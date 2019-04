LIVE TMW - Il giorno di Arsenal-Napoli, le formazioni: c'è Insigne, out Milik

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

Fonte: Dai nostri inviati a Londra, Raimondo De Magistris e Marco Frattino. In redazione Lorenzo Di Benedetto e Simone Bernabei

19.45 - Con Mertens c'è Insigne - Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens

19.26 - Napoli arrivato all'Emirates - Il Napoli è appena arrivato all'Emirates Stadium dove alle ore 21 affronterà l'Arsenal nell'andata dei quarti di finale di Europa League (a fondo articolo le immagini). In precedenza, intorno alle 18, erano già stati aperti i cancelli dell'impianto londinese per permettere ai primi tifosi di salire sugli spalti. Il tutto, giusto sottolinearlo, si è svolto in un clima di assoluta tranquillità. ( Clicca qui per il video ).

19.20 - Ozil e quel primo gol per i Gunners - L'Arsenal, tramite i propri canali social, ha voluto caricare l'ambiente con un curioso aneddoto. Nell'ottobre del 2013, l'ultima volta in cui il Napoli ha giocato in casa dei Gunners, Mesut Ozil segnò il suo primo gol con la maglia dell'Arsenal. Un post che il club londinese si augura possa essere di buon auspicio in vista della gara delle 21.



18.42 - Parla Ramsey - Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal, ha parlato al sito ufficiale del club inglese in cista della sfida contro il Napoli: "Quella in Champions League fu una serata memorabile, vincemmo 2-0 e giocai bene. Stasera dobbiamo ripeterci. Quella fu una notte speciale anche per Ozil, che segnò il suo primo gol con l'Arsenal, speriamo che possa funzionare la stessa combinazione. Il Napoli è una bella squadra, di qualità, con talenti. Per noi sarà dura, loro stanno giocando bene e amano segnare molti gol. Noi siamo fiduciosi".

18.36 - Voci dall'Inghilterra - Gary Jacobs, giornalista del The Times, ha parlato a Radio Crc in vista della sfida tra l'Arsenal e il Napoli: "L'atmosfera che si respira in Inghilterra è quella delle grandi occasioni. L'Arsenal in casa cerca di creare un'atmosfera molto forte con l'aiuto dei suoi tifosi per vincere e non perde in casa da parecchio tempo. La prima parte della partita deve essere indirizzata su questi binari emotivi; non ci sono problemi di ordine pubblico. E' favorito Ramsey su Ozil che dovrebbe partire dalla panchina; Aubameyang e Lacazette non hanno giocato molto insieme ma quando giocano, segnano tanti gol".

18.10 - Il cammino dell'Arsenal - Dopo aver passato agevolmente il Gruppo E dell'Europa League con cinque vittorie e un solo pareggio, quello interno contro lo Sporting, l'Arsenal ha rischiato l'eliminazione nella fase a eliminazione diretta. Per due volte la squadra di Emery ha ribaltato il risultato grazie a un grande match di ritorno all'Emirates, un vero e proprio fortino. Da ricordare l'impresa col Rennes: dopo lo 0-2 maturato in Francia, Aubameyang e soci hanno vinto 3-0 in casa. Il Napoli, quindi, dovrà prestare grande attenzione al match di stasera.

GRUPPO E

20/09/2018 Arsenal-Vorksla 4-2

04/10/2018 Qarabag-Arsenal 0-3

25/10/2018 Sporting-Arsenal 0-1

08/11/2018 Arsenal-Sporting 0-0

29/11/2018 Vorksla-Arsenal 0-3

13/08/2018 Arsenal-Qarabag 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 BATE-Arsenal 1-0

21/02/2019 Arsenal-BATE 3-0

Ottavi

07/03/2019 Rennes-Arsenal 3-1

14/03/2019 Arsenal-Rennes 3-0

17.35 - Tifosi del Napoli a Piccadilly Circus - Prima di raggiungere il punto di ritrovo a Highbury Field i tifosi del Napoli si stanno radunando a Piccadilly Circus, in attesa poi di trasferirsi all'Emirates Stadium dove alle 21 inizierà la gara contro l'Arsenal.

