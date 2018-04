LIVE TMW - Il giorno di Barça-Roma: ecco le formazioni ufficiali

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: Con la collaborazione di Simone Bernabei e degli inviati a Barcellona, Dario Marchetti e Giacomo Iacobellis

19.33 - Termina qui il live di avvicinamento a Barcellona-Roma. Nel ricordarvi che potrete seguire la nostra diretta testuale cliccando sul link in fondo all'articolo, vi auguriamo una serena serata.

19.32 - FORMAZIONI UFFICIALI Eusebio Di Francesco sorprende rispetto alle indicazioni della vigilia e manda in campo Bruno Peres con Florenzi spostato nel tridente offensivo ed El Shaarawy in panchina. Nei blaugrana out Dembelé. Queste le formazioni ufficiali della sfida contro il Barcellona:

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Perotti.

19.19 - ROMA PARTITA DALL'HOTEL La Roma, informa il profilo Twitter della società, ha da pochi minuti lasciato l'hotel sede del ritiro e a breve raggiungerà il Camp Nou.

19.01 - PER LUCA TONI E' DURA Luca Toni, ex attaccante fra le altre della Roma, ha parlato a Centro Suono Sport in vista della sfida col Barça: "Sarà una partita difficile, perché la Roma gioca contro una delle squadre più forti al Mondo, ma nelle partite secche la squadra giallorossa è capace di fare risultati straordinari. La speranza è che Messi non sia in serata. Bisogna cercare di limitare il numero dieci blaugrana, anche se quando li trovi in giornata fenomeni così è veramente dura, non è facile preparare la partita contro il Barcellona, quando sono in serata sono imprendibili. È difficile per le squadre italiane confrontarsi in questo momento con super potenze come il Real o il Barcellona, serve una rivoluzione sostanziale, c’è troppa distanza tra fatturati, ingaggi e calciatori".

18.35 - CRESCE L'ATTESA Sono già tanti i tifosi di entrambe le tifoserie presenti nell'area del Camp Nou. A margine dell'articolo alcune immagini dell'atmosfera all'esterno dell'impianto catalano.

18.18 - PARLA GANDINI L'ad della Roma Umberto Gandini ha parlato in vista della gara di questa sera col Barcellona, come riportato da Vocegiallorossa.it: "È una grandissima soddisfazione essere qua ed avere la possibilità di giocare un quarto di finale col Barcellona. Questo è ad oggi il momento più alto della nostra stagione. Dura senza Nainggolan? Giochiamo undici contro undici".

17.55 - LA CARICA DI JUAN JESUS Juan Jesus, difensore della Roma, tramite Twitter ha suonato la carica in vista della sfida contro il Barcellona: "Più che un sentimento. Migliaia di cuori sincronizzati che battono insieme. Un amore infinito che parte da Roma e arriva fino a Barcellona. E' la marea giallorossa".

17.31 - ALBERTO BUENO DICE BARCELLONA L'attaccante del Malaga Alberto Bueno ha parlato a TMW del match di questa sera fra Barcellona e Roma: "Ovviamente il Barcellona è favorito per la qualità e per lo spettacolo che sta offrendo. Però la Roma ha giocatori che possono impensierire il Barça, su tutti Dzeko che mi piace molto. Messi? È un problema per tutti quelli che giocano contro. È in un momento straordinario di forma. Però la Roma può giocarsela. Su chi punto della Roma? Mi piace molto Dzeko. In area di rigore è devastante".

16.51 - ROMA, PARLA L'EX BERTHOLD - L'ex difensore della Roma, Thomas Berthold, ha parlato a RMC Sport in vista della gara di stasera contro il Barcellona: "La Roma non ha niente da perdere, Barcellona è la favorita numero uno per il titolo, al Camp Nou è sempre difficile giocare. Come si marca Messi? Guai marcarlo a uomo ma come squadra. Su breve può dare fastidio. Meglio che non tocchi la palla!"

