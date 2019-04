LIVE TMW - Il giorno di Arsenal-Napoli: le ultime sulla gara di Europa League

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA!

Fonte: Dai nostri inviati a Londra, Raimondo De Magistris e Marco Frattino

© foto di Federico Gaetano

12.49 - La carica di Ghoulam - Tweet anche da parte di Faouzi Ghoulam, che via social ha mandato il suo messaggio in vista della gara di stasera.

12.10 - Il programma della serata di Europa League - Questo il tweet della UEFA col programma di gare di questa sera. Il menù prevede anche le sfide tra Benfica e Eintracht, tra Slavia Praga e Chelsea e il derby spagnolo Villarreal-Valencia.



12.02 - Arsenal: percorso, stato di forma e cammino - L'Arsenal, sconfitto dall'Everton nell'ultimo turno di Premier League, occupa attualmente la quinta posizione in classifica a quota 63 punti ed è in piena lotta per un posto in Champions League: il Tottenham quarto è avanti di solo un punto, mentre il Chelsea terzo precede i Gunners di tre lunghezze. La squadra oggi allenata da Unai Emery ha raggiunto i quarti di finale di competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 2008-09/2009-10. I Gunners hanno eliminato il CSKA Mosca nella scorsa Europa League a questo punto della competizione, prima di uscire contro l’Atletico Madrid in semifinale. L’Arsenal si presenta al match forte di una statistica favorevole: la squadra inglese, infatti, ha perso soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe in Coppa UEFA/Europa League (12V, 4N): 1-2 contro l'Ostersunds, nei sedicesimi di finale della scorsa stagione.

11.55 - Arbitra Mallenco - Ad arbitrare il match tra Arsenal e Napoli sarà l’esperto Alberto Undiano Mallenco; per il fischietto spagnolo si tratta del primo incrocio in assoluto con gli azzurri, mentre sono quattro i precedenti con la squadra inglese (due vittorie e due sconfitte). Gli assistenti arbitrali saranno Raúl Cabañero Martínez e Íñigo Prieto López de Ceraín; Quarto uomo: Diego Barbero Sevilla. Al Var ci sarà Xavier Estrada Fernández, assistente Var sarà invece José Luis Munuera Montero.

11.48 - Tabù e precedenti tra le due squadre - Arsenal e Napoli hanno due soli precedenti in competizioni UEFA, entrambi nella fase a gironi della Champions League 2013/14: successo per l'Arsenal 2-0 all'Emirates, prima di perdere con lo stesso punteggio allo Stadio San Paolo. La squadra di Ancelotti è chiamata a sfatare un tabù, il Napoli infatti non ha mai battuto in trasferta una squadra inglese in competizioni UEFA in sei precedenti: un pareggio e cinque sconfitte, queste ultime arrivate contro Liverpool (due), Chelsea, Arsenal e Manchester City. L’Arsenal invece ha vinto otto delle ultime 11 gare in competizioni europee contro squadre italiane (3P); tuttavia, la più recente sconfitta per i Gunners in questa serie è stata proprio contro il Napoli, nel dicembre 2013

11.43 - Colazione e risveglio muscolare - Dopo aver terminato qualche minuto fa la colazione all'interno dell'hotel, la squadra adesso effettuerà il consueto risveglio muscolare nella palestra dell'albergo (in Inghilterra, ricordiamo, vige il fuso orario -1 rispetto all'Italia)

11.26 - Niente pranzo UEFA - Non è previsto nessun pranzo UEFA tra Napoli e Arsenal quest'oggi (come di solito vuole la prassi). Le dirigenze dei due club, infatti, si sono già incontrare ufficialmente ieri sera a cena: presente Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli (Aurelio Del Laurentiis non raggiungerà la squadra a Londra).

11.22 - Tremila tifosi azzurri - Sono 3mila i tifosi del Napoli attesi per quest'oggi a Londra, che si uniranno a coloro che sono già presenti dalle ultime ore.

11.18 - Arsenal, la probabile formazione - Emery sceglie il 3-4-1-1. Cech tra i pali (portiere di coppa). In difesa rientra Koscielny a completare il reparto con Mustafi e Papastathopoulos, entrambi sono vecchie conoscenze della Serie A: il primo ha giocato nella Samp, il greco con Genoa e Milan. A centrocampo linea a quattro con il giovane Maitland-Niles a destra, Kolasinac dall'altra parte. In mezzo torna dal 1' Xhaka, mentre Torreira è in vantaggio su Guendouzi. Unico ballottaggio sulla trequarti, favorito Ramsey su Mkhitaryan. In avanti confermata la coppia Aubameyang-Lacazette.

Questa la probabile formazione: (3-4-1-2): Cech, Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ramsey; Aubameyang, Lacazette.

11.10 - Napoli, la probabile formazione - Solito 4-4-2 per Ancelotti, col ballottaggio principale che riguarda il compagno d'attacco di Mertens: Ancelotti deve scegliere fra Milik e Insigne. Meret in rimonta su Ospina, poi Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa. A centrocampo toccherà a Callejon e Zielinski sulle corsie, mentre in mezzo spazio al tandem Allan-Fabian Ruiz.

Questa la probabile formazione: (4-4-2) Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (Milik), Mertens.

È una notte in cui non si può sbagliare: l'Emirates Stadium e l'Arsenal di Emery, i quarti di Europa League sognando la finale di Baku, capitale dell'Azerbaigian. Il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto alla grande sfida valida per l'andata dei quarti di finale della competizione, in programma questa sera alle 21. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con il racconto della giornata!