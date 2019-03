LIVE TMW - Hinteregger: "Siamo in fiducia. Possiamo battere l'Inter"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Martin Hinteregger, difensore dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Hutter, per presentare la sfida di Europa League di domani contro l'Inter. Queste le sue parole:

Cosa significa questa competizione per voi?

"Ovviamente è speciale giocare questo tipo di partite, vogliamo far vedere buone cose e continuare il sogno relativo all'Europa League".

La vittoria di sabato può darvi fiducia?

"Certo, una vittoria del genere ci dà fiducia visto che siamo stati in grado di recuperare. Adesso pensiamo alla Coppa, l'avversario sarà molto forte ma abbiamo già dimostrato di poter fare bene. Domani dovremo dare ancora di più ma possiamo farcela".

50 presenze in Europa. Ha mai affrontato l'Inter?

"Ho affrontato solo la Juventus in Europa League".

Come ha vissuto il suo primo periodo a Francoforte?

"Quattro settimane fa ero in un altro club, adesso sto per affrontare l'Inter, una grande squadra. Mi sono ambientato bene, la squadra mi ha accolto bene e voglio fare bene con questa maglia".

Sognate la finale di Baku?

"Certo, sogniamo di arrivare in finale. Adesso però pensiamo solo all'Inter, manca ancora tanta strada. Conosciamo le nostre qualità e sappiamo di essere forti. Restiamo comunque concentrati sulla partita di domani".

Avete pressione per la gara di domani?

"Nell'andata in casa è fondamentale non subire ma dobbiamo pensare anche a segnare. Contro lo Shakhtar siamo riusciti a non prendere gol, dobbiamo conoscere bene i nostri avversari e cercare di fare il meglio possibile. Tutta la squadra deve difendere bene, non è solo compito dei difensori".

Come vi siete preparati ad affrontare l'Inter?

"Facciamo tanta video analisi. In Bundesliga conosciamo meglio le squadre che affrontiamo, in Europa serve più lavoro per capire i punti forti e le giocate che amano fare. Siamo concentrati e conosciamo sia i possibili titolari che le riserve che potranno entrare. Abbiamo un team molto bravo che svolge questo lavoro al meglio e ci prepara molto bene".