16.22 - "SPERO NELL'IMPRESA" - L'ex difensore Nicola Legrottaglie ha parlato a TMW dando anche la sua opinione sulla gara di questa sera tra Barcellona e Roma: "Comunque la Roma ne uscirà a testa alta. È una squadra organizzata, farà la sua bella figura. Normale dire che il Barcellona sia favorito, ma il calcio è bello perché ci sono anche delle imprese. Da italiano spero nell'impresa, bisognerà imbrigliare le giocate singole dei calciatori del Barça. Di Francesco avrà una strategia chiara e decisa".

16.14 - BARCELLONA, I NUMERI - Queste alcune statistiche sul Barcellona, rivale della Roma questa sera al Camp Nou, direttamente dal profilo Twitter giallorosso:



16.09 - ECCO BALDISSONI - Si è tenuto il consueto pranzo tra la dirigenza della Roma e quella del Barcellona a poche ore dal fischio d'inizio del Camp Nou. Il dg Mauro Baldissoni, intercettato dai cronisti presenti, ha rilasciato la seguente battuta: "Sensazioni per questa sera? Bello giocare certe partite".

16.04 - ULTIME DI FORMAZIONE - Con l'assenza forzata di Nainggolan, che stasera contro il Barcellona si accomoderà in tribuna, il centrocampo dell Roma sarà formato da Strootman, De Rossi e Pellegrini. Questa la probabile formazione della Roma con gli ultimi aggiornamenti: (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

15.55 - NAINGGOLAN OUT - Ultimissime di formazione riguardanti la Roma direttamente da Sky Sport. Radja Nainggolan, infatti, non farà parte della sfida del Camp Nou contro il Barcellona: il centrocampista belga - non al meglio dopo l'infortunio di Bologna - si accomoderà direttamente in tribuna, al suo posto spazio dal 1' a Lorenzo Pellegrini.

15.06 - ALLENATORI E STATISTICHE - Quella di stasera per Valverde sarà la gara numero 96 in Europa, di cui 23 in Champions League. Di Francesco raggiungerà appena la numero 19 in Europa, la nona in Champions League con la Roma dopo aver guidato il Sassuolo in dieci gare di Europa League la scorsa stagione.

14.55 - VOCI DA BARCELLONA - Roger Arbusà, giornalista di Catalunya Ràdio, ha parlato ai microfoni di TMW direttamente da Barcellona: "Non è facile trovare punti deboli a questo Barcellona. Con Valverde la difesa è diventata il vero punto di forza, mentre la potenza dell'attacco non è mai stata in discussione. Se volessimo però dare un consiglio alla Roma, penso che attaccare Sergi Roberto sulla corsia di destra possa essere la miglior soluzione per provare a creare qualche difficoltà alla retroguardia del Barça".

14.48 - ALBA BLAUGRANA - "Siamo consapevoli di poter battere chiunque, ma la Roma è una grande squadra, molto compatta e nella fase a gironi ha chiuso davanti a Chelsea e Atletico. Dobbiamo sfruttare il fattore campo per vincere". Così Jordi Alba, terzino del Barcellona, atteso protagonista della sfida di questa sera contro la Roma in Champions League:



...e quelle di Jordi Alba in vista della sfida del Camp Nou.#UCL pic.twitter.com/y8pFQfBPUW — AS Roma (@OfficialASRoma) 4 aprile 2018

14.43 - CANDELA: "LA ROMA PUÒ FARE TUTTO" - Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha parlato in vista della sfida di stasera tra Barcellona e Roma: "Fazio e Manolas sono una coppia centrale difensiva che non è inferiore alla loro, Nainggolan un centrocampista formidabile come De Rossi, Dzeko un centravanti che può segnare ovunque. Io sono fiducioso, a patto che al Camp Nou si riveda la Roma che ho ammirato a Londra contro il Chelsea o quella che ha vinto a Napoli. Quando gioca come in quelle due occasioni, la Roma può fare tutto".

