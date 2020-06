live Hellas, Juric: "L'espulsione di Borini non c'era. Sogno Europa? Siamo sereni"

23.45 - L'Hellas Verona batte il Cagliari al ritorno in campo dopo tre mesi: decisiva la doppietta di Samuel Di Carmine. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve in sala stampa per la conferenza post-partita, che verrà proiettata sul maxi-schermo dello stadio, a beneficio di tutti i giornalisti presenti questa sera al Bentegodi.

00.22 - Inizia la conferenza stampa.

Avete corso tanto, dall'inizio alla fine.

"Abbiamo fatto trentacinque minuti di altissimo livello. Mi dispiace per l'espulsione, credo che non ci fosse. Quello ha portato a fare una gara di sacrificio, ma i ragazzi sono stati comunque splendidi per tutta la partita".

Come ha vissuto dalla panchina il ritorno in campo?

"Mi mancava il campo. Sarebbe stato meglio col pubblico, ma bisogna concentrarsi ed essere sul pezzo, senza pensare ad altro".

Adesso c'è il Napoli.

"Siamo molto sereni, sappiamo che dobbiamo salvarci. Io sono così, prima voglio quello. Bisogna affrontare ogni partita con cattiveria".

Potete impensierire tutti quest'anno.

"Abbiamo avuto grossi problemi fisici, mai visti prima. Sono stato in difficoltà a prepararli, sinceramente. C'è un gruppo che ha retto, un altro che ha avuto diversi problemi. Ma hanno retto tutti bene, anche Badu che ha giocato dopo molto tempo ha fatto una partita eccellente".

L'avvio di gara l'avevate preparato così?

"Sì, sapevamo dove potevamo trovare gli spazi per colpirli. In mezzo avevamo due giocatori simili, con le stesse caratteristiche, ma oggi l'abbiamo interpretata benissimo".

Qualche sorpresa di formazione.

"Ci sono state delle forzature a causa degli infortuni. Ma qui è uscito il gruppo, anche chi ha giocato meno ha fatto bene".

Adesso parlare di salvezza è quasi esagerato.

"Prima fammi fare quei due punti. Ciò non significa che arriviamo chissà dove, ma vogliamo affrontare bene ogni partita".

Un commento su Lazovic?

"Lazovic ha fatto una buona partita".

Cosa avete fatto per recuperare fisicamente?

"All'inizio è stato difficile, non si sapeva se si sarebbe giocato o meno. Poi piano piano siamo tornati con la testa sull'obiettivo".

E la gestione dei contagi?

"Stiamo tutti attenti. Siamo isolati, facciamo tamponi e test a cadenza di pochi giorni. Ci sentiamo sicuri".

00.29 - Finisce la conferenza stampa.