17.25 - Il cammino del Napoli - La cocente e prematura eliminazione dalla Champions League ha in qualche modo segnato la stagione del Napoli. La squadra di Ancelotti è diventata subito una delle favorite per la vittoria finale in Europa League: superato agevolmente l'ostacolo Zurigo ai sedicesimi, i partenopei hanno faticato un po' di più agli ottavi, anche se la qualificazione con il Salisburgo non è mai stata in discussione.

GRUPPO C CHAMPIONS LEAGUE

18/09/2018 Stella Rossa-Napoli 0-0

03/10/2018 Napoli-Liverpool 1-0

24/10/2018 PSG-Napoli 2-2

06/11/2018 Napoli-PSG 1-1

28/11/2018 Napoli-Stella Rossa 3-1

11/12/2018 Liverpool-Napoli 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 Zurigo-Napoli 1-3

21/02/2019 Napoli-Zurigo 2-0

Ottavi

07/03/2019 Napoli-Salisburgo 3-0

14/03/2019 Salisburgo-Napoli 3-1

17.10 - Aubameyang in dubbio - Ultime sulla formazione dell'Arsenal per la sfida contro il Napoli. Dubbio dell'ultim'ora circa la presenza di Pierre Emerick Aubameyang, che non è al meglio e viene dato sotto antibiotici, sicuramente a rischio panchina. O giocherà lui o Iwobi insieme ad Ozil alle spalle di Lacazette.

16.28 - Lorenzo Amoruso sul Napoli - L'ex difensore Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di MC Sport: "Ancelotti con due uomini rischia stasera di avere poco possesso palla. Insigne e Mertens non riescono a giocare spalle alla porta. Con Milik tutto questo lo puoi avere. Sa tenere palla e sa fare assist. Potrebbe mettere in grossa difficoltà la difesa dell'Arsenal, che non è abituata ad attaccare gli uomini. Insigne in panchina, almeno all'inizio, non mi sorprenderebbe".

16.05 - Parla Younes - Amin Younes, attaccante del Napoli, ha parlato a Goal e Spox: "La mia condizione fisica è molto migliorata, se paragonata ai primi mesi passati qui. Ora sto bene e a Napoli mi sento a casa. All'inizio è stata dura: non è mai semplice trasferirsi in un altro paese, parlare una lingua diversa. E poi mi sono infortunato, non potendo esordire prima di dicembre. Adesso mi sento bene, anche perché lo stile di gioco del Napoli non è molto diverso da quello dell'Ajax, con tanto possesso del pallone. L'unica differenza è che qui c'è un livello più alto".

15.43 - Allan alla vigilia - "Da quanto tempo abbiamo in testa questa partita? Da domenica sera, al termine della sfida col Genoa". Così Allan ieri in conferenza ha risposto a chi gli ha chiesto della sfida contro l'Arsenal, che mette in palio un posto in semifinale di Europa League. Una frase di rito o una splendida bugia, quella del centrocampista brasiliano del Napoli. Perché il momento recente non è stato dei più favorevoli, dal punto di vista personale e complessivo. "Posso tornare quello di fine 2018 e fare ancora meglio", ha assicurato l'ex Udinese che resta nel mirino del PSG per la prossima estate.

15.35 - Fissato il ritrovo londinese per i tifosi del Napoli - I tifosi del Napoli sono pronti a sostenere la squadra di Carlo Ancelotti nella sfida di questa sera all'Emirates contro l'Arsenal e hanno già fissato il loro punto di ritrovo a Highbury Field.

15.12 - Insigne favorito su Milik - Resta sempre un dubbio in attacco per Carlo A

Ancelotti per la sfida di questa sera contro l'Arsenal. Stando alle ultime Lorenzo Insigne sembra essere favorito su Arkadiusz Milik per affiancare Dries Mertens.

14.56 - Chalobah in visita al Napoli - Nathaniel Chalobah, ex centrocampista del Napoli, oggi al Watford, ha fatto visita ai suoi ex compagni nella trasferta londinese.

