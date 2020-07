live Hellas, Juric: "La zona Europa League non è per noi. Rinnovo? Ci sto pensando"

23.48 - Il Verona perde 2-1 all'Olimpico nonostante nella ripresa avesse accorciato le distanze sul doppio vantaggio della Roma grazie alle reti di Veretout e Dzeko. Inutile il gol di Pessina e diverse le proteste da parte della panchina gialloblu che hanno portato anche all'espulsione di Juric nel primo tempo. Tra poco è atteso il tecnico del Verona in conferenza stampa.

00.07 - Inizia la conferenza

"So quanto i ragazzi si stanno sforzando per fare queste prestazioni. I ragazzi stanno spingendo al massimo anche perché non possiamo fare turn over"

Sulla zona Europa League

"Non è per noi. I ragazzi hanno fatto un campionato splendido e sono andati oltre le loro possibilità. Ci siamo detti di dover dare sempre il massimo e i giocatori stanno rispettando questo patto. Tra 60 ore rigiochiamo di nuovo ed è veramente una fatica enorme".

Sulla partita

"E' il nostro modo di giocare calcio. Abbiamo recuperato tanti palloni correndo poco ed essendo compatti. Gunter ha fatto una grande prestazione limitando molto Dzeko".

Rinnoverà?

"Non ho deciso, stiamo parlando ancora"

00.10 - Termina la conferenza