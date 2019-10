LIVE TMW - Il Genoa cambia tecnico: Thiago Motta al posto di Andreazzoli

Premere F5 per aggiornare la pagina

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla panchina del Genoa

18.40 - Incontro concluso, domani la firma di Thiago Motta - Incontro positivo: Thiago Motta sarà il nuovo allenatore del Genoa. Domani mattina le parti si rivedranno per limare gli ultimi dettagli, ma la scelta di Enrico Preziosi è ricaduta sull'ex tecnico dell'Under 19 del Paris Saint-Germain, che ha quindi battuto la concorrenza di Guidolin e Carrera.

17.11 - Via all'incontro - E' iniziato l'incontro a Milano tra Thiago Motta e il Genoa. Al momento è lui il principale candidato alla panchina del club. Preziosi riflette, vuole valutare la soluzione migliore. E Thiago Motta che ha raggiunto Milano da Coverciano, potrebbe diventare il nuovo allenatore rossoblù nelle prossime ore.

15.56 - Preziosi vuole Thiago Motta - Enrico Preziosi sembra sempre più convinto di affidare la panchina a Thiago Motta. L’ex centrocampista rossoblù è in contatto con il Genoa da tempo, con Preziosi in attesa di una sua risposta in un senso o nell’altro. Ad affiancare Thiago Motta, che incontrerà la società nelle prossime ore, potrebbe essere Chiappino. Si lavora in questa direzione sulla base di un contratto fino a giugno con opzione.

14.55 -Thiago Motta a Coverciano - In attesa di un nuovo contatto con Enrico Preziosi, Thiago Motta quest'oggi è a Coverciano per una lezione per il Master allenatori Uefa Pro 2019. Una lezione condotta da Giuseppe Iachini: "Se si può essere di aiuto ai più giovani, ben venga. Tornare a Coverciano fa sempre piacere", ha detto.

13.26 - Nuovo no di Gattuso - Nelle ultime ore, Preziosi ha ricontattato anche Gennaro Gattuso: nuovo no del'ex tecnico del Milan, che aveva già rifiutato l'offerta durante la pausa.

12.38 - In giornata nuovo contatto anche con Thiago Motta - In giornata, il Genoa avrà un nuovo contatto anche con Thiago Motta: l'ex allenatore dell'Under 19 del PSG torna ad essere tra i nomi forti per la sostituzione di Aurelio Andreazzoli e, a questo punto, è da considerarsi al pari di Guidolin e Carrera per la sostituzione dell'attuale allenatore.

12.15 - Nuovo allenatore già domani a Pegli - Enrico Preziosi deciderà nella giornata di oggi il nome del nuovo allenatore: già domani, alla ripresa degli allenamenti, il nuovo tecnico sarà infatti atteso a Pegli.

12.04 - Gli altri candidati: ieri al Tardini c'era Di Biagio - In questo momento, in casa Genoa si stanno valutando quasi esclusivamente i nomi di Guidolin e Carrera. Ma negli scorsi giorni la società rossoblù ha valutato anche altri nomi: l'ex ct dell'Under 21 Di Biagio (ieri in tribuna), Thiago Motta e Davide Nicola.

12.00 - Testa a testa Guidolin-Carrera - Nella serata di ieri, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha cenato con Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca. Si è trattato di un incontro positivo, ma non risolutivo. Perché in corsa in questo momento c'è anche Francesco Guidolin, con cui è già stato raggiunto un accordo di massima.

11.55 - Il Genoa cambia allenatore - E' il giorno del cambio di allenatore in casa Genoa. Enrico Preziosi, che aveva ribadito la fiducia in Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta contro il Milan, dopo il ko col Parma ha cambiato idea: spazio a un nuovo allenatore.