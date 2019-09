LIVE TMW - Hellas Verona, Juric: "Bravi a non far giocare il Lecce"

23-01 - A breve le dichiarazioni di Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona in conferenza stampa dopo la vittoria di misura in casa del Lecce.

Cosa hai pensato a fine primo tempo?

"Potevamo fare tanti gol, ma non ci siamo riusciti. Dovevamo migliorare su questo".

Flessione nella ripresa?

"E' uscito il Lecce, abbiamo calciatori che non sono ancora al top. E poi c'erano tanti ragazzi nuovi in campo, alla seconda giornata ci sta".

Come ha visto il Lecce?

"Nel primo tempo li abbiamo sorpresi con l'aggressività, hanno costruito le proprie vittorie in B giocando. Noi siamo riusciti a bloccare le loro fonti di gioco. Le idee erano quelle di non farli giocare, sono usciti nella ripresa. Hanno un grande allenatore, che li fa giocare bene".

Cambio Verre-Tutino?

"Non stava benissimo Tutino, forse si è rotto il naso. Riesce a tenere la palla, è tecnico ed è stato bravo nell'azione del primo gol".

Cosa si aspetta dal mercato?

"Tra un paio di ore vediamo cosa succede. Ora voglio lodare chi è sceso in campo oggi. Si è comunque visto che Tutino non è una prima punta, anche se ha fatto bene".

Verona-Milan?

"Innanzitutto siamo contenti di queste prime due giornate. Contro Milan e Juventus saremo tosti".

23.18 - E' terminata la conferenza stampa di Ivan Juric.