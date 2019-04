LIVE TMW - Montella day, il tecnico in città: "Felice di essere qui"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dagli inviati Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato

11.23 - Arrivato poco fa al Centro Sportivo lo storico vice-allenatore di Montella, ovvero Daniele Russo.

11.10 - Vincenzo Montella dovrebbe guidare il suo primo allenamento nel pomeriggio con l'orario della seduta che potrebbe essere posticipato di qualche minuto per permettere ai collaboratori dell'Aeroplanino di raggiungere Firenze e iniziare a lavorare.

10.19 - Il tecnico napoletano ha raggiunto il Centro Sportivo dove incontrerà i dirigenti viola e dove a breve dovrebbe iniziare la sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina. Montella ha già allenato i viola dal 2012 al 2015.

10.09 - Vincenzo Montella è appena arrivato a Firenze presso la Stazione di Campo di Marte, in compagnia dell'agente Lucci e di suo fratello, e adesso si recherà al Centro Sportivo per firmare il contratto. Queste le sue parole ai media presenti: "Se sono felice di essere qui? Altrimenti non sarei qui. Io a Firenze ci sono sempre venuto molto volentieri. Affare lampo? Parliamo dopo, sennò ci bruciamo tutto".

9.49 - Negli ultimi minuti sono arrivati anche il club manager Giancarlo Antognoni e i preparatori atletici legati al precedente allenatore Perondi e Osti.

9.44 - Al Centro Sportivo "Davide Astori" è arrivato il direttore sportivo viola Carlos Freitas.

9.34 - Montella, atteso a ore in città, firmerà un contratto fino al 2020 a circa 1,5 milioni di euro e oggi potrebbe già dirigere il primo allenamento con la squadra.

9.14 - Mentre cresce l'attesa per il ritorno al Centro Sportivo "Davide Astori" da parte di Montella, ai "campini" adiacenti allo stadio Franchi sono arrivati i due match analyst di Stefano Pioli, Luciano Vulcano e Gianmarco Pioli (figlio dell'ex tecnico viola), per capire quale sarà il loro futuro visto che a dimettersi è stato solo l'allenatore emiliano e non il suo staff.

Dopo le dimissioni di Stefano Pioli arrivate nella giornata di ieri, oggi a Firenze è previsto il "Montella day" con il tecnico napoletano pronto a ripartire dalla panchina viola a 4 stagioni dall'ultima partita. Tuttomercatoweb.com seguirà la giornata fiorentina con inviati e approfondimenti per seguire le vicende di casa viola.