14.33 PRANZO TRA DIRIGENZE - Come vuole la tradizione della Champions League, è in corso di svolgimento il pranzo tra dirigenze di Barcellona e Roma in vista della gara di questa sera al Camp Nou. Presso il ristorante Espai Kru sono presenti Baldissoni, Tempestilli, Balzaretti e Gandini (assente Monchi). Club blaugrana rappresentato invece da Braida e dal presidente Bartomeu. In calce all'articolo le immagini di TMW.

14.23 NAINGGOLAN VERSO L'ESCLUSIONE - Ultime di formazione in casa Roma direttamente da Sky Sport. La rifinitura andata in scena questa mattina a Barcellona, infatti, è servita come provino per Radja Nainggolan: il centrocampista belga - riportano le ultime indiscrezioni - va verso l'esclusione dai titolari per la gara di questa sera al Cam Nou. Uno stop a scopo precauzionale, con il centrocampo giallorosso che sarà a questo punto composto da Pellegrini, De Rossi e Strootman.

13.59 - CATALUNYA RADIO - Il giornalista di Catalunya Ràdio, Albert Benet, ha parlato a TMW direttamente da Barcellona: "Speranze per la Roma? Molto poche. Magari la Roma ci sorprenderà tutti, ma intorno al Barcellona per ora si respira grande fiducia in vista di questo doppio incontro. I blaugrana volevano pescare proprio la squadra di Di Francesco nel sorteggio di Nyon e, pur rispettandola, vorranno già chiudere il discorso qualificazione nella partita del Camp Nou".

13.50 - GLADIATORI BLAUGRANA - Questo il tweet di presentazione del Barcellona in merito alla sfida di questa sera contro la Roma: "La città dei gladiatori nel Colosseo blaugrana".



13.41 - VOCI DALLA SPAGNA - Roger Torelló, giornalista del Mundo Deportivo, ha parlato ai microfoni di TMW direttamente da Barcellona: "Il Barcellona rischia di sottovalutare la Roma? Non credo, sinceramente. È vero che tutti qui volevamo pescare la Roma nel sorteggio di Nyon, ma il messaggio che in queste ore è arrivato forte e chiaro dallo spogliatoio blaugrana è uno solo: massima cautela. La squadra di Di Francesco ha vinto il suo gruppo di Champions, superando Chelsea e Atletico, ed è terza in Serie A. Sarebbe una follia pensare di essere già in semifinale".

13.29 - OSSERVATO SPECIALE - Così Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, nel giorno della gara contro il Barcellona a Premium Sport. "E' un motivo d'orgoglio essere qui, dobbiamo giocarcela alla grande contro una squadra fortissima. Siamo ai quarti di finale e dobbiamo credere in qualcosa di importante, senza snaturarci. Sono forti nella gestione della palla e ci abbasseremo, cercheremo magari di farlo il meno possibile. Messi? Un occhio di riguardo ci vuole ma abbiamo lavorato anche per questo".

13.17 - BOJAN PARLA A TMW - Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il doppio ex di Barcellona e Roma Bojan Krkic, oggi in forza all'Alavés, ha parlato così della sfida di Champions in programma questa sera al Camp Nou tra blaugrana e giallorossi: "Bellissima partita. L'andata al Camp Nou sarà molto importante, possiamo dire quasi decisiva. Quanto è favorito il Barcellona? I pronostici non contano, la Roma deve arrivare all'Olimpico con delle possibilità e questo passa proprio dalla sfida di stasera. Per i giallorossi sarà importante disputare una prova di livello e, soprattutto, fare gol tra le mura del Camp Nou".

