i risultati, con Milan e Napoli hanno fatto ottime prestazioni e hanno ottima qualità. È una squadra tosta e sicuramente non sarà facile. E fuori casa mi sembra facciano meglio: hanno vinto a Bergamo e hanno fatto altri risultati importanti. Mi fa grande piacere rivedere Verre: ha fatto benissimo con noi, ed è più forte rispetto a un anno fa, come Pessina. L'anno scorso ci diede una grande mano".

Come sta Tameze? Barak può essere arretrato?

"Lui ha dato tanto contro la Lazio e poi è uscito, perché ha dato tutto. Abbiamo altre trentasei ore. Non nascondo che Barak mi piaccia molto, interpreta benissimo la partita. Ha fatto l'esterno col Sassuolo, il trequartista, può fare benissimo il centrocampista. Mi dà tante opzioni, a inizio partita e a gara in corso. È uno di quelli che alzano il livello in squadra".

Gunter come sta?

"Ha recuperato bene, mi sembra. Domenica ha fatto bene nella partita con la Primavera, inizia ad essere disponibile non per giocare titolare, ma per entrare a gara in corso sì. È un giocatore importante per noi".

Magnani con la Lazio ha fatto molto bene.

"Magnani ha fatto benissimo, sia con il Sassuolo che contro la Lazio. Deve trovare continuità, su tutto. Ha avuto una carriera particolare, negli ultimi due anni tra Sassuolo e Brescia ha giocato poco. Penso abbia le caratteristiche giuste: non è ruvido, sa anche giocare bene a calcio e ha un buon piede. Può diventare un giocatore importante: sa cosa penso di lui, ma è in fase di costruzione. Poi dipende da lui se riuscirà a diventare quello che credo possa diventare. Ha fatto una partita splendida, e con uno con Immobile non era facile. Ora dipende da lui".

Salcedo giocherà anche domani?

"Là davanti siamo un po' corti. Contavo molto su Favilli, che ha caratteristiche uniche per noi, e senza lui si restringono un po' le opzioni. Non ho ancora deciso, se non giocherà titolare domani è probabile che giochi la prossima. Dobbiamo scegliere come gestirli, poi cercheremo di dargli continuità. Devo dire che a Roma ha fatto una partita molto seria, non da ragazzino".

14.59 - Finisce la conferenza stampa.