LIVE TMW - Hellas Verona, Juric: "Spero di recuperare Veloso per il Parma"

22.45 - A margine della sconfitta interna contro il Sassuolo, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

23.14 - Inizia la conferenza stampa.

Si è sprecato troppo.

"Sì, non c'è altro da aggiungere. Grandi complimenti ai ragazzi, so quanto lavorano per giocare così. Mi dispiace per loro, perché stanno facendo bene e non sono premiati".

Sta lavorando sul problema del gol?

"Come a Napoli abbiamo avuto tante occasioni con molti giocatori. Abbiamo avuto molti piazzati, non li abbiamo sfruttati. Quando è così è inutile commentare troppo".

Salcedo è da uomo in corsa?

"Alcuni ragazzi hanno le doti, ma non sanno cos'è il calcio. Ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, ha sicuramente cose interessanti".

Come si risolva il problema del gol?

"Accetto anche consigli. In certe situazioni dico che potevamo fare meglio, in altre c'è sfortuna. In alcuni si tratta di qualità, però ci sono situazioni di sfiga, quando fai un gol ti senti bene e ne fai altri. Ma sono chiacchiere".

Ha pesato l'assenza di Veloso?

"Sì, c'era gli spazi per giocare bene, abbiamo sbagliato passaggi in cui trova il ritmo di gioco. Ci è mancato sui piazzati, spero di recuperarlo per martedì".

La prova di Pessina?

"Sono soddisfatto, si adatta a diverse situazioni. È diverso da Veloso, aveva un compito difficile. Oggi non mi ha deluso nessuno".

Gunter si è fatto male?

"Era ammonito e soffriva Berardi, che ti può far male. In quelle situazioni devi essere aggressivo e lui non poteva esserlo".

Dove vi hanno messi in difficoltà?

"Il Sassuolo ha grandissimi giocatori".

Calo fisico?

"Posso rispondere con cattiveria? Vuol dire che non hai visto un c... Gli altri facevano fatica, noi andavamo forte".

Come valuta la prova di Zaccagni?

"Mi aspetto sia più determinante, ma ha fatto anche cose positive".

23.21 - Finisce la conferenza stampa.