LIVE TMW - Higuain-Caldara-Bonucci: ecco cosa manca alla mega-operazione

© foto di J.M.Colomo

12.47 - Gattuso parla di Higuain - Nel corso dell'ultima conferenza stampa, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso s'è così espresso su Gonzalo Higuain: “C’è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. È un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso.

11.47 - Higuain, richiesta buonuscita legata anche alla formula - Gonzalo Higuain ha chiesto alla Juventus una buonuscita da almeno 5 milioni di euro per accettare di trasferirsi al Milan e guadagnare lo stesso stipendio attuale (7.5 milioni di euro netti a stagione).

Una richiesta legata anche dalla formula del trasferimento: prestito oneroso con diritto di riscatto. E non obbligo. Il Pipita, senza la certezza che il Milan lo rispedirà al mittente, richiede un migliore trattamento economico: i 17 milioni di euro messi sul piatto da Leonardo per il prestito non sono in questo momento per il bomber argentino e il suo entourage argomento coinvincente.

11.23 - E lo scambio Bonucci-Caldara? E' una operazione strettamente legata al passaggio in rossonero di Gonzalo Higuain. In questo caso, ci sono tutti gli accordi: scambio alla pari sulla base di una valutazione dei due cartellini di 40 milioni di euro e intese sugli ingaggi già perfezionate. Bonucci è pronto a decurtarsi lo stipendio e a guadagnare 5.5 milioni di euro netti l'anno (attualmente ne guadagna 7.5), Caldara dopo la visita di ieri a Casa Milan di Giuseppe Riso ha chiuso l'accordo sulla base di un quinquennale da 2.2 milioni di euro netti l'anno a salire.

11.22 - E il Chelsea? - La società che ha ingaggiato Maurizio Sarri come allenatore in questo momento è sullo sfondo e potrebbe tornare in corsa solo in caso di cessione di Olivier Giroud, centravanti che piace all'Olympique Marsiglia.

11.20 - Le condizioni dettate da Higuain - Al momento, lo scoglio principale è dettato dalla buonuscita chiesta da Gonzalo Higuain alla Juventus. Il Pipita è stato chiaro: o il Milan gli garantisce 9 milioni di euro netti l'anno, o la Juventus gli garantisce una buonuscita da circa 5 milioni di euro. Se la Juve dovesse asseconda questa richiesta (al momento non l'ha ancora fatto), l'argentino si 'accontenterebbe' dei 7.5 milioni di euro netti l'anno che guadagna attualmente.

11.15 - Lettori di TMW buongiorno e benvenuti alla diretta che vi racconterà in tempo reale gli sviluppi in merito alla mega-operazione che stanno portando avanti Juventus e Milan: il passaggio in rossonero di Gonzalo Higuain e lo scambio Bonucci-Caldara. In basso le prime pagine dei principali quotidiani sportivi.