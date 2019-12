LIVE TMW - Hellas, Juric: "Il doppio giallo? Non c'era bisogno di fare quel fallo"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

È mancato il risultato?

"Mi dispiace per i ragazzi, qualche errore ci sta. Potevamo portare a casa un punto, mi sembrava una partita abbastanza controllata. L'abbiamo preparata bene, come nel secondo gol. I ragazzi in tante cose sono stati perfetti. Dopo queste due prestazioni dispiace non raccogliere nulla".

Il Verona è comunque sul pezzo.

"Sì, per noi è sempre difficile fare punti. Dobbiamo andare avanti così e mantenere questo ritmo di gioco".

I cambi?

"Bocchetti l'ho cambiato perché aveva preso già il giallo, Pessina sta bene e spero che non sia niente".

L'espulsione?

"Non mi sembrava così, era una situazione che potevamo gestire meglio. A centrocampo non c'era bisogno di fare quel tipo di fallo".

Prima doppietta per Di Carmine.

"Sono tutte note positive, sono contento per lui".

TMW - È mancata la gestione nei momenti decisivi?

"Secondo me è stata una disattenzione, è normale che stiamo parlando di due mondi diversi. L'Atalanta è forte, quando Gomez si allarga in quel modo qualcosa concedi. La squadra ha fatto il massimo, tolgo solo le due-tre disattenzione".

Kumbulla?

"Non se la sentiva, altrimenti sarebbe entrato lui".

Ora il Torino.

"Ogni partita dobbiamo affrontarla con grandissima umiltà e curare bene i particolari, come se fosse una finale di Champions. Io la vedo così".

