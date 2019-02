LIVE TMW - Bello del Calcio a Vialli: "Mancini mi ha fatto segnare, io correvo"

Fonte: ha collaborato da Milano, l'inviato Antonio Vitiello

12.58 Foto di rito sul palco con Gravina, Malagò, Cairo, Vialli, per concludere la premiazione del Bello del Calcio al (forse) futuro dirigente della FIGC.

12.52 Gianluca Vialli si esprime così sul suo futuro. "Io in FIGC? Può essere una prospettiva, ringrazio Gravina che mi ha dato questa possibilità. Sono orgoglioso che abbia pensato a me, è un ruolo prestigioso e ho chiesto tempo per riflettere e per capire se posso rappresentare la Federazione. Sto cercando di capire, con la famiglia e a livello personale, sarebbe bello però prendermi ancora cura di Roberto e della Nazionale".

12.47 Mancini su Vialli. "Potrei raccontare una storia, sui Mondiali del '90: Schillaci iniziò a segnare, Vialli gli mise un cartello fuori dalla porta 'adesso i duri iniziano a giocare'. Gli venne 40 di febbre... Sono stati, con Gianluca, gli anni più belli della vita: ci divertivamo molto, è stata un'esperienza pazzesca. Dopo la finale di Wembley, finì la nostra storia e abbiamo pianto, insieme".

12.45 Vialli su Mancini. "Una cosa che lo rappresenta, anche per come ha interpretato il calcio è questa: venivo da un infortunio, non era un periodo facile. Entrai, Roberto ne scartò tre o quattro, scartò il portiere, io ero di fianco, invece di segnare me la passò e capii il messaggio di bentornato. Un gesto da compagno vero, d'amicizia: mi ha fatto segnare tanto, ma io ho corso per lui per otto anni, ripagando il debito. Uno dei segreti è che eravamo intercambiabili: sapeva fare il centravanti, io arretrare, eravamo difficili da gestire".

12.43 Sale sul palco anche Roberto Mancini, ct azzurro. Il ricordo della carriera di Vialli è passato anche dal Chelsea e dalla Nazionale, con le parole di Arrigo Sacchi. Adesso, tocca all'ex gemello del gol in blucerchiato. "Ci siamo conosciuti a Coverciano, in Under 18 o Under 19". "Ricordo di aver visto prima te e Baggio -risponde Vialli-, e c'erano ragazzi di cui si parlava già nel settore giovanile. Di fama li conoscevo già...".

12.28 Prosegue il ricordo della carriera di Gianluca Vialli, un viaggio che tocca anche la tappa della Juventus. "All'inizio mi ha fatto piacere esser stato l'ultimo a sollevare l'ultima Coppa Campioni con la Juventus. Adesso basta... Vorrei essere ricordato come il capitano della Juve che vinceva".

12.17 Pietro Vierchowod racconta Gianluca Vialli. "Faceva rovesciate da angolo, bandierina e io lo martellai spesso prima che arrivasse a Genova. Poi si adeguò, è stato meglio per lui capire subito una volta arrivato qui...". Tocca ad Attilio Lombardo. "Il bello del nostro gruppo era la serenità. Quel che si vede poco in questo calcio era il senso d'appartenenza per quella squadra, cosa che valeva per tutti quelli della nostra epoca".

12.13 Vialli ripercorre l'avventura alla Sampdoria. "Ho incontrato Mantovani ed è stata una folgorazione. Quando incontri un dirigente che ti spiega perché si vogliono fare certe cose, e ti dice che sta creando una creatura per dimostrare di poter vincere anche a Genova, scossa quella scintilla. Esci da un colloquio così innamorato del progetto, andai a dormire col pigiama della Sampdoria in pratica. Ti butti, vai in battaglia, è merito di chi ti ispira: meglio uno motivato che con talento".

12.09 Affiancato dalla firma de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, Gianluca Vialli ripercorre la sua carriera. Dagli inizi passando dai suoi grandi maestri come Emiliano Mondonico, fino al rapporto con gli arbitri. "La VAR mi avrebbe messo nei casini in passato... Siamo cresciuti con 'il fine giustifica i mezzi', procurarsi un rigore, con un bluff, era anche accettato. Crescendo impari però che i valori in campo sono altri".

12.02 Vialli ripercorre la sua carriera. "Stavo firmando coi Glasgow Rangers, poi il Chelsea cambiò tecnica e andai a Londra dove ho vinto tanto. Lì ho conosciuto mia moglie e l'amore incondizionato per le mie figlie. Tutte cose successe, non dipese dalla mia volontà. Al calcio devo tanto, mi ha dato tutto, mi ha permesso di comprarmi la mia prima Golf cabriolet sabbia chiara metallizzata con cui facevo il figo a Cremona, la mia prima casa e soprattutto grazie al calcio ho perso la mia verginità... Ogni volta voglio ripagare questo debito, voglio far sì che il calcio diventi uno sport migliore ed è una missione che ha condiviso il leggendario Giacinto Facchetti, un gigante che se n'è andato troppo presto e la cui eredità è importante preservare. Con la Fondazione Vialli e Mauro daremo i fondi per la lotta a SLA e cancro e sul cancro voglio dire che tutto procede bene, sto bene. Io ce la sto mettendo tutta, dal punto di vista fisico e psicologico. Mi sto preparando meglio rispetto a quando giocavo, la brutta notizia è che dovrete sopportarmi ancora parecchio...".

