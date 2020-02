LIVE TMW - Il Brescia cambia ancora: in arrivo la firma di Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Brescia. Nonostante la conferma di domenica, e dopo diversi contatti tra le parti, il club di Massimo Cellino ha infatti deciso di esonerare Eugenio Corini: pronto Diego Lopez.

09.44 - Lopez in sede per la firma - Come raccolto dalla nostra redazione tra pochi minuti il tecnico uruguaiano sarà nella sede del Brescia per la firma del contratto, poi alle 14.00 a Torbole per primo allenamento con la squadra.

08.38 - Annullato l'allenamento del mattino - Come raccolto da TMW l’allenamento del Brescia in programma questa mattina è stato annullato. Resta invece confermato quello delle 14.

08.30 - Oggi giornata chiave - Giornata decisiva in casa Brescia: nelle prossime ore infatti dovrebbe arrivare il cambio in panchina. Via Corini, dentro Diego Lopez. Oggi infatti l'ex Cagliari dovrebbe firmare il contratto con il club di Cellino e dirigere il primo allenamento.

-----------------------05/02/2020----------------------------------

22.58 - C'è l'accordo con Lopez - Una giornata di dubbi, riflessioni e contatti, il tecnico uruguaiano e il patron delle Rondinelle hanno trovato l'intesa per un contratto di un anno e mezzo, fino al 2021. Domani è prevista la firma, attesa ovviamente per l'esonero di Corini.