13.10 - Vigilia di campionato per l'Hellas Verona, che domani alle 15 affronterà il Cagliari al Bentegodi. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro i sardi, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, incontrerà i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. L'inizio della conferenza è previsto per le 13:30.

13.35 - Inizia la conferenza stampa.

Il Verona incontra un avversario arrabbiato. Può incidere sulla partita?

"Dimostra che questa era una squadra in lotta per la Champions, e adesso è sotto di noi. La linea è sottile, quando vai in ritiro arrivi al massimo, sei pauroso e vuoi fare bene, sarà una partita difficile".

L'assenza di Borini incide?

"Mancheranno anche Miguel e Pazzini, vedremo oggi come starà Faraoni. È una punta mobile, diversa dagli altri, con le caratteristiche di Salcedo in un certo senso. Ci mancherà".

Va preservata l'identità offensiva?

"Sicuramente dovremo cambiare qualcosa, adattandoci alle loro caratteristiche".

Come sta Di Carmine? Eysseric può giocare?

"Di Carmine ha fatto bene la settimana. Eysseric come tipologia di giocatore è simile a Zaccagni, voglio qualcuno che vada anche dentro, questo è il mio dubbio. Rischi di diventare sterile".

Badu come sta?

"Ha ripreso ad allenarsi, è normale che stando fuori non è facile giudicare bene. Ha fatto la settimana con noi, vediamo".

Fare filotto è un obiettivo?

"I numeri non mi stimolano, vogliamo fare una bella partita, continuando a fare bene".

Salcedo a che punto è? In mezzo ci sarà Pessina?

"Eddie deve recuperare forza, Pessina è sicuramente una delle opzioni".

Quanto è importante l'umiltà per voi?

"Per una squadra come noi è il pregio più grande. Se perdi questo diventi una squadra vulnerabile. Finora abbiamo mantenuto concentrazione, ed è sicuramente importante. Non possiamo permetterci cali di concentrazione".

Senza Faraoni ci sarà Adjapong?

"È la soluzione più logica. Mi spiace non abbia giocato finora, in questi casi sei costretto a soffrire. Vedremo se domani avrà la sua occasione".

Il Cagliari è a un livello molto alto.

"Loro puntavano all'Europa, i giocatori che hanno comprato sono di alta classe. Hanno costruito una squadra molto forte, quando li abbiamo affrontati percepivi la loro forza".

Cosa si è rotto nel Cagliari?

"Non è un discorso tattico, hanno giocatori molto forti. Non so cosa sia successo, a volte le cose ti vanno bene e altre meno bene".

Si aspetta un rinvio della partita per il Coronavirus?

"Non ho fatto questo ragionamento".

Di Carmine è pronto per i novanta minuti?

"Ho dei dubbi, lui non so se sia pronto per i novanta minuti, ho diverse idee. Ci dormirò su e deciderò".

Quanto può essere la quota salvezza?

"Penso quaranta punti, con le vittorie di quelle sotto. Per stare tranquilli ci vogliono quei punti, bisogna pedalare ancora tanto e fare bene".

Quanto crede nell'Europa?

"Non ci penso, non che non voglia. La squadra deve andare al massimo fino alla fine, non vedo ragioni perché non debba andare così. Ci possono essere difficoltà, ma dobbiamo andare forte. Non ci devono essere cali".

Cosa ricorda della gara d'andata?

"In quel giorno ho visto passi in avanti della squadra, ho capito che sarebbe stato un campionato difficile. Facemmo bene per guadagnare un punto".

C'è stata la possibilità di prendere Simeone in estate?

"Stravedo per lui, ma non ci hanno nemmeno presi in considerazione. Non lui, ma il Cagliari".

Considerando l'impresa della Primavera, pensa di portare qualche ragazzo in prima squadra?

"Nessun ragazzo è pronto, questa è la mia idea. È una Primavera molto interessante, con giocatori interessanti. Lo staff lavora bene, sarebbe perfetto se il Mantova andasse in C, per permettere ai ragazzi di diventare calciatori da Hellas. Non c'è un altro Kumbulla, ma hanno sicuramente delle potenzialità. Arrivare in finale è un orgoglio, non era facile".

13.50 - Finisce la conferenza stampa.