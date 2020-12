live Hellas, Juric: "Non c'è ancora la sensazione di essere forti, dobbiamo lavorare molto"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.30 - Il Verona si fa raggiungere dal Cagliari e raccoglie un punto nel lunch match del decimo turno di Serie A. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

14.57 - Inizia la conferenza stampa.

Nella ripresa è uscito il Cagliari, poi ve la siete giocata.

"È stata una partita bella: a tratti sembrava la dominassero, poi la dominavamo noi. Oggi volevamo proporre gioco, e ci siamo riusciti a tratti. Non mi è piaciuta la fragilità, i contrasti persi".

Sul gol c'è stato un errore.

"Abbiamo preso un buco, per come giochiamo non possiamo fare quegli errori. Al di là dei pali abbiamo avuto tante occasioni, ci è mancata un po' di precisione".

E in difesa?

"Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo difeso. Joao Pedro vinceva tutti i contrasti, Pavoletti lo stesso. Possiamo fare i complimenti a loro, ma questo aspetto non mi è piaciuto".

In generale è soddisfatto del momento?

"Strasoddisfatto, siamo in emergenza dall'inizio della stagione. Adesso recuperiamo qualche giocatore, ma siamo all'inizio di un cammino che è un'incognita totale. Abbiamo fatto cose belle, ma c'è ancora tanto da fare".

I risultati sono soddisfacenti.

"Ci sono grandi margini di miglioramento, secondo la mia sensazione. Ogni partita l'abbiamo preparata come una finale, ma abbiamo dominato solo col Sassuolo, nel secondo tempo in Coppa e oggi a tratti. Con l'Atalanta abbiamo difeso e lottato, e abbiamo colpito dove sapevamo di poter colpire. Con loro avevamo giocato meglio lo scorso anno. La sensazione di essere forti non c'è ancora, dobbiamo lavorare ancora molto".

Un giudizio sugli attaccanti?

"Tutti e due (Di Carmine e Favilli, ndr) hanno fatto un buon lavoro a livello di difesa del pallone, ma entrambi hanno sbagliato gol clamorosi, non gli è andata bene in quelle situazioni. Mi dispiace per Samu, gli manca solo il gol, ma la squadra ha creato tanto di nuovo".

L'episodio su Zaccagni?

"Mi dicono potesse essere rigore, ma hanno deciso così al VAR e lo accetto".

15.03 - Finisce la conferenza stampa.