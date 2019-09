LIVE TMW - Hellas, Juric: "Buon Milan col Brescia. Stepinski può partire titolare"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

15.45 - Alla vigilia del big match contro il Milan, in programma domani alle 20:45, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera. L'inizio della conferenza è previsto per le 16.

16.05 - Inizia la conferenza di Ivan Juric.

Come arriva l'Hellas a questa partita?

"Abbiamo lavorato bene, siamo fiduciosi, vogliamo fare una bella partita dopo due gare fatte bene".

Quanto ha trasmesso alla squadra i suoi concetti?

"Abbiamo continuato a lavorare, mancavano tanti nazionali. Gli altri hanno lavorato molto bene".

Come mettere in difficoltà il Milan?

"Dobbiamo giocare con la testa libera, senza pensare alla partita di prima ma facendo il massimo".

Stepinski può essere un'opzione?

"Sta bene, voleva fortemente venire qua ed è positivo per tutti, è una delle opzioni".

Il problema di Bocchetti complica i piani?

"Sì, sicuramente".

Come ha ritrovato i nazionali?

"Rrahmani ha fatto due partite dispendiose, so quanto conta per lui giocare con la sua nazionale. Amrabat l'ho trovato bene. Chi ha giocato meno ha potuto scaricare un po'".

Volete migliorarvi?

"Certo, vogliamo crescere senza pensare agli avversari, sennò partiremmo sempre sfavoriti. Li affrontiamo con il cuore, come deve essere".

Quanto incide l'aspetto ambientale?

"È importante che ci sia il supporto dello stadio, in queste partite si è visto come ci hanno apprezzati. Si vede che anche quando un giocatore sbaglia viene applaudito".

Stepinski può giocare in un attacco a due?

"Sì, è un attaccante che si muove. Può giocare da solo o in coppia".

Giampaolo ha detto che la stima molto. Cosa gli risponde?

"Con lui sono state partite sempre belle, alla sua squadra è sempre andata bene anche quando giocavamo bene. Mi piace come persona, c'è stima reciproca".

A livello tattico come l'ha preparata?

"Dobbiamo provare diverse soluzioni".

Cosa si aspetta da Piatek?

"Niente, non vorrei parlare di altri giocatori".

Pessina può partire dal 1'?

"Si è allenato bene, è sicuramente una delle opzioni".

La formazione?

"Con più prudenza scegliamo in base alle indicazioni in settimana".

Cosa pensa di Zaccagni?

"È un buon giocatore, ha alzato il livello di gioco, ha bisogno di meno recupero. Ha tutto davanti, ha appena cominciato".

Cosa si sente di dire ai tifosi dell'Hellas per domani?

"Loro non sono in difficoltà, con il Brescia ho visto una buona prestazione. Mi piace quando i tifosi stanno con la squadra, questo è successo nelle ultime due partite. Per fare risultati buoni serve anche questa positività".

Possono esserci due punte?

"Non cambia nell'interpretazione, nell'ultima partita Zaccagni faceva la punta a modo suo".

Importante il recupero di Di Carmine.

"Ha recuperato, ha le caratteristiche giuste per giocare in Serie A. Deve fare il salto di qualità ma penso possa fare molto bene, ho grande fiducia in lui".

16.17 - Termina la conferenza stampa di Ivan Juric.