LIVE TMW - Hellas, Juric: "Se continuiamo così è un suicidio. Sbagliate le scelte in estate"

live Hellas, Juric: "Se continuiamo così è un suicidio. Sbagliate le scelte in estate"

20.30 - Termina con una sconfitta in casa contro l'Inter il 2020 dell'Hellas Verona. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

Ottimo l'approccio alla partita, poi nella ripresa l'avete persa.

"Siamo in emergenza continua. Nel primo tempo avessimo giocato meglio in avanti avremmo potuto fare di più, poi abbiamo messo diversi giocatori fuori posizione ed è normale che paghi. In questo periodo siamo andati oltre ogni aspettativa, andare avanti così sarebbe un suicidio".

Tanti infortuni quest'anno, un po' come l'anno scorso...

"No. L'anno scorso giocavano sempre gli stessi e avevamo pochissimi infortuni. Abbiamo sbagliato la scelta dei giocatori: Benassi non ha mai giocato, abbiamo preso diversi giocatori che venivano da una lunga inattività".

Un giudizio sul 2020?

"È stato un bell'anno, anche a livello familiare. E se parlo così è perché voglio che questa società non vada giù, che continui a crescere. Mi auguro vada così".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Parlerò con loro, penso siano consapevoli delle nostre difficoltà e del lavoro che abbiamo fatto. I ragazzi sono stati disponibilissimi, ma andando avanti diventa difficile anche per chi è sano. Ci penseranno loro, io ci metto il mio. Contro la Fiorentina e stasera mettiamo questi giocatori... io Ilic lo ammazzo, Salcedo lo ammazzo. Non sono pronti per fare queste cose".

Che obiettivo ha per il 2021?

"Ho un unico obiettivo: conquistare la salvezza col Verona".

