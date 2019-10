LIVE TMW - Hellas, Juric: "Rammaricato per le tante occasioni fallite"

Napoli-Hellas 2-0: la doppietta di Milik decide la sfida del San Paolo

Fonte: dal nostro inviato al San Paolo, Arturo Minervini

Hellas che cade 2-0 al San Paolo, con la squadra di Ivan Juric che nel primo tempo sul risultato ancora sullo 0-0 aveva sfiorato più volte il vantaggio. A breve le sensazioni del tecnico in conferenza stampa.

Un primo commento a questa sconfitta...

"Ho un grande rammarico per le occasioni fallite. Quando giochi bene ma non riesci a sfruttare le occasioni che creai meriti di perdere. Devi concretizzare maggiormente le possibilità che ti capitano. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma quando hai la palla buona devi fare gol".



Più recriminazioni dopo la sconfitta con la Juve o questa sera?



"A Torino c'era maggiore rammarico, abbiamo preso un palo alla fine che ci poteva far pareggiare. Qui invece il 2-0 era più netto, anche se la prestazione è stata simile".



Come giudica l'avvio di stagione di Tutino?



"Arriva dalla serie B, deve maturare il prima possibile. Ha doti buone, ma deve calarsi meglio nella Serie A".