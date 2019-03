LIVE TMW - Hutter: "Il rigore su Haller c'era. A San Siro con fiducia"

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adolf Hutter, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro l'Inter nell'andata degli ottavi di finale di Europa League alla Commerzbank-Arena. Queste le sue parole: "Se analizziamo la partita posso dire che la cosa più importante è stata quella di non subire gol. Volevamo farlo ma non ci siamo riusciti. A inizio partita l'inter ha fatto meglio, ci è mancato anche un po' di coraggio. Poi abbiamo cambiato qualcosa e siamo andati meglio, c'era rigore su Haller e Hinteregger ha avuto una grande occasione. Il risultato ci lascia la qualificazione aperta".

Pensa di poter andare ai quarti?

"La possibilità c'è abbiamo anche il pareggio con gol. L'Inter deve vincere in casa, sono loro i favoriti ma nel secondo tempo abbiamo fatto vedere di essere al loro livello e a San Siro possiamo fare bene, abbiamo fiducia".

Perché è stato espulso?

"Mi sono arrabbiato, il rigore era chiaro. Non mi è piaciuto però come mi sono comportato ed è stato giusto mandarmi fuori. In tribuna ho imparato tante cose in vista della gara di ritorno, i miei assistenti hanno fatto molto bene, facendo le sostituzioni che avrei fatto anche io".

Trapp vi ha salvato, cosa pensa di lui?

"Non ha soltanto parato un rigore, è stato importante anche in altre occasioni. Per noi è un giocatore molto importante".

Quando tornerà Rebic?

"Non posso dire tanto sulla sua situazione, non so se recupererà per la prossima settimana. Non abbiamo fatto gol ma è soprattutto merito dell'Inter, segnare è molto difficile contro di loro anche se abbiamo avuto le nostre occasioni".

Contro il Fortuna Dusseldorf sarà tutta un'altra partita?

"Penso proprio di sì, loro sono in fiducia dopo il 4-0 contro lo Schalke ma dobbiamo cercare di vincere come sempre".

Come valuta la prestazione di Hinteregger?

"Ho sempre visto buone prestazioni da parte sua, anche oggi a destra nonostante sia un mancino. Peccato non abbia segnato nell'occasione che ha avuto".