12.50 - SERATA SPECIALE - Sarà una serata speciale per Leo Messi, che questa sera prima della gara contro la Roma sarà premiato al Camp Nou (da Puyol, ndr) per il raggiungimento del traguardo dei 100 gol segnati in Champions League. Questo il tweet del Barcellona:



⚽ Leo #Messi será homenajeado antes del #BarçaRoma por llegar a la cifra de 100 goles en la #UCLhttps://t.co/E10jj3SYEa — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 4 aprile 2018

12.36 - PARLA LUIS ENRIQUE - Luis Enrique, ex tecnico di Barcellona e Roma, ha detto la sua sulla sfida di questa sera: "Ho lasciato un Barcellona con i migliori giocatori, però avevo le idee chiare e non mi pento. Messi dice la sua in ogni partita. La Roma? È un club differente. Non hanno vinto molto ma hanno una bella tifoseria, molto passionale. Sono stato più felice come calciatore. Per tornare in panchina dipende da chi mi vuole, ma deve essere qualcosa che mi emozioni moltissimo"

12.21 - "UNA SFIDA UTILE" - Monchi, ds della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di questa sera: "Quella con il Barcellona è una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta in questa crescita che vogliamo fare per il presente e per il futuro. È bello andare al Camp Nou e avere di fronte calciatori di un livello molto alto. Arrivare ai quarti di Champions e affrontare una squadra così è motivo di grossa soddisfazione. Per questo motivo mi dimentico delle mie esperienze precedenti, di essere spagnolo perché sono un professionista, sono il direttore sportivo della Roma e questa sfida significa molto, ma solo da un punto di vista professionale, conosciamo l'importanza di questa eliminatoria.

12.10 - PARLANO VALVERDE E DI FRANCESCO - Protagonisti sulle panchine di Barcellona e Roma, i tecnici Valverde e Di Francesco ha parlato nelle scorse ore presentando la sfida del Camp Nou:



🔊 Valverde espera un Camp Nou lleno en el #BarçaRoma, ya que la temporada entra en su fase decisiva y "la afición es consciente de ello" 🔵🔴 https://t.co/rPr16M5Tkt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 3 aprile 2018

11.52 - COME SI FERMA IL BARÇA? - A rispondere è l'ex giallorosso Julio Baptista, ai microfoni di Teleradiostereo: "È una gara molto pericolosa, sappiamo tutto quanto sia forte il Barcellona, per me i giallorossi devono stare stretti, corti e compatti per cercare di mettere in difficoltà i catalani".

11.41 - DOPPIO EX - Seydou Keita, centrocampista maliano ex sia della Roma che del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo in vista della sfida di stasera tra i blaugrana e i giallorossi. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Prima di iniziare la competizione, non solo nelle fasi finali, il Barcellona era favorito per vincere la Champions, però deve avere rispetto per la Roma. Nella fase a gironi ha guidato il gruppo davanti a Chelsea e Atletico Madrid e questo è significativo del fatto che sarà un avversario duro. A differenza degli altri anni in cui andava meglio in campionato e peggio in Europa, quest’anno è al contrario, la vedo più forte in Champions e meno attenta in Serie A.

11.36 - ECCO DAVID PIZARRO - David Pizarro, ex centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo per commentare il match contro il Barcellona di questa sera:"Per me la Roma stasera vorrà cancellare l'ultima brutta partita giocata col Barcellona. Chiaro che se la squadra di Di Francesco giocasse in modo timido, con quei campioni che loro hanno a disposizione, ci sarebbe il forte rischio di fare una figuraccia. Invece l'in bocca al lupo lo faccio ai calciatori anche perché se andasse bene darebbero una grande soddisfazione ai tifosi della Roma, ai quali mando un grande bacio".

11.31 - PARLA GIANNINI - Giuseppe Giannini, storico giocatore della Roma, ha detto la sua sulla gara contro il Barcellona: "I quarti già un successo? Sì, devi fare un passo alla volta. In una città così passionale quando vinci una partita sei un eroe, quando perdi vieni insultato. Ci vuole calma per riuscire a crescere, ora c'è Monchi, ci sono giocatori giovani per il futuro e il progetto per lo stadio di proprietà. Quante chance ha la Roma? Poche, ma ci sono. Nel calcio può succedere di tutto".

