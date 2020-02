LIVE TMW - Hellas, Juric: "Noi allenatori non possiamo legarci. Milan più tosto"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

13.10 - Vigilia di campionato per l'Hellas Verona, che domani affronterà a San Siro il Milan. Alle 13:30 è in programma la conferenza di Ivan Juric: il tecnico degli scaligeri incontrerà i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda.

13.35 - Inizia la conferenza stampa.

Il mercato vi ha migliorati?

"Sul mercato di riparazione non mi piace fare troppo casino, se la squadra va bene cerchi di sostituire chi non gioca con chi pensi possa dare qualcosina in più. Abbiamo venduto due giocatori per tanto, ma sono rimasti, sono sicuro che continueranno con lo spirito giusto. A livello organizzativi non siamo ancora pronti per fare investimenti mirati".

Dimarco ed Eyserric sono subito utilizzabili?

"Non è facile entrare subito nei meccanismi, Dimarco viene dall'Inter e sta bene perché Conte lavora tanto. Sono giocatori ottimi".

Come si fa a convincerti a restare?

"Rimango dell'idea che fin qui è andato tutto bene, la società è diventata più potente. Ci dobbiamo salvare, poi la società decide. Se sono a favore di allenare alleno, sennò sto fermo un anno".

C'è tanta euforia. I tifosi sognano la vittoria a San Siro, come si fa a tenere i piedi per terra?

"Non deve essere così, il momento è positivo, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso ci sono tre partite in sei giorni, dobbiamo pensare solo a quello. In momenti così bisogna spingere forte, non accontentarsi. In molti momenti va tutto male, se le cose vanno bene è un peccato accontentarsi".

È esplosa la Juric-mania. Si è chiesto perché?

"Non possiamo legarci, dipendiamo dai risultati. Una persona può piacere o meno, ma dipende sempre dai risultati, è una variabile. Non è una certezza, dipende dalle prestazioni della squadra. In questo momento sono positive, quindi c'è questa sensazione di amore, che può cambiare nel caso in cui le cose andassero male".

Quali sono stati gli Ibrahimovic del Verona?

"Tutti, il gruppo ha reso bene fin qui. Anche chi non giocava da mesi ha fatto buone prestazioni".

Rrahmani e Amrabat non hanno ancora segnato.

"Non ci ho pensato".

Il Verona ha sfiorato tante volte la vittoria a San Siro, ma non è mai riuscito a vincere.

"Come al solito cercheremo di dare il massimo, di affrontare la gara a viso aperto. È un Milan completamente diverso da un mese fa, si vede il lavoro di Pioli. Preparano bene le gare, sarà molto dura, ma ci proveremo".

Un pensiero sulla scomparsa di Kobe Bryant? Quanto vi rispecchiate in lui?

"Anche lui l'ha detto, quando vinci vuoi che tutti percepiscano quella bellezza, si sta troppo bene. Bisogna cercare di provare ancora quelle sensazioni".

Rebic è un giocatore decisivo?

"Lui sta bene, ha alti e bassi. Tanti del Milan in questo momento stanno bene".

Chi giocherà sulla trequarti? Può esserci Borini?

"Ho due o tre dubbi, oggi decido".

Dawidowicz può essere un'opzione?

"Sì, assolutamente".

Cosa pensa di Lovato?

"È stato seguito da D'Amico, lui ci crede e lo ha preso. Avevamo dubbi se lasciarlo là o farlo venire subito per farlo allenare con noi, e abbiamo deciso per la seconda opzione".

È entrato in diffida.

"Quest'anno mi sembra di essere molto calmo, non protesto tanto, ma starò attento".

Ci descrive Eysseric?

"Avevamo una mancanza in mezzo anche per il fatto di Danzi, che ha problemi alla caviglia, dovrà probabilmente operarsi. Può fare anche il trequartista, ma deve migliorare la fase difensiva per fare il centrocampista".

Pazzini può essere titolare?

"Sta bene, poi i ballottaggi sono diversi. Dipende da che partita dobbiamo fare".

Che partita dobbiamo aspettarci?

"Cercheremo di fare il solito, poi dipende anche da come stanno loro. A Bologna , nonostante si parlasse di brutto primo tempo, ero molto soddisfatto. Loro andavano più forte perché sono più forti, noi abbiamo retto e poi pareggiato. Noi la vogliamo affrontare a viso aperto, poi dipende da loro".

Il Milan è cambiato molto rispetto all'andata?

"Arrivano da cinque vittorie consecutive, apprezzo Pioli perché mi ha aiutato quando mi avevano esonerato. Mi sembrano più tosti, sono organizzati, hanno la fissa del risultato".

Quali rammarichi vi ha lasciato la gara d'andata?

"Eravamo in costruzione, ma avevamo fatto una partita seria a livello di carattere, creando anche palle gol. Adesso è passato tanto tempo".

Dimarco vi dà una soluzione in più a livello tattico, magari una difesa a quattro?

"No, quello no".

13.51 - Finisce la conferenza stampa.