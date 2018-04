LIVE TMW - Il giorno di Juve-Real: Allegri col 4-3-2-1. Bale verso la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.04 - È arrivato anche Emilio Butragueno nel ritiro del Real Madrid a Torino. L'ex storica bandiera dei Blancos è stato accolto dai tifosi spagnoli che lo hanno fermato per alcune foto all'ingresso dell'hotel che sta ospitando la squadra di Zidane nel capoluogo piemontese. In fondo all'articolo le foto di TuttoMercatoWeb.com:

11.54 - Jorge Higuain, padre di Gonzalo, parla, intervistato da Cadena Ser, dell'esperienza del figlio al Real Madrid, oltre che del match di Champions tra i bianconeri e gli spagnoli di stasera: "Sicuramente mio figlio non piaceva a Florentino Perez. Gonzalo non stava sicuramente simpatico al presidente di turno. Penso che Karim, Cristiano e Gonzalo abbiano fatto più o meno le stesse cose. La gara di stasera? Giocare contro il Real Madrid non è mai facile, ha una squadra molto ricca. La Juventus ha qualche squalificato e purtroppo alcuni giocatori che stanno recuperando, ma anche Allegri è un allenatore molto intelligente e saprà scegliere al meglio per infastidire il Real Madrid".

11.47 - Alessandro Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juventus, parla, intervistato da AS, della sfida di stasera tra la Juve e il Real Madrid in Champions League. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Rispetto alla gara di Cardiff, la Juve ha più opzioni in fase offensiva, e credo che nella doppia sfida abbia possibilità di passare il turno. Allegri? E' un grande allenatore, un vero allenatore. La sua arma è la semplicità. Per ogni problema ha una soluzione, conosce il calcio e i suoi giocatori, non si focalizza su un solo modulo. Se Higuain può far male ai suoi ex compagni? Sicuramente, è un giocatore straordinario, un leader. Dybala? E' l'uomo chiave della Juve. I bianconeri sono molto forti, ma con Dybala al top possono diventare irresistibili. Zidane? Non mi aspettavo diventasse allenatore, ma uno che aveva la sua visione di gioco in campo poteva fare solo grandi cose in panchina".

11.41 - Saranno circa 2000 i tifosi del Real Madrid presenti questa sera all'Allianz Stadium di Torino per assistere alla sfida tra la Juventus e i Blancos.

11.32 - Quasi nessun dubbio di formazione per Zinedine Zidane che dovrebbe mandare in campo la stessa formazione scelta anche per la finale di Cardiff dello scorso giugno. Questo il probabile 11 del tecnico francese, schierato con il 4-3-1-2: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Ronaldo, Benzema.

11.21 - Sarà una partita particolare per Gonzalo Higuain che ancora una volta sfiderà la sua ex squadra in Champions League. Nell'estate 2013 i Blancos lo cedettero al Napoli preferendogli Karim Benzema, ma a cinque anni di distanza lo rimpiangono, visto che il francese sta trovando molte difficoltà nell'ultimo periodo.

AS di oggi, in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Real Madrid, titola in prima pagina: "Con la memoria a Cardiff". I Blancos vogliono ripetere il grande exploit della finale, quando riuscirono a battere la squdara di Allegri per 4-1. Cristiano Ronaldo invece vuole mantenere la tradizione positiva contro la Juve: sono sette i gol segnati alla squadra italiana in cinque partite disputate.

11.01 - Marca di questa mattina, in vista della sfida tra Juventus e Real Madrid di oggi titola in prima pagina: "A dar la cara". La traduzione letterale significa 'affrontarsi', con le due finaliste di Cardiff che si ritrovano faccia a faccia dopo pochi mesi. Cristiano Ronaldo prova a battere i bianconeri allo Stadium per mettere in discesa la qualificazione e puntare un'altra finale.

10.53 - Attraverso il proprio profilo Twitter la Juventus ha postato un video con informazioni e statistiche in vista della sfida di questa sera contro il Real Madrid:

10.42 - Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la super sfida di Champions League tra Juventus e Real Madrid titolando: "Rivincita!". Andata dei quarti di finale allo Stadium: bianconeri pronti a scrivere un'altra pagina di storia. In campo corazzate da 2 miliardi di euro. Allegri deve riuscire nell'impresa di vendicare il 4-1 subito in finale a Cardiff.

10.38 - "Fate voi in fenomeni" è il titolo che Tuttosport ha scelto, sull'immagine di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, per il giorno di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League. "Higuain e Dybala all'attacco di Ronaldo per cancellare la delusione di Cardiff - si legge -. Allegri: 'Vedremo se avremo imparato la lezione'. Due ballottaggi: Barzagli-Rugani in difesa e Marchisio-Bentancur a centrocampo".

10.35 - La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Champions League e ovviamente con la sfida tra Juventus e Real Madrid: "Mago Max fallo sparire!". Il riferimento è a Cristiano Ronaldo, vero incubo di tutte le difese del mondo. Il tecnico bianconero sfida Zidane a colpi di tattica e carica Dybala: "Farà una grande partita".

10.30 - Giornata di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri che alle 20.45 all'Allianz Stadium sfiderà il Real Madrid in quella che sarà una sorta di prima rivincita dopo il ko di Cardiff dello scorso giugno in finale. Pochi dubbi di formazione per il tecnico bianconero che dovrerre schierare i suoi con il 4-3-2-1. Questo il probabile 11 della Vecchia Signora: Buffon; De Sciglio, Rugani (Barzagli), Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.