11.58 Premiato, sul palco, Gianluca Vialli. "Sono rimasto sorpreso: il premio 'il bello del calcio' a me? Io ero il brutto che piace, il simpatico... Scherzi a parte, ho accettato, l'hanno dato anche Zola e se l'ha preso Gianfranco, posso prenderlo anche io. Per me il calcio è sempre stata una vocazione, per la mia generazione è stato più facile diventare calciatore anche per la quantità della pratica e non solo per la qualità. Bisogna essere fortunati a trovare anche i maestri giusti, dentro e soprattutto fuori dal campo. I ringraziamenti: chi mi ha aiutato da piccolo a fare le cose giuste, poi i dirigenti e gli amici. I miei genitori, la mia famiglia, che mi hanno lasciato libero di fare, preoccupandomi solo che studiassi e che fossi 'centrato'. I miei compagni di squadra, nel calcio ho trovato amici e fratelli, a cui sarò legato per il resto della mia vita".

11.37 Mentre sul palco prosegue il ricordo di Candido Cannavò, nel decennale dalla scomparsa, è arrivato anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni.

11.28 E' lunga la lista dei presenti in Gazzetta per il Premio Facchetti. Mancini, Cairo, Gravina, Facchetti jr, Sacchi, Mantovani jr, Vierchowod, Carraro, Carolina Morace, Gandini, Torricelli, Attilio Lombardo.

11.19 Urbano Cairo, presidente del Torino e numero uno di RCS, sale sul palco per fare gli onori di casa dopo il direttore della Gazzetta, Andrea Monti e al fianco di Cristina Fantoni che presenta la mattinata. "Per me è un ricordo emozionante, sia di Cannavò che di Facchetti che anche oggi è ricordato come un esempio per tanti. Poi Candido, oggi a dieci anni dalla sua scomparsa: quel che ha fatto come giornalista e direttore, per diciannove anni, resta anche oggi".

11.15 La cerimonia prende il via con il ricordo di Candido Cannavò. "il giornalista di lungo corso che dalle colonne della Gazzetta dello Sport, di cui è stato per tanti anni direttore, e dalle più diverse tribune mediatiche, ha raccontato con passione e acutamente divulgato i valori di lealtà e di competizione che hanno reso sempre più popolare il gioco del calcio e lo sport italiano", come lo definì l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

11.11 Dopo Marotta e Vialli, dopo Galliani, è arrivato al Premio Facchetti a Milano anche il ct Roberto Mancini. Le ultime dichiarazioni risalgono a ieri sera, a Tiki Taka, dove si è espresso anche su Zaniolo e Balotelli. A breve il via alla cerimonia in Gazzetta.

11.07 Il caso Mauro Icardi dopo le parole di ieri sera a Tiki Taka di Wanda Nara, le decisioni dell'arbitro Abisso e del VAR dopo Fiorentina-Inter. Giuseppe Marotta è arrivato al Premio Facchetti in Gazzetta e c'è attesa per quel che dirà l'ad nerazzurro. Peraltro, saranno premiati e sul palco anche Roberto Mancini, ct azzurro, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, e Gianluca Vialli. All'ex calciatore il premio Il Bello del Calcio e pure curiosità per capire se sarà il presidente della Sampdoria in caso di acquisto del fondo York Capital Investments della società blucerchiata dalle mani di Massimo Ferrero.

11.00 Prende il Via il premio Il Bello del Calcio, premio internazionale della Gazzetta dello Sport in ricordo di Giacinto Facchetti istituito nel 2006, anno della scomparsa del Cipe. A riceverlo sarà Gianluca Vialli: "campione in campo e fuori, Vialli ha dimostrato di avere una innata voglia di combattere. L’umanità e il coraggio che ha dimostrato nella battaglia che sta combattendo contro una malattia subdola ha lasciato il segno. "Ho avuto il cancro. Per ora ho vinto, ma la partita non è finita", ha gridato al mondo", la motivazione. La cerimonia di premiazione sarà preceduta dal ricordo di Candido Cannavò. Franco Arturi illustrerà le iniziative della Fondazione Cannavò, poi Andrea Monti e Alessandro Cannavò (figlio di Candido) presenteranno con Elio Trifari il libro «Storia Sentimentale» con una selezione di pezzi di Cannavò. Saranno presenti: il presidente di Rcs Urbano Cairo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il numero uno della Figc Gabriele Gravina. Vialli riceverà il premio dalle mani di Urbano Cairo: la copia numero 1 dell’illustrazione dell’artista Riccardo Guasco. Vialli succede a un altro genio del pallone, Andrea Pirlo, vincitore lo scorso anno. Presente anche l'ad nerazzurro, Giuseppe Marotta.