14.39 - Petit a TMW - Emmanuel Petit, ex centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale francese, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Apprezzo molto Ancelotti, credo che lui sia un tecnico davvero esperto e navigato. Anche dal punto di vista tattico è molto valido, così come lo è sotto il profilo umano. Riesce a instaurare un grandissimo rapporto con i suoi calciatori, non è da tutti gli allenatori. Può adattare la squadra al suo sistema di gioco o viceversa, anche in base agli avversari che affronta. E' uno dei migliori tecnici al mondo, senza ombra di dubbio".

14.25 - Emery scherza con Ancelotti - Sarà anche la sfida di Unai Emery a Carlo Ancelotti. Raggiunto da Sky, il tecnico dei Gunners scherza così: "Vince lui a mani basse, non ho dubbi. Sappiamo che sarà dura, la partita è equilibrata, ci sono il 50% di possibilità di superare il turno, ma abbiamo molta voglia di vincere. Rispettiamo tanto il Napoli, ma abbiamo molta fiducia in noi stessi".

14.01 - Occhio al giallo - Si avvicina la sfida dell'Emirates che ospiterà i primi 90' del confronto tra Arsenal e Napoli. Le due compagni dovranno fare attenzione anche alla situazione disciplinare perché i cartellini si azzereranno solo dal prossimo turno: in casa Gunners sono diffidati Mkhitaryan e Xhaka mentre nel Napoli rischiano di saltare la sfida di ritorno Mario Rui e Arek Milik.

13.57 - Parla la leggenda Cygan - Dici Pascal Cygan e il riferimento va all'Arsenal degli Invincibili, squadra che nel 2003-04 vinse la Premier League senza conoscere la parola sconfitta. In vista di Arsenal-Napoli, ha anticipato i temi della gara di giovedì dell'Emirates Stadium attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com: "Dall'estero vedo un Napoli che ha cambiato interpretazione tattica rispetto al recente passato, quando c'era Sarri in panchina. Può essere normale perdere qualcosa in termini di gioco e di punti, quando cambi gestione tecnica" ( CLICCA QUI! ).

13.49 - Krol: "Napoli può vincere l'Europa League - Serata dal sapore di Champions League, quella all'Emirates Stadium con Arsenal-Napoli. Ruud Krol, indimenticato campione che per quattro anni ha vestito la maglia dei partenopei, ci dice la sua sugli azzurri: "Una sfida alla pari. Il Napoli ha le qualitò per battere gli inglesi. Servirà organizzazione, compattezza. Come detto manca qualcosa in mezzo, però davanti ha due giocatori che mi piacciono particolarmente, ossia Mertens e Milik, peraltro scuola Ajax" ( CLICCA QUI! ).

13.38 - La potenza dell'Emirates - Il nuovo stadio come volano per il fatturato. E' ciò che succede da anni in Inghilterra, e quindi anche all'Arsenal che gioca in uno dei stadi più belli al mondo, quell'Emirates Stadium che dal 2006 ha preso il posto del vecchio Highbury che per quasi 100 anni ha ospitato le gesta dei gunners. I numeri sono spaventosi, e raccontano di un gap con i club italiani cronico, difficilmente colmabile ( CLICCA QUI! ).

13.25 - Verso Arsenal-Napoli, parla Bacary Sagna - Sette anni all'Arsenal, poi tre al Manchester City prima di tentare qualcosa di nuovo e diverso. Come l'avventura, durata pochi mesi, in Serie A tra le file del Benevento. "E' stata una esperienza fantastica, il presidente Vigorito mi ha voluto ed è stata la persona che mi ha permesso di tornare a fare ciò che più mi piace. Cioè, giocare a calcio", le dichiarazioni di Bacary Sagna che ha parlato a 360° attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com a poche ore dalla sfida tra i Gunners e il Napoli: "Le due squadre, a dir la verità, si somigliano molto. L'Arsenal gioca bene, come il Napoli. La formazione azzurra è un po' l'Arsenal della Serie A, la formazione di Ancelotti è ben strutturata. Nelle ultime settimane ha avuto poco equilibrio ma ci può stare, soprattutto quando si avvicina un incrocio importante come quello di stasera" ( CLICCA QUI! ).

