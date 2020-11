live Hellas, Juric: "Il Milan ha un progetto, sarà dura. Kalinic era forte e vuole tornarlo"

22.50 - L'Hellas Verona si aggiudica lo scontro diretto contro il Benevento e sale a undici punti in classifica. Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

23.09 - Inizia la conferenza stampa.

State uscendo come lo scorso anno?

"Abbiamo molti margini di miglioramento, abbiamo ancora problemi ma si è visto un carattere fantastico. Siamo al limite come condizione, cercheremo di migliorare. All'inizio l'abbiamo dominata, poi abbiamo fatto due errori banali e loro hanno preso coraggio. Ma poi l'abbiamo chiusa e non abbiamo sofferto più nulla. I ragazzi hanno mostrato lo spirito giusto".

Eravate in difficoltà?

"So esattamente quello che ho tra le mani, queste difficoltà sono normali. Conosco le caratteristiche dei giocatori, poi lo scorso anno il Benevento non era una squadra da Serie B e hanno aggiunto i giocatori giusti. Sapevo sarebbe stata difficile. Passeremo molti momenti come questi, spero il meno possibile, ma c'è tanto da lavorare".

Però può essere soddisfatto.

"All'inizio l'abbiamo dominata, poi abbiamo subito il loro palleggio e queste non sono le nostre caratteristiche. Mi è piaciuta la reazione dopo l'uno a uno, abbiamo creato diverse occasioni. È una partita che mi ha dato tante sensazioni, sia positive che negative".

È già iniziata la cura Kalinic?

"Non c'è bisogno: è stato un giocatore forte e vuole tornarlo. Sta lavorando bene, oggi ha fatto di nuovo bene. Mi spiace che abbia preso la traversa, ma sarà importante per noi".

Perché quei cambi difensivi a inizio ripresa?

"Perché erano al limite, e vedevo che non andavano a mille. Volevo dare altri minuti a Magnani e Dawidowicz: sono partiti male, poi si sono ripresi e hanno fatto bene".

Avete undici punti in classifica.

"Siamo andati oltre ogni rosea aspettativa, sono molto soddisfatto".

E contro il Milan?

"Hanno un progetto, quando li vedi giocare vedi sintonia. Sarà molto dura, ma cercheremo di fare il nostro, alzare il livello rispetto a oggi e cercare di fare punti".

Un commento sull'episodio di Caprari?

"Avesse dato il rigore saremmo andati sul due a due, invece la partita è andata in discesa. Sono episodi che cambiano la partita quando due squadre più o meno si equivalgono, e spero che i miei ragazzi non facciano queste stupidaggini".

23.15 - Finisce la conferenza stampa.