LIVE TMW - Hellas, Pecchia: "Grande amarezza per la retrocessione"

Sulla mancanza di esonero: "Se raggiungi il risultato sei bravo, se non lo fai non sei bravo, ma sono contento perchè il presidente ha valutato il lavoro del sottoscritto però mi fa ancora più male perchè non sono riuscito a ripagare la fiducia"

Sulle vittorie prestigiose e sulle sconfitte: "Nei momenti clou abbiamo pagato delle prestazioni sotto tono e abbiamo pagato la mancanza di esperienza, ci sono dei momenti in cui bisognava portare a casa i risultati, ma per farlo servivano gare di altissimo livello, e noi non ci siamo sempre riusciti. E' mancata la continuità e mi sento io il responsabile".

Sulla Primavera: "Ci sono giovani importanti che possono esordire in questo finale".

Sulla retrocessione: "Abbiamo commesso degli errori, c'è grande dispiacere per le retrocessione. E' stato un anno complicato e impegnativo, ho sempre creduto alla salvezza e la gara con la Spal è stata la sfida che ha tolto le speranze al gruppo"

Il gol di Lee: "Mi fa piacere per il ragazzo, ha un buon atteggiamento ogni volta che entra.

Sulla gara: "Speravamo di rimanere più in partita, ma è stato un Milan forte, abbiamo subito troppo la qualità dei rossoneri. Nella ripresa abbiamo provato a tenerla viva poi alla fine è arrivato il 4-1. Nulla da dire sulla sconfitta."

Dopo la sconfitta contro il Milan e la matematica retrocessione, parla in conferenza stampa il tecnico dell'Hellas Verona, Fabio Pecchia, segui le parole live su TuttoMercatoWeb.com.