13.18 - Verso Arsenal-Napoli, parla Ospina Sr - Quattro stagioni con due Coppe d'Inghilterra e tre Community Shield. Nonostante il presente sia tinto di azzurro, per la famiglia Ospina è impossibile dimenticare l'avventura con la maglia dei Gunners del portiere colombiano. Ecco perché, dopo neanche un anno dall'addio, la partita di questa sera tra Arsenal e Napoli non sarà certo come le altre. Proprio per conoscere le sensazioni di David in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva suo padre Hernan Ospina: "Sarà una partita molto complicata per gli azzurri, ma con Ancelotti in panchina niente è impossibile. Il suo Napoli può riuscire a eliminare anche una squadra storica e temibile come l'Arsenal, ne sono convinto" ( CLICCA QUI! ).

13.12 - Arsenal-Napoli, attacchi a confronto - Tra i pericoli principali dell'Arsenal c’è sicuramente Aubameyang: l'attaccante gabonese, due gol e un assist nell’ultimo match di Europa League contro il Rennes, ha all’attivo una rete contro il Napoli, nel 2013, in Champions League, con la maglia del Borussia Dortmund. Uno dei punti di forza della squadra di Carlo Ancelotti è sicuramente il collettivo, come testimonia una statistica precisa: il Napoli ha messo a segno nove reti in questa edizione di Europa League, con sette marcatori differenti (un autogol); l’unico giocatore azzurro a segnare più di un gol nel torneo in corso è Arkadiusz Milik (due). Attenzione poi a José Callejon, giocatore che si esalta nelle notti europee: lo spagnolo ha preso parte attiva a 14 reti nelle ultime 16 presenze in Europa League (sette gol, sette assist): più di ogni altro giocatore del Napoli nello stesso periodo.

13.09 - Napoli: le statistiche contro le inglesi - La squadra di Ancelotti punta con decisione all’Europa League, ma per proseguire il cammino nella competizione sarà necessaria una svolta: gli azzurri non hanno mai battuto infatti una formazione inglese in trasferta tra Champions ed Europa League. Gli azzurri però possono contare su una statistica positiva: Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (2P), tanti successi quanti nelle precedenti 12 occasioni. Napoli che ha raggiunto i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League per la terza volta nella sua storia; nel 2014/15 i partenopei sono usciti in semifinale, mentre nel 1988/89 hanno vinto il trofeo.

13.04 - Siparietto Ancelotti-Insigne - Curioso siparietto che arriva dalla sede del Napoli a Londra. La formazione partenopea ha terminato la seduta mattutina alle 12.40 ora italiana (11.40 in Inghilterra), per poi dirigersi verso la dining room della struttura alberghiera. Il primo a uscire dalla fitness room è stato Lorenzo Insigne, capitano che questa sera cerca spazio da titolare. L'attaccante di Frattamaggiore ha interrotto una conversazione tra Carlo Ancelotti e il ds Cristiano Giuntoli, ricevendo la pronta 'risposta' del tecnico azzurro. Una leggera scoppola sul collo e sorrisi tra i personaggi in questione, che vanno a certificare la sintonia presente nel gruppo azzurro e la fiducia che ruota intorno la gara di stasera contro l'Arsenal.

12.49 - La carica di Ghoulam - Tweet anche da parte di Faouzi Ghoulam, che via social ha mandato il suo messaggio in vista della gara di stasera.

12.10 - Il programma della serata di Europa League - Questo il tweet della UEFA col programma di gare di questa sera. Il menù prevede anche le sfide tra Benfica e Eintracht, tra Slavia Praga e Chelsea e il derby spagnolo Villarreal-Valencia.



12.02 - Arsenal: percorso, stato di forma e cammino - L'Arsenal, sconfitto dall'Everton nell'ultimo turno di Premier League, occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 63 punti ed è in piena lotta per un posto in Champions League: il Tottenham quarto è avanti di solo un punto, mentre il Chelsea terzo precede i Gunners di tre lunghezze. La squadra oggi allenata da Unai Emery ha raggiunto i quarti di finale di competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 2008-09/2009-10. I Gunners hanno eliminato il CSKA Mosca nella scorsa Europa League a questo punto della competizione, prima di uscire contro l’Atletico Madrid in semifinale. L’Arsenal si presenta al match forte di una statistica favorevole: la squadra inglese, infatti, ha perso soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe in Coppa UEFA/Europa League (12V, 4N): 1-2 contro l'Ostersunds, nei sedicesimi di finale della scorsa stagione.

