LIVE TMW - Hutter: "Domani gara speciale. Inter grande squadra"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, ha parlato in conferenza stampa dalla Commerzbank-Arena alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Inter, queste le sue parole: "Non posso dire chi giocherà, la cosa certa è che non ci sarà Rebic ma al suo posto potrebbe esserci Goncalo Paciencia".

Cosa significa questa competizione per voi?

"Sarà una partita speciale contro un avversario speciale. Tutti sappiamo quanto sia grande l'Inter e lo spessore di questa squadra. Vogliamo fare vedere una buona prestazione in campo".

La vittoria di sabato può darvi fiducia?

"Se guardiamo a come abbiamo vinto, con due gol nel finale, questo ci dà forza. Siamo imbattuti sia in Bundes che in Europa League ultimamente, vogliamo continuare così e fare un buon risultato in vista della gara di ritorno".

Come stanno Willems e De Guzman?

"Stanno bene, gli olandesi sono in un buon momento e lo abbiamo visto ieri sera in Real-Ajax. Vedremo se domani giocheranno oppure no".

Quale sarebbe un buon risultato?

"Non vogliamo subire gol, anche contro lo Shakhtar abbiamo fatto bene. L'obiettivo è controllare la partita in attacco e in difesa".

Come sta Abraham?

"Dobbiamo aspettare la rifinitura, poi decideremo de convocarlo o no".

L'Inter sta soffrendo sia in campo che fuori, con il caso Icardi. Cosa ne pensa?

"Mi interessano queste polemiche ma non influiranno per forza in maniera negativa. A Cagliari non sono andati bene ma sappiamo che subiscono pochi gol. Presto avranno il derby contro il Milan e vedremo se anche questo influirà. Per il momento penso solo alla sfida di domani".

Pensa che il caso Icardi possa distrarre i giocatori nerazzurri?

"Se guardiamo le partite che l'Inter ha giocato in Champions contro Barcellona e Tottenham e pensiamo che sono usciti per un solo punto, penso che siano una grande squadra, hanno Miranda e Skriniar in difesa, Handanovic in porta, Brozovic e Perisic sono molto forti e poi anche Politano e Lautaro Martinez, parliamo di una squadra con molta qualità".

Come sta Gelson Fernandes?

"Sono contento che sia rientrato, vediamo se domani ci sarà".

Sognate la finale di Baku?

"Sognare non fa mai male, conosco anche la data e la città. E' un nostro obiettivo arrivare fino in fondo e domani sarà soltanto il primo passo per riuscirci".

Siete l'unica squadra tedesca rimasta nella competizione.

"Vogliamo rappresentare la Germania al meglio, la nostra squadra è pronta ad affrontare l'Inter e faremo di tutto per andare ancora avanti, cominciando a fare un ottimo risultato di fronte al nostro pubblico".

Quanto conta l'esperienza di Gelson Fernandes?

"Quest'anno è diventato importantissimo, è un leader sia in campo che nello spogliatoio. Per me è come un assistente, visto che sa parlare tante lingue e mi aiuta spesso. Se giocherà sarà un'arma in più per noi".

E' felice dell'adattamento di Hinteregger?

"Sono contento, si è adattato velocemente e abbiamo deciso di prenderlo perché lo conoscevamo bene fin dai tempi del Salisburgo. Conosciamo le sue qualità e dopo aver ceduto Saucedo avevamo bisogno di un giocatore nuovo e la prima scelta era senza dubbio lui. Siamo felici che sia venuto qui, sapevamo cosa aspettarci quando lo abbiamo acquistato".

Cosa pensa di Spalletti?

"Certamente è uno dei top allenatori sia in Italia che in Europa, visto anche il suo trascorso allo Zenit e alla Roma. Ha sempre fatto bene e fa un calcio propositivo e offensivo. Quello che ha fatto con l'Inter fino a oggi è impressionante".