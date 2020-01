LIVE TMW - Hellas, Juric: "Pessina ha grande intelligenza. Borini ci ha voluto"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.20 - Seconda vittoria consecutiva per l'Hellas Verona, che batte in rimonta il Genoa grazie alle reti di Verre e Zaccagni. Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

20.37 - Inizia la conferenza stampa.

Secondo tempo entusiasmante.

"Anche il primo per me, abbiamo subito gol ma abbiamo creato tanto. Nella ripresa abbiamo dominato, è una vittoria strameritata. Mi è piaciuto tutto".

Perché ha giocato senza punte?

"Volevo togliere un riferimento a Romero, è molto bravo in quel lavoro. Mi andava meglio Verre che un attaccante".

C'è un po' di rivalsa?

"No, ho passato molti anni al Genoa e gli voglio bene. L'esultanza era per la prestazione della squadra, che ha fatto una grande prestazione".

Che effetto le ha fatto battere il Genoa?

"Non c'è rivalsa, ero concentrato sulla mia squadra. Giocavo contro persone con cui sono cresciuto, come Sturaro o Perin. Un po' di emozione c'era, ma ero molto sereno e concentrato".

L'interpretazione è stata straordinaria.

"Stiamo migliorando nel gioco offensivo, non diamo riferimenti. Abbiamo fatto tante azioni belle, sono veramente soddisfatto oggi".

Verre ha giocato perché gli altri non stavano bene?

"Come ho spiegato prima volevo togliere la punta vicino a Romero. Poi magari Pazzini era nella mia testa, ma non stava bene. Anche se comunque mi serviva un giocatore come Verre".

Zaccagni ha fatto la sua migliore prestazione?

"Ne ha fatte molte buone, a livello tattico è fenomenale, legge il gioco in modo eccezionale. Sono contento per lui, ci teneva tanto a sbloccarsi, e il suo gol ci ha fatto vincere".

A 25 punti quanto inizia ad essere vero che non c'entrate con la lotta salvezza?

"Stiamo facendo bene, ma bisogna stare attenti, vedere da dove siamo partiti. Dobbiamo restare molto umili e mantenere l'obiettivo salvezza".

La prova di Pessina?

"È top, gioca ovunque. Ho pensato pure di metterlo terzo di difesa, ha un'intelligenza fantastica".

E Kumbulla?

"Sta crescendo, ha fatto cose che qualche mese fa non avrebbe fatto".

Ad agosto avrebbe creduto di essere in questa posizione?

"No. Ho avuto la sensazione di una grande prestazione oggi, per cui ero molto sereno. Speriamo di continuare a lavorare così. Dobbiamo fare qualcosa sul mercato, domani dovrebbe essere ufficializzato Borini, che ci ha voluto. È stato il primo a farlo, mi ha fatto molto piacere".

Perché Veloso non ha battuto il rigore?

"Verre è il rigorista".

Se lo beve un bicchiere di rosso?

"Bevo di più (ride, ndr)".

20.46 - Finisce la conferenza.