11.55 - Arbitra Mallenco - Ad arbitrare il match tra Arsenal e Napoli sarà l’esperto Alberto Undiano Mallenco; per il fischietto spagnolo si tratta del primo incrocio in assoluto con gli azzurri, mentre sono quattro i precedenti con la squadra inglese (due vittorie e due sconfitte). Gli assistenti arbitrali saranno Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín; Quarto uomo: Diego Barbero Sevilla. Al Var ci sarà Xavier Estrada Fernández, assistente Var sarà invece José Luis Munuera Montero.

11.48 - Tabù e precedenti tra le due squadre - Arsenal e Napoli hanno due soli precedenti in competizioni UEFA, entrambi nella fase a gironi della Champions League 2013/14: successo per l'Arsenal 2-0 all'Emirates, prima di perdere con lo stesso punteggio allo Stadio San Paolo. La squadra di Ancelotti è chiamata a sfatare un tabù, il Napoli infatti non ha mai battuto in trasferta una squadra inglese in competizioni UEFA in sei precedenti: un pareggio e cinque sconfitte, queste ultime arrivate contro Liverpool (due), Chelsea, Arsenal e Manchester City. L’Arsenal invece ha vinto otto delle ultime 11 gare in competizioni europee contro squadre italiane (3P); tuttavia, la più recente sconfitta per i Gunners in questa serie è stata proprio contro il Napoli, nel dicembre 2013

11.43 - Colazione e risveglio muscolare - Dopo aver terminato qualche minuto fa la colazione all'interno dell'hotel, la squadra adesso effettuerà il consueto risveglio muscolare nella palestra dell'albergo (in Inghilterra, ricordiamo, vige il fuso orario -1 rispetto all'Italia)

11.26 - Niente pranzo UEFA - Non è previsto nessun pranzo UEFA tra Napoli e Arsenal quest'oggi (come di solito vuole la prassi). Le dirigenze dei due club, infatti, si sono già incontrare ufficialmente ieri sera a cena: presente Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli (Aurelio Del Laurentiis non raggiungerà la squadra a Londra).

11.22 - Tremila tifosi azzurri - Sono 3mila i tifosi del Napoli attesi per quest'oggi a Londra, che si uniranno a coloro che sono già presenti dalle ultime ore.

11.18 - Arsenal, la probabile formazione - Emery sceglie il 3-4-1-1. Cech tra i pali (portiere di coppa). In difesa rientra Koscielny a completare il reparto con Mustafi e Papastathopoulos, entrambi sono vecchie conoscenze della Serie A: il primo ha giocato nella Samp, il greco con Genoa e Milan. A centrocampo linea a quattro con il giovane Maitland-Niles a destra, Kolasinac dall'altra parte. In mezzo torna dal 1' Xhaka, mentre Torreira è in vantaggio su Guendouzi. Unico ballottaggio sulla trequarti, favorito Ramsey su Mkhitaryan. In avanti confermata la coppia Aubameyang-Lacazette.

Questa la probabile formazione: (3-4-1-2): Cech, Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ramsey; Aubameyang, Lacazette.

11.10 - Napoli, la probabile formazione - Solito 4-4-2 per Ancelotti, col ballottaggio principale che riguarda il compagno d'attacco di Mertens: Ancelotti deve scegliere fra Milik e Insigne. Meret in rimonta su Ospina, poi Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo toccherà a Callejon e Zielinski sulle corsie, mentre in mezzo spazio al tandem Allan-Fabian Ruiz.

Questa la probabile formazione: (4-4-2) Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (Milik), Mertens.

È una notte in cui non si può sbagliare: l'Emirates Stadium e l'Arsenal di Emery, i quarti di Europa League sognando la finale di Baku, capitale dell'Azerbaigian. Il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto alla grande sfida valida per l'andata dei quarti di finale della competizione, in programma questa sera alle 21. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con il racconto della giornata!