LIVE TMW - Hellas Verona, Juric: "Pensiamo solo alla salvezza"

21.10 - Dopo il ko interno col Sassuolo, l'Hellas Verona si è rifatto ampiamente, cogliendo un pesantissimo successo esterno sul campo di un incerottato Parma. Tra pochissimo, grazie al LIVE! dell'inviato di ParmaLive.com, seguiremo in tempo reale la conferenza stampa post-gara dell'allenatore gialloblù Ivan Juric: restate con noi!

Inizia la conferenza: "Rispetto ad altre partite forse meritavamo meno, il Parma ha giocato una buona partita. Non era facile".

Lazovic si è sbloccato?

"Speriamo, ha fatto un gran gol".

Vi siete ripresi ciò che vi mancava?

"Oggi un po' di fortuna c'è stata, altre volte meritavamo di più".

Salcedo fuori è dovuto a una necessità di spazi?

"Eddie non ha giocato bene, l'ho tolto per questo".

Miguel Veloso ha dato qualcosa in più alla squadra.

"Speriamo di recuperarlo al massimo perché ci dà tanto. Spero stia bene per domenica: è molto importante per noi".

Stepinski è stato utile:

"Ha fatto passi in avanti, ha tenuto più palloni, ci ha fatto giocare meglio. Sono contento".

C'è affinità con la sua stagione a Crotone?

"A Crotone siamo diventati forti dopo quattro mesi, quest'anno dovremo essere sempre al massimo della condizione. A Crotone eravamo più forti".

Si aspettava questo Parma?

"E una squadra allenata benissimo, non fa un bel calcio ma curano tutti i particolari, sfruttano le debolezze altrui. Ha giocatori di qualità".

L'obiettivo è la salvezza?

"Dobbiamo pensare solo a questo".

21.24 - Termina la conferenza stampa di Juric. Vi ringraziamo per averci seguito.