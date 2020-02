LIVE TMW - Il Brescia cambia ancora: alle 14 primo allenamento di Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Brescia. Nonostante la conferma di domenica, e dopo diversi contatti tra le parti, il club di Massimo Cellino ha infatti deciso di esonerare Eugenio Corini: pronto Diego Lopez.

12.18 - Lopez diretto a Torbole - Diego Lopez, nuovo allenatore del Brescia, è uscito dalla sede del club biancoblù poco fa, probabilmente diretto a Torbole, dove alle ore 14.00 dirigerà il primo allenamento di Tonali e compagni. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'ufficialità del suo ingaggio.

10.40 - Esonerato Corini - Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia, è arrivato il secondo esonero per il tecnico. Questo il comunicato ufficiale della squadra di Cellino". Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati.

09.44 - Lopez in sede per la firma - Come raccolto dalla nostra redazione tra pochi minuti il tecnico uruguaiano sarà nella sede del Brescia per la firma del contratto, poi alle 14.00 a Torbole per primo allenamento con la squadra.

08.38 - Annullato l'allenamento del mattino - Come raccolto da TMW l’allenamento del Brescia in programma questa mattina è stato annullato. Resta invece confermato quello delle 14.

08.30 - Oggi giornata chiave - Giornata decisiva in casa Brescia: nelle prossime ore infatti dovrebbe arrivare il cambio in panchina. Via Corini, dentro Diego Lopez. Oggi infatti l'ex Cagliari dovrebbe firmare il contratto con il club di Cellino e dirigere il primo allenamento.

-----------------------05/02/2020----------------------------------

22.58 - C'è l'accordo con Lopez - Una giornata di dubbi, riflessioni e contatti, il tecnico uruguaiano e il patron delle Rondinelle hanno trovato l'intesa per un contratto di un anno e mezzo, fino al 2021. Domani è prevista la firma, attesa ovviamente per l'esonero di Corini.