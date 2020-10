live Hellas, Vieira: "Con il Genoa un derby personale. Juric e Ranieri? Qui c'è più intensità"

16.15 - Acquistato dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, Ronaldo Vieira si presenterà alla stampa questo pomeriggio, all'interno della sede dell'Hellas Verona. La conferenza, che si svolgerà in modalità telematica, avrà inizio alle 16:30. Vi proponiamo di seguito, con una diretta scritta, tutte le sue dichiarazioni.

16.27 - Inizia la conferenza stampa.

Come ti sei trovato a Verona?

"Mi sono trovato bene, c'è un bel gruppo. Mi hanno accolto bene, anche lo staff. Sono contento di essere qui e spero di aiutare la squadra".

Lunedì per te sarà derby?

"Per me sicuramente, ma adesso sono a Verona e proveremo a vincere come sempre. Ho già giocato contro il Genoa, ci siamo allenati bene e proveremo a prendere i tre punti".

Le prime impressioni su mister Juric?

"Abbiamo parlato un po', lo stile di gioco è leggermente diverso rispetto alla Samp. Voglio provare ad aiutare la squadra".

Hai giocato in diverse nazioni.

"Sì, in questo modo impari ad essere più bravo. In Inghilterra c'è più fisicità, qui devi usare più la testa".

Quali sono le differenze tra Juric e Ranieri?

"Il modo di lavorare è un po' diverso, qui c'è più intensità. Dobbiamo essere sempre concentrati. Anche alla Samp era così con Ranieri. Ma è un calcio diverso, che devo imparare: ci proverò".

Verre ti ha raccontato qualcosa della piazza?

"È un bravo ragazzo, lo scorso anno ha fatto bene qui e sta facendo bene alla Samp. Mi ha detto che Verona è una bella città, che c'è un bel gruppo, e ho già avuto modo di constatarlo. Spero di continuare così".

Com'è stato trovarti in direzione Firenze, per poi arrivare a Verona?

"Del Verona sapevo già da prima, ma il nostro lavoro è questo, devi fare quello che ti dice la società. Sapevo che sarebbe successo qualcosa di lì a poco, ero già pronto e infatti avevo chiesto se dovessi prendere parte alla trasferta o meno. Questo è il calcio, fa parte del gioco".

Juric ha detto che per caratteristiche dovresti essere un nuovo Amrabat.

"È uno stimolo per me: penso che noi calciatori siamo tutti diversi, ognuno ha le proprie caratteristiche. Lui è un bravo giocatore, proverò a dare il meglio per la squadra e per i tifosi: non voglio fare paragoni di questo genere, o mettermi pressione. Sono qui per fare il mio calcio e per aiutare la squadra. Lui fisicamente è forte, come me, però prima devo imparare come gioca la squadra".

Come vivete l'emergenza Covid?

"Per noi e per il resto del mondo è un momento delicato. Dobbiamo essere uniti, anche se non fisicamente, ma nel pensiero. Ci sono delle regole che dobbiamo rispettare, e se lo facciamo potremo uscirne".

Ritrovi Silvestri, ti aspettavi una crescita così da parte sua?

"È sempre stato bravo, anche al Leeds. Non mi ha sorpreso la sua crescita, sta facendo bene ed è anche andato in Nazionale".

Come stai fisicamente?

"Fisicamente mi sento bene, anche prima di arrivare ho lavorato e sono arrivato in buone condizioni, fisiche e mentali. Sto bene e sono pronto".

Nel Verona ti vedi solo in mediana, o puoi giocare da trequartista?

"Siamo quattro o cinque centrocampisti, con caratteristiche diverse. Dobbiamo fare quello che dice il mister, provando a fare bene. Se devo giocare in mezzo proverò a fare bene, se giocherò più avanti lo stesso. Ma penso che giocherò in mezzo".

16.41 - Finisce la conferenza stampa.