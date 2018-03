LIVE TMW - Hellas Verona, Pecchia: "Dovremo creare grattacapi all'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.20 - Sfida all'Inter per il Verona di Fabio Pecchia. A partire dalle 12,30 l'allenatore dell'Hellas è atteso in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia.

Ecco Pecchia:

"Non guardo i numeri, penso agli uomini, a una squadra che può creare pericoli. Penso a Matos, che non ha fatto gol ma ha creato pericoli, lo stesso Bruno Petkovic non ha trovato la via del gol ma io credo che possano essere pericolosi".

Sulla squadra.

"Deve continuare a fare quello che sa fare, dobbiamo continuare a portare più uomini per recuperare. A volte si perdono gli equilibri, ma dobbiamo pensare a dare il primo colpo".

Prima l'Inter, poi gare decisive.

"Sì, però possiamo andare solo di gara in gara. Non so ancora chi giocherà, ma qualsiasi scelta sarà fatta in vista della gara di domani. L'unico caso diverso è quello di Cerci che torna dopo tanto".

Come sta?

"È una questione di tempo e minutaggio. Deve entrare a regime, io lo vedo sempre meglio anche a livello psicologico, ha bisogno di tempo e solo nel suo caso posso parlare di gestione. Lo storico degli ultimi mesi mi deve far prendere la cosa con le molle".

Tre quarti della difesa in diffida. Può essere un problema in vista della sfida col Benevento?

"No, non guardo chi è in diffida, ma chi in questo momento può dare energie fisiche e psicologiche".

L'Inter pare rivitalizzata. La sosta vi ha dato energie o era meglio giocare subito?

"Non lo so. Giocando con la ferita aperta si può avere più reazione. Però a livello di allenamenti possiamo avere avuto dei vantaggi, penso a Vukovic, Cerci, Valoti".

Calvano è reduce dalla febbre. Giocherà dal primo minuto?

"A inizio settimana ha avuto qualche rallentamento. Però ha recuperato molto bene. Vediamo domani, a prescindere dagli uomini penso alla squadra: non importa chi giocherà, non inciderà sulla mentalità".

Come tenere fuori dall'area Icardi?

"Dobbiamo preoccuparci di Icardi, all'andata l'abbiamo fatto bene. Però l'Inter non è solo lui, è tutta una squadra. Ha un peso importante nel gruppo, però parliamo di una squadra fatta di giocatori talmente forti che non ci possiamo limitare a fermare Icardi. Dobbiamo tenerli tutti sotto osservazione, con la voglia di creare qualche grattacapo".

Che idee si è fatto nelle ultime partite?

"I motivi per cui succedono certe cose possono essere i più svariati. La squadra può fare certe prestazioni, come quella contro il Torino, e deve dargli continuità. Uno scivolone può capitare, però devo tenere la squadra sulle cose che può fare e può ripetere".

Petkovic quasi intoccabile. Aarons può avere più minutaggio?

"Io spero che possa dire la sua, è un giocatore in grado di darci molto. Dobbiamo accelerare il processo di inserimento, ma un certo tempo ci vuole anche nelle grandi squadre. Ci vuole del tempo, devo essere bravo nell'accelerarlo. Sono convinto che abbia grandi qualità, è chiaro che la lingua lo ostacola".

Che Inter si aspetta?

"Credo che spingerà sin dall'inizio, dovremo essere bravi".

Si chiude con un ricordo di Mondonico.

"L'ho affrontato e l'ho avuto come allenatore in due stagioni. Ho appreso la notizia con grande dispiacere e tristezza. Quando succedono cose del genere mi piace parlare molto poco, il dolore è quello della famiglia e di chi gli era vicino, un abbraccio a tutti loro".