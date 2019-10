LIVE TMW - Hellas Verona, Juric: "Di Carmine out. Veloso sta bene di testa"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.40 - Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria al Bentegodi, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda. L'inizio della conferenza è previsto per le 15.

15.07 - Inizia la conferenza stampa.

È ancora un po' derby con la Samp?

"No, per me è Verona-Samp".

Può essere la sfida più difficile?

"Per noi sono tutte molto difficili se non le affrontiamo bene, altrimenti possiamo fare buone prestazioni".

Come si batte la Samp?

"Giocando ai nostri ritmi e cercando di muovere bene la palla".

La squadra come sta?

"Con il Cagliari è stato un buon punto. Qualcuno sente un po' fatica, ma in generale stiamo bene".

Verre e Di Carmine come stanno?

"Di Carmine non ha recuperato, Verre è una delle opzioni, non so se giocherà".

Amrabat quanto conta nel tuo gioco?

"Stanno facendo molto bene. Amrabat fisicamente è devastante, Veloso è meglio tecnicamente, ma fanno bene entrambe le fasi".

Cosa chiedi a Verre?

"Ha avuto molte occasioni, è un dato positivo, è stato sfortunato. Può migliorare l'intensità del suo gioco, partecipa al gioco d'attacco ma ogni tanto ha bisogno di pausa e in A non puoi concedertele".

Domani un Verona cauto o più aggressivo?

"Me lo tengo per me (ride, ndr)".

Kumbulla tornerà titolare?

"Non lo sto dosando, non credo in queste cose. Guardo gli allenamenti e gioca chi sta meglio, senza guardare all'età. Sia i giovani che i vecchi fanno brutte prestazioni, se la fa un giovane si dice che deve migliorare. Sono ragazzi seri, possono fare una buona prestazione".

Come vedi questo Verona che fatica a concretizzare?

"Creiamo tanto, a volte siamo stati sfortunati. Nell'ultima partita potevamo fare meglio, in quelle precedenti c'è stata sfortuna. L'altra volta ci sono state situazioni in cui serviva più convinzione".

Se lei fosse Stepinski cosa direbbe all'allenatore?

"Sono contento, ha l'atteggiamento giusto. Ogni nostro giocatore ha dei limiti, se stanno qua significa che da altre parti non è andata bene. Bisogna lavorare e vedere dove si arriva col lavoro. L'importante è che tutti abbiano la predisposizione a migliorarsi. Questo vale anche per lui, ha l'atteggiamento giusto. Ci sono stati palloni da mettere dentro, non credo però sia un problema".

Veloso sta avendo continuità. La sta stupendo?

"No, sono contento perché mi pare stia bene di testa. Sta bene qui, spero continui così, con scioltezza".

Che preparazione fate?

"Non è tanto, ci alleniamo forse anche meno rispetto agli altri. Chiediamo tanta intensità. Verre era abituato a tante pause, in A i ritmi sono diversi e lui deve migliorare. Lui forse percepisce che gli allenamenti sono pesanti per questo motivo".

Può pensare di cambiare modulo?

"Non è mai stato un problema cambiare modulo. Se uno-due o due-uno non so cosa cambi. Salcedo può fare tutti i ruoli in attacco, è entrato spensierato e ha fatto bene".

Fa lo stesso ragionamento di Kumbulla con Salcedo?

"No, Salcedo è istinto puro, si diverte, Kumbulla è un uomo. Non so se serva gestirlo, magari mi perde quella spensieratezza. Lui ha l'istinto del giocatore, quando lo noti non lo devi frenare, ce l'ha dentro".

Perché ha confermato Zaccagni?

"Poteva far meglio in zona gol. Ha avuto delle occasioni, ma non l'ho visto male come livello di gioco. Abbiamo una squadra che ha difetti, non bisogna esagerare con le critiche. Vado leggero, non credo ci siano cali di attenzione, ma perché stiamo crescendo".

Tutino come sta?

"Come Zaccagni dopo un mese sta passando un periodo di adattamento. Negli ultimi giorni l'ho visto meglio, lo tengo in considerazione".

La forza della squadra nasce dal gruppo?

"Le cene non significano molto. Ci sono altre cose in cui emerge il gruppo, ma noi stiamo spingendo nella maniera giusta".

Da Stepinski si aspetta il lavoro sporco?

"Mi aspetto anche i gol. Non credo faccia un lavoro maggiore degli altri, fa il lavoro che fa una punta. Mi aspetto un po' di tutto da lui".

Cosa teme maggiormente dalla Sampdoria?

"È una squadra forte. Sta passando un momento così, quando cambi allenatore perdi un po' di certezze. Ma da quando sono qua non mi soffermo molto sugli altri".

15.23 - Finisce la conferenza stampa.