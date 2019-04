LIVE TMW - Montella day, accordo fino al 2021: manca solo l'annuncio

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dagli inviati Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato

13.49 - Termina ufficialmente l'era viola di Stefano Pioli, tutto il suo staff, compreso il figlio Gianmarco, il preparatore Perondi e il match analyst Vulcano, hanno lasciato il Centro Sportivo. Adesso si attende solo l'annuncio per l'inizio della seconda era Montella.

13.46 - Accordo totale tra Montella e la Fiorentina per quanto riguarda il contratto. Il nuovo tecnico viola, in attesa dell'ufficialità, si accordato col club fino al giugno del 2021.

13.38 - Breve colloquio che ha il sapore di passaggio di consegne tra il vice allenatore Murelli e Montella prima che il collaboratore di Pioli lasci definitivamente il Centro Sportivo viola. Un saluto cordiale e amichevole tra il recente passato e il futuro della Fiorentina.

13.34 - Il vice di Pioli, Giacomo Murelli, sta lasciando in questi minuti il Centro Sportivo "Davide Astori" dopo aver terminato la sua esperienza in viola in seguito alle dimissione del tecnico.

13.11 - Rispetto al passato, ci sarà una nuova figura all'interno dello staff tecnico del prossimo allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella. Si tratta del preparatore atletico Mauro Innaurato, già al fianco dell'allenatore napoletano nella seconda parte dell'esperienza milanista e in quella al Siviglia.

12.33 - L'unico collaboratore tecnico che resterà alla Fiorentina dopo le dimissioni di Pioli sarà Rosalen Lopez, preparatore dei portieri che ha già lavorato con Montella nel 2014 e nel 2015 e che poi era rimasto al Franchi anche nelle successive esperienze con Sousa e poi con lo stesso Pioli. Il resto dello staff verrà aggiornato, più o meno, con gli stessi uomini presenti nella prima esperienza fiorentina dell'Aeroplanino.

11.59 - La presentazione del nuovo tecnico Vincenzo Montella potrebbe essere organizzata già per la giornata di domani. Si attendono novità in merito dopo l'ufficialità della firma dell'Aeroplanino.

11.23 - Arrivato poco fa al Centro Sportivo lo storico vice-allenatore di Montella, ovvero Daniele Russo.

11.10 - Vincenzo Montella dovrebbe guidare il suo primo allenamento nel pomeriggio con l'orario della seduta che potrebbe essere posticipato di qualche minuto per permettere ai collaboratori dell'Aeroplanino di raggiungere Firenze e iniziare a lavorare.

10.19 - Il tecnico napoletano ha raggiunto il Centro Sportivo dove incontrerà i dirigenti viola e dove a breve dovrebbe iniziare la sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina. Montella ha già allenato i viola dal 2012 al 2015.

10.09 - Vincenzo Montella è appena arrivato a Firenze presso la Stazione di Campo di Marte, in compagnia dell'agente Lucci e di suo fratello, e adesso si recherà al Centro Sportivo per firmare il contratto. Queste le sue parole ai media presenti: "Se sono felice di essere qui? Altrimenti non sarei qui. Io a Firenze ci sono sempre venuto molto volentieri. Affare lampo? Parliamo dopo, sennò ci bruciamo tutto".

9.49 - Negli ultimi minuti sono arrivati anche il club manager Giancarlo Antognoni e i preparatori atletici legati al precedente allenatore Perondi e Osti.

9.44 - Al Centro Sportivo "Davide Astori" è arrivato il direttore sportivo viola Carlos Freitas.

9.34 - Montella, atteso a ore in città, firmerà un contratto fino al 2020 a circa 1,5 milioni di euro e oggi potrebbe già dirigere il primo allenamento con la squadra.

9.14 - Mentre cresce l'attesa per il ritorno al Centro Sportivo "Davide Astori" da parte di Montella, ai "campini" adiacenti allo stadio Franchi sono arrivati i due match analyst di Stefano Pioli, Luciano Vulcano e Gianmarco Pioli (figlio dell'ex tecnico viola), per capire quale sarà il loro futuro visto che a dimettersi è stato solo l'allenatore emiliano e non il suo staff.

Dopo le dimissioni di Stefano Pioli arrivate nella giornata di ieri, oggi a Firenze è previsto il "Montella day" con il tecnico napoletano pronto a ripartire dalla panchina viola a 4 stagioni dall'ultima partita. Tuttomercatoweb.com seguirà la giornata fiorentina con inviati e approfondimenti per seguire le vicende di casa viola.