11.25 - RISVEGLIO MUSCOLARE - La Roma di Di Francesco esce dall'albergo di Barcellona per il risveglio muscolare:



11.21 - ARBITRA MAKKELIE, PRECEDENTE DA SOGNO - Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare Barcellona-Roma, gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Un solo precedente in carriera per Makkelie con la squadra giallorossa: in quell'occasione fu trionfo. L'olandese ha diretto infatti la Roma nel 4-0 in casa del Villarreal nei quarti di andata di Europa League del 16 febbraio 2017 con una strepitosa tripletta di Dzeko.

11.18 - MESSI FA LA DIFFERENZA - Messi c'è Messi non c'è: e quanta differenza nel Barcellona con e senza il suo talento più grande. Contro il Siviglia copione pazzesco: 2-0 per la squadra allenata da Montella, dentro Messi al 60', doppietta negli ultimi tre minuti. Risultato 2-2, e spazzati via anche i dubbi sulla sua presenza contro i giallorossi. I gol in stagione per la Pulce sono 35 in 43 partite. Tre nella doppia sfida contro il Chelsea: sempre in gol l'argentino nelle ultime 7 partite di Champions (9 centri) e - con Suarez e Paulinho - forma il terzetto più prolifico nei campionati europei alle spalle del solo PSG.

11.12 - LO STATO DI FORMA - Non ha voluto pensare alla coppa Di Francesco nell'ultima partita contro il Bologna, eppure il risultato non è stato positivo: 1-1 (interrotta la striscia di quattro vittorie consecutive), esattamente come anche in Spagna i prossimi rivali hanno maturato un pareggio contro il Siviglia. I giallorossi sono terzi, ma l'Inter vincendo il derby di recupero potrebbe effettuare il sorpasso. La Roma sarebbe così quarta, e con un margine di appena 3 lunghezze sulla Lazio. Di fronte ci sarà un Barcellona primo nella Liga, che si è già messo il campionato in tasca battendo l'Atletico Madrid a inizio marzo. I punti di vantaggio sulla squadra di Simeone sono 12 e nel 2018 è arrivata una sola sconfitta per Messi e compagni: 1-0 contro l'Espanyol, ininfluente, nei quarti di Coppa del Re poi ribaltata nel ritorno. Delle 21 giocate: 14 vittorie e 6 pari, tra cui l’ultimo 2-2 in rimonta nel segno di Messi.

11.06 - BARCELLONA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Valverde recupera sia Busquets che Messi, proponendo il consueto 4-4-2 con Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Jordi Alba sulla linea difensiva. A centrocampo, gli esterni saranno Dembele e Insiesta con Busquets e Rakitic in mezzo. Davanti, accanto a Suarez, ci sarà Leo Messi.

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Umtiti, J. Alba; Dembele, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. All.: Valverde.

11.04 - ROMA, LA PROBABILE FORMAZIONE - Pochi i dubbi per Di Francesco, con il recupero di Radja Nainggolan che partirà dal primo minuto. Con lui agiranno De Rossi e Strootman. In difesa, spazio a Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Il dubbio è in avanti: Dzeko guiderà l'attacco, Perotti giocherà a sinistra nel tridente e dall'altro lato. Con Under ai box, scalpitano El Shaarawy e Defrel ma Di Francesco sembra orientato a scegliere una soluzione più difensiva: ecco quindi che potrebbe essere riproposto Gerson o, al limite, Florenzi con Bruno Peres sulla linea difensiva.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Gerson, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

11.00 - Manca sempre meno alla super sfida del Camp Nou tra Barcellona e Roma, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il passo falso della Juventus contro il Real, si ripropone il duello a distanza tra Spagna e Italia, con la squadra di Eusebio Di Francesco chiamata dal difficile compito di provare a fronteggiare i blaugrana di Messi e compagni. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb con la marcia di avvicinamento alla sfida di questa sera!