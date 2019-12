LIVE TMW - Hellas, Juric: "Difficile Kumbulla recuperi per Bergamo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.00 - A margine del ko interno contro la Roma, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

23.25 - Inizia la conferenza stampa.

Risultato bugiardo?

"Abbiamo fatto bene tante cose, abbiamo fatto una bella partita, gli episodi sono andati a favore loro. C'è poco da rimproverare".

C'è qualche rammarico?

"Qualche errore di troppo, queste squadre ti puniscono. Ma in alcune situazioni non abbiamo segnato per centimetri, la prestazione è stata comunque ottima".

L'arbitraggio com'è stato?

"È andato a vedere al VAR, ma non mi soffermo su queste cose".

Perché Veloso fuori?

"Quando uno torna da un infortunio a volte è meglio dosarlo. Ha avuto questo problema a Genova negli anni passati, comunque Pessina ha fatto bene".

Conta di recuperare Kumbulla per Bergamo?

"Mi sembra difficile".

La prova di Verre e Di Carmine?

"Samuel ha fatto quello che gli ho chiesto, Mancini e Smalling sono fortissimi, Mancini mi ha dato l'impressione di essere un top. Verre ha sentito un po' di pressione".

Zaccagni come sta?

"Ha preso una botta, ma è stato bravo, ha fatto bene".

In cosa avete fatto soffrire la Roma?

"Secondo tempo stradominato, nel primo tempo abbiamo concesso poco. Se il primo tempo era diverso perché ci volevano prendere alti nella ripresa si sono abbassati. Oggi non mi è sembrato di aver subito qualcosa di particolare".

23.30 - Finisce la conferenza stampa.