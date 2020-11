live Hellas, Juric: "Miglior prestazione dell'anno. Spero di recuperare qualche infortunato"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.come. Premi F5 per aggiornare la pagina!

17.00 - Secondo k.o. in questo campionato per l'Hellas Verona, che cade in casa contro il Sassuolo. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

17.18 - Inizia la conferenza stampa.

Una sconfitta che si fatica a commentare.

"È stata una grandissima prestazione. Abbiamo dominato, concedendo pochissimo. Purtroppo abbiamo preso due grandi gol, ma penso sia la prestazione migliore di quest'anno. Adesso speriamo di trovare pace con gli infortuni, di recuperare i giocatori che sono fuori. Sarà un campionato difficilissimo per queste ragioni".

Un giudizio sul Sassuolo?

"Già dal post-Covid hanno fatto benissimo, hanno grandi giocatori. Ma oggi abbiamo dominato: ci è andata male, altre volte ci è andata bene".

Dove state crescendo?

"Alcuni stanno assorbendo il nostro modo di giocare, in difesa abbiamo fatto una prova stratosferica. Stiamo crescendo, spero di recuperare alcuni giocatori perché gli allenamenti diventino anche più competitivi".

Quanto conta il rientro di Veloso?

"Avrà bisogno di tempo per recuperare la forma. Ilic è andato oltre le sue possibilità in questo periodo, adesso spero di recuperare un po' di giocatori".

Adesso il calendario è fitto.

"Dobbiamo stare attenti. Ci tengo a passare il turno in Coppa, allo stesso tempo devo stare attento alla salute dei giocatori".

Kalinic e Di Carmine le sono piaciuti?

"Sì, per la prima volta ho visto due ragazzi che si cercano. Mi spiace però per Kalinic, al momento questa idea va un po' accantonata. Poi per il futuro vedremo, non escludiamo niente".

17.23 - Finisce